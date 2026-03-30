Ngày 30/3, Công an phường Hàm Thắng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc một người bị điện giật tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, một người đàn ông điều khiển xe tải cẩu mang BKS 36C-317.xx đến di chuyển cây xanh cho một cơ sở cây cảnh trên đường Hoàng Minh Giám, khu phố Đông Xuân An, phường Hàm Thắng.

Trong quá trình làm việc, cần cẩu bất ngờ vướng vào đường dây điện trung thế phía trên, khiến tài xế bị điện giật, tử vong tại chỗ.

Một số người dân tại hiện trường cho biết thời điểm xảy ra vụ việc có tiếng nổ lớn vang lên kèm tia lửa điện. Dòng điện phóng qua cần cẩu xuống cabin gây cháy. Khói và mùi khét bốc lên khiến nhiều người hoảng hốt.

Nhận tin báo, lực lượng công an địa phương nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, đồng thời phối hợp với ngành điện lực cắt điện để đảm bảo an toàn.