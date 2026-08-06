Trở thành ca sĩ solo sau gần 10 năm sáng tác

Sau gần 1 thập kỷ hoạt động với vai trò nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc, Tuấn Cry quyết định ra mắt với vai trò ca sĩ solo bằng EP Mối duyên vàng.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, Tuấn Cry cho hay quyết định này đã được cân nhắc kỹ trong thời gian dài. Dù đã có vị trí nhất định với vai trò nhạc sĩ và nhà sản xuất, anh vẫn mong muốn hiện thực hóa ước mơ từ nhỏ là được trực tiếp đứng trên sân khấu và kể những câu chuyện của chính mình bằng âm nhạc.

"Với tôi, trở thành ca sĩ không đồng nghĩa với từ bỏ vai trò sáng tác hay sản xuất cho các nghệ sĩ khác. Ngược lại, tôi cho đây là bước mở rộng trên hành trình nghệ thuật giúp tôi thể hiện rõ nhất cá tính âm nhạc và kết nối trực tiếp với khán giả", anh nói.

Tuấn Cry chính thức chuyển hướng làm ca sĩ.

EP gồm: Chim sa cá lặn - lời tự sự của cô gái vẫn đang chờ "đúng người" giữa áp lực tuổi 30. Liễu yếu đào tơ là giai đoạn hai người tìm thấy nhau với tình yêu trong trẻo, bồi hồi. Lấy cớ khắc họa sự chủ động, chân thành của chàng trai trong từng lần tìm cớ gặp gỡ, ra mắt gia đình từng bước tiến gần đến người thương. Toàn tâm toàn ý là lời cả hai hứa gắn bó, mong muốn cùng nhau vun đắp tương lai.

EP này, Tuấn Cry tiếp tục phát huy thế mạnh kết hợp chất liệu văn hóa dân gian với ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Các bài hát, MV đều được lồng ghép vào những thành ngữ, phong tục, vật dụng truyền thống, quan niệm về tình yêu và hôn nhân của người Việt...

Trích đoạn "Chim sa cá lặn" - MV mở màn cho EP "Mối duyên vàng"

Trong ca khúc chủ đề - Mối duyên vàng, Tuấn Cry mời các nghệ nhân nhã nhạc cung đình Huế thu âm để có được những âm thanh độc đáo, có điểm nhấn.

Tuấn Cry chọn bài Chim sa cá lặn làm MV mở màn. Đạo diễn và ê-kíp chọn các hình ảnh có tính biểu tượng như: cánh hoa rơi trên mặt nước, hạt mưa, bánh trôi nước, chiều đò, bến chờ cũ, gánh nước giữa những bậc đá... làm bật lên thông điệp về thời gian, sự chờ đợi, tổn thương và hành trình đi tìm hạnh phúc.

Trong MV, Tuấn Cry vào vai người kể chuyện, đồng hành và sẻ chia với nhân vật nữ xuyên suốt hành trình.

Đạo diễn tiết lộ, cảnh quay khó nhất MV là khoảnh khắc nữ chính múa giữa thiên nhiên với đàn cò bay phía sau tại Thung Nham, Ninh Bình. Bởi toàn bộ hình ảnh đều phụ thuộc hoàn toàn vào chuyển động tự nhiên của đàn cò, ê-kíp phải chờ đợi đúng khoảnh khắc đàn chim bay vào khung hình như mong muốn, không dàn dựng hay có bất kỳ can thiệp nào bằng kỹ thuật, công nghệ.

Cảnh sắc Ninh Bình trong MV "Chim sa cá lặn".

Cuộc sống sau khi "bỏ phố về quê"

Chia sẻ thêm với phóng viên VietNamNet, Tuấn Cry thấy cuộc sống ở Bắc Ninh đang dần ổn định và mang lại nhiều năng lượng tích cực.

Dù thời gian đầu còn bỡ ngỡ với nhịp sống yên bình sau nhiều năm quen với sự sôi động của thành phố, anh vẫn nhanh chóng thích nghi và tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống.

Không gian yên tĩnh của quê hương cùng sự gần gũi với gia đình giúp Tuấn Cry có thêm cảm hứng sáng tạo và sự tập trung cho âm nhạc.

"Nền tảng văn hóa dân gian trong âm nhạc của tôi đều bắt nguồn từ quá trình tôi lớn lên tại vùng đất Kinh Bắc - Bắc Ninh. Ở đó, tôi sớm được tiếp xúc với quan họ và nhiều giá trị văn hóa truyền thống. Bên cạnh những trải nghiệm tuổi thơ, quá trình học hỏi từ các nghệ nhân, những va vấp trong hành trình làm nghề cũng góp phần hình thành bản sắc âm nhạc riêng mà tôi đang theo đuổi", anh nói.

Nói về việc phải đi về giữa Bắc Ninh và Hà Nội, Tuấn Cry không cho đó là trở ngại khi giao thông hiện nay khá thuận tiện. Thậm chí, những chuyến đi còn mang lại anh những khoảng lặng cần thiết để suy nghĩ và nảy ra những ý tưởng mới trong sáng tác.

"Sau khi ra mắt EP, tôi đã nhận được những lời mời biểu diễn đầu tiên. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy âm nhạc tôi theo đuổi đang dần tiếp cận khán giả và phù hợp với nhiều sân khấu khác nhau. Đó cũng là động lực để tôi tiếp tục theo đuổi những dự án chỉn chu và nhiều dấu ấn hơn trong tương lai", ca sĩ 9X hào hứng.