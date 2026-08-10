Rời TPHCM, diễn viên Hồng Thanh hiện ở nhờ nhà của một người quen ở gần biển tại Đắk Lắk (Phú Yên cũ).

Căn nhà có diện tích hẹp, khá cũ, nội thất đơn sơ, chia thành 4 khu vực chính gồm: phòng khách - nơi Hồng Thanh làm việc; chỗ ngủ là một chiếc nệm trải sát tường; góc bếp nhỏ và khu vực vệ sinh...

Tại đây mỗi ngày Hồng Thanh quay video, sáng tạo nội dung, làm tiếp thị liên kết (affiliate) và quảng cáo sản phẩm. Trước đó, anh còn làm tranh đính đá nhưng hiện đã dừng, chuyển sang làm việc tại một xí nghiệp ở địa phương. Nam diễn viên tiết lộ thu nhập hiện không cao nhưng đủ trang trải những nhu cầu cơ bản ở quê. Nếu rảnh rỗi, anh còn vào làng chài phụ việc người dân.

Hồng Thanh khẳng định toàn bộ thông tin, hình ảnh được đưa lên mạng xã hội là thật và hiện vẫn sống tốt, không khổ sở như những đồn đoán.

Chỗ ở của diễn viên Hồng Thanh hiện tại. Ảnh: Chụp màn hình

Trong một video, Hồng Thanh tiết lộ đã bán hết những tài sản đắt giá từng sở hữu cùng tủ quần áo hàng hiệu.

Ngày trước, anh mua đồ xa xỉ vì tin rằng chúng giúp nâng tầm giá trị bản thân. Thực tế, việc sử dụng đồ xa xỉ khiến anh ngày càng mệt mỏi, áp lực như: phải trả góp tiền mua xe, tốn tiền bảo dưỡng xe hằng tháng; luôn nơm nớp lo đồng hồ hiệu bị trầy xước mỗi lần đeo hay tốn tâm sức canh chừng giặt phơi quần áo hiệu.

Dù vậy, Hồng Thanh không hối hận việc mua đồ xa xỉ vì "có xài mới biết ra sao". Anh hiện thấy thoải mái khi mặc chiếc áo giá 100 nghìn đồng.

Hồng Thanh nhấn mạnh việc dọn về Đắk Lắk, sống tối giản không mang nghĩa tuyên bố giải nghệ mà là quãng nghỉ cần thiết để nhìn nhận lại bản thân sau những va vấp, đồng thời sẵn sàng trở lại sân khấu ngay khi có dự án phù hợp.

Cuộc sống tại một làng chài ven biển giúp Hồng Thanh học hỏi nhiều điều, tích lũy vốn sống, cho anh thêm những góc nhìn mới về con người.

Anh tin rằng công việc chân chính nào cũng đáng trân trọng, không phân biệt sang hèn, lương cao hay thấp. Nam diễn viên sẵn sàng đón nhận tất cả công việc tạo ra thu nhập lúc này.

Trong tương lai, Hồng Thanh muốn trở lại showbiz với hình ảnh trưởng thành, chỉn chu và mang theo những chất liệu cuộc sống mới phục vụ cho nghề diễn viên.

Hồng Thanh sinh năm 1994, là quán quân Cười Xuyên Việt 2017. Năm 2024, anh gặp khó khăn trong kinh doanh, vướng loạt tin đồn "vay tiền, trốn nợ", hoạt động nghệ thuật cũng sa sút.

Hồng Thanh ăn bún tại một quán ven biển

Mi Lê

Ảnh, clip: FBNV