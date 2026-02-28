Hoa hậu, MC Jennifer Phạm cho biết, dù bận rộn với nhiều hoạt động nghệ thuật, cô vẫn luôn đặt gia đình ở vị trí quan trọng nhất. Với cô, một năm mới trọn vẹn phải bắt đầu từ sự sum vầy, yêu thương và sẻ chia.

Jennifer Phạm chia sẻ, nhiều năm qua cô giữ nguyên tắc không nhận lời dẫn chương trình vào những ngày đặc biệt như sinh nhật các thành viên, dịp lễ hay Tết Nguyên đán.

Jennifer Phạm bên chồng.

Tết Bính Ngọ, cô đưa các con vào TPHCM để đón năm mới cùng ông bà nội. Sau đó, cả gia đình có chuyến du xuân đầu năm như một cách khởi động cho hành trình mới rực rỡ và đầy yêu thương.

Dù không có người giúp việc trong dịp Tết khiến mọi việc vất vả hơn, Jennifer xem đó là khoảng thời gian quý giá để thực sự sống chậm và dành trọn tâm trí cho gia đình.

Những năm gần đây, gia đình cô cũng đơn giản hóa việc chuẩn bị. Không còn quá cầu kỳ mâm cao cỗ đầy, điều cô quan tâm nhất là sự ấm cúng.

Ở tuổi ngoài 30, Jennifer thừa nhận thời gian chắc chắn có tác động đến ngoại hình. Tuy nhiên, điều cô quan tâm hơn cả là tinh thần giữ được sự thoải mái, vui vẻ và lạc quan.

Người đẹp yêu thích ẩm thực, thích thử món mới và chọn cách điều tiết lại bằng việc tập luyện thể thao đều đặn.

"Trên 30 tuổi, việc giữ sức khỏe bền bỉ rất quan trọng. Tôi không ăn kiêng khắt khe, nhưng luôn có môn thể thao để rèn luyện. Tăng cân rồi có thể giảm, miễn là mình kiểm soát được", cô nói.

Với Jennifer Phạm, mọi thứ đều bắt đầu từ cách nhìn nhận. Nếu nghĩ tích cực, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn. Ngay cả việc chơi đùa cùng các con cũng khiến cô cảm thấy mình trẻ lại.

Từng tham gia một số bộ phim trước đây, nhưng hiện tại Jennifer Phạm tập trung nhiều hơn cho vai trò MC. Cô cho rằng công việc dẫn chương trình giúp mình chủ động chọn lọc dự án phù hợp và có cơ hội gặp gỡ khán giả thường xuyên.

Hôn nhân bền vững nhờ lắng nghe và tôn trọng

Chia sẻ về đời sống hôn nhân, Jennifer nhấn mạnh yếu tố quan trọng nhất là sự gắn kết và thấu hiểu. Theo cô, vợ chồng cần biết lắng nghe, chia sẻ và tôn trọng sự khác biệt của nhau.

"Hạnh phúc không có nghĩa là không bao giờ buồn. Trong cuộc sống luôn có lúc thăng, lúc trầm. Quan trọng là khi có điều khúc mắc, mình phải nói ra rõ ràng nhưng chọn thời điểm phù hợp, khi cả hai đã bình tĩnh để cùng lắng nghe", cô nói.

Jennifer Phạm vừa có kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ hạnh phúc bên gia đình nhỏ.

Jennifer Phạm dành nhiều sự trân trọng cho ông xã - người cô cho rằng luôn khiêm tốn, độc lập trong sự nghiệp và ủng hộ mình theo đuổi công việc yêu thích. Với cô, sự tôn trọng và thấu hiểu là nền tảng giúp gia đình giữ được không khí vui vẻ.

Jennifer Phạm cho biết, con trai lớn Bảo Nam hiện sống cùng ông bà ngoại ở nước ngoài theo nguyện vọng riêng. Cô luôn tôn trọng quyết định của con, đồng thời cố gắng sắp xếp thời gian đi lại giữa các quốc gia để có thể ở bên con khi cần.

Hiện Bảo Nam chuẩn bị bước vào giai đoạn chọn trường đại học. Nữ MC đã cùng con tìm hiểu ngành học, trường lớp phù hợp với sở thích. Tuy nhiên, cô cũng hiểu rằng tương lai có thể thay đổi.

“Có nhiều người học một ngành nhưng ra trường lại làm công việc khác. Quan trọng là con tìm được đam mê và hạnh phúc với lựa chọn của mình”, cô nói.

Với Jennifer Phạm, hạnh phúc không nằm ở sự hoàn hảo tuyệt đối mà ở khả năng dung hòa khác biệt, giữ tinh thần tích cực và luôn hướng về gia đình. Đó cũng là điều cô mong muốn gìn giữ trong từng vai trò - người mẹ, người vợ và một MC được khán giả yêu mến.