Ngày 22/7, Quân đoàn 34 có báo cáo về hành động dũng cảm hy sinh thân mình cứu hai người dân bị điện giật của quân nhân Kpă Thiệp (SN 2006, trú tại làng Tào Roòng, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai).

Quân nhân Kpă Thiệp nhập ngũ vào tháng 2/2025, cấp bậc Hạ sĩ, chức vụ Chiến sĩ, thuộc Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34.

Theo báo cáo, Hạ sĩ Kpă Thiệp được đơn vị giải quyết cho nghỉ phép về thăm gia đình theo chế độ từ ngày 19-30/7 tại xã Ia Ko.

Quân nhân Kpă Thiệp. Ảnh: CTV

Khoảng 12h ngày 20/7, trên đường từ rẫy trở về, khi đi qua đoạn đường thuộc làng Tai Pêr, xã Ia Ko, anh Kpă Thiệp phát hiện hai người dân là R.M.V. (SN 1999) và R.L.H.N. (SN 1996) bị điện giật bất tỉnh.

Trước tình huống khẩn cấp, không chút do dự, anh nhanh chóng lao vào kéo hai người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, chính anh Kpă Thiệp cũng bị điện giật ngất xỉu, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Chư Sê.

Sau thời gian được chăm sóc, sức khỏe của hai người dân đã hồi phục, riêng quân nhân Kpă Thiệp đã tử vong.

Quân nhân Kpă Thiệp đã hy sinh tính mạng để cứu người. Ảnh: CTV

Sau khi vụ việc xảy ra, Quân đoàn 34 đã chỉ đạo các cơ quan phối hợp cùng gia đình để giải quyết chế độ, chính sách cho Hạ sĩ Kpă Thiệp theo quy định của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

UBND xã Chư Sê đã tặng giấy khen cho quân nhân Kpă Thiệp về hành động dũng cảm hi sinh cứu người gặp nạn; đồng thời UBND xã Ia Ko đề nghị hồ sơ lên tỉnh để truy tặng Bằng khen quân nhân Kpă Thiệp đã dũng cảm cứu người trên địa bàn xã.