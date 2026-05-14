Theo thông tin cập nhật từ Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 đã tiến hành kiểm tra đột xuất các quầy bán đồng hồ, túi xách có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại Trung tâm thương mại Saigon Square và Chợ Bến Thành (phường Bến Thành, TPHCM).

Theo lực lượng chức năng, hệ thống loa nội bộ và bộ đàm tại Saigon Square được kích hoạt gần như ngay lập tức khi các đoàn kiểm tra xuất hiện. Nhiều gian hàng nhanh chóng đóng cửa nhằm né tránh kiểm tra của lực lượng chức năng.

Dù vậy, qua kiểm tra ban đầu, Đội QLTT số 4 phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh đồng hồ, mắt kính, túi xách, vali và các mặt hàng thời trang có dấu hiệu vi phạm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam.

Các sản phẩm vi phạm được bày bán công khai nhưng có bao bì kém chất lượng, đường may lỗi, logo nhòe và giá bán thấp bất thường.

Hình ảnh kiểm tra của Đội QLTT số 4, TPHCM. Ảnh: DMS

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại Chợ Bến Thành, các đoàn kiểm tra của lực lượng QLTT đã lập biên bản và thu giữ hàng trăm sản phẩm đồng hồ, túi xách, mắt kính có dấu hiệu giả nhãn hiệu để tiếp tục điều tra làm rõ.

Ước tính, Đội QLTT số 4 đã kiểm tra và xử lý 49 vụ việc vi phạm, với nhiều hành vi vi phạm không rõ nguồn gốc xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu... Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, đội đã thực hiện tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm, góp phần ngăn chặn hàng hóa không bảo đảm chất lượng lưu thông trên thị trường.

Cùng ngày, Đội QLTT số 18 cũng đã kiểm tra 16 hộ kinh doanh mặt hàng thời trang như: quần áo, giày dép, mắt kính... trên địa bàn quản lý. Qua kiểm tra, đội phát hiện và tạm giữ 405 đơn vị sản phẩm thời trang giả mạo các nhãn hiệu GUCCI, Ray-Ban, Adidas...

Qua đó, cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ và xử phạt các hộ kinh doanh nêu trên với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính là 150 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa với tổng trị giá hàng hóa vi phạm là hơn 111 triệu đồng.

Lực lượng QLTT TPHCM nhận định, tình trạng buôn bán hàng giả, hàng nhái vẫn diễn ra phức tạp và khó lường. Nguyên nhân chính đến từ nhu cầu của một bộ phận người tiêu dùng và khách du lịch - dù biết là hàng giả nhưng vẫn mua vì giá rẻ hoặc muốn sở hữu sản phẩm “giống hàng hiệu” mà không đủ khả năng tài chính.

Mặt khác, lợi nhuận từ hàng giả rất cao nên tiểu thương chấp nhận rủi ro. Ngoài ra, nguồn cung hàng giả thường tinh vi, phân phối qua nhiều khâu trung gian, gây khó khăn cho việc truy vết, triệt phá.

Mức xử phạt hiện hành cũng chưa đủ sức răn đe nên nhiều tiểu thương xem tiền phạt như một phần "chi phí kinh doanh", cơ quan chức năng cho hay.