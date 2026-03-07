Liên quan tới hoạt động kinh doanh xăng dầu, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi các Đội Quản lý thị trường địa bàn.

Theo đó, cơ quan này yêu cầu các Đội QLTT phân công cụ thể, gắn trách nhiệm giám sát của từng lãnh đạo, từng công chức của đơn vị với từng cơ sở kinh doanh xăng dầu.

Đồng thời, lãnh đạo Chi cục cho biết, nếu các Đội QLTT buông lỏng quản lý, không kịp thời nắm bắt thông tin để xử lý, báo cáo xin ý kiến xử lý đối với các hành vi, dấu hiệu vi phạm mà gây hậu quả thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, các Đội QLTT cần tăng cường theo dõi, nắm tình hình thị trường, diễn biến cung cầu, giá bán xăng dầu. Lực lượng QLTT cần kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường như: khan hiếm hàng hóa, tăng giá bất hợp lý, gián đoạn nguồn cung và ngừng bán hàng không có lý do chính đáng.

Cơ quan quản lý thị trường TPHCM tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. (Ảnh: Chí Hùng)

Song song, cơ quan quản lý nhà nước sẽ đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường, tổ chức kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm đối với các doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

“Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi: găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, ngừng bán hàng không lý do, tự ý tăng giá, bán không đúng giá niêm yết, kinh doanh xăng dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc hoặc không đảm bảo chất lượng”, văn bản nêu.

Đáng chú ý, Chi cục QLTT thành phố yêu cầu Đội trưởng các Đội QLTT sẽ chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo, tổ chức công tác giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Ca trực tại mỗi đội phải có ít nhất 1 lãnh đạo Đội cùng trực để chủ động ứng phó với các tình huống phát sinh.

Chi cục QLTT thành phố cũng yêu cầu các đơn vị có liên quan gửi báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp trước 11h30 hàng ngày (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ) để tổng hợp, trình lãnh đạo Chi cục báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Trước đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cũng đã có văn bản đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường bám sát địa bàn về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị làm rõ, xử lý trách nhiệm đối với Thủ trưởng cơ quan quản lý thị trường các cấp và công chức phụ trách địa bàn nếu không kịp thời phát hiện, xử lý đối với các hành vi vi phạm xảy ra trên địa bàn.