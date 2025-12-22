17.Show 2 Kim Dung walk cho nhà WHITE ANT.jpg
Show diễn "Tôn vinh Giá trị Việt - SR Celebrating Local Pride" (CLP) mùa thứ 10 diễn ra tại Thủ Thiêm Riverstage, TPHCM. Đây là sân chơi quen thuộc của thời trang nội địa Việt Nam. Người mẫu Kim Dung - Quán quân Vietnam's Next Top Model 2017 mùa All Stars - trở thành tâm điểm sàn diễn với lối catwalk tiết chế, thần thái kiêu sa.
18.Show 2 WHITE ANT.jpg
Huỳnh Tú Anh (dẫn đần) - Quán quân The Face Vietnam 2023 - thu hút ánh nhìn khi trình diễn thiết kế kết hợp giữa blazer (menswear, quyền lực) và chân váy đính lông vũ (mềm mại, nữ tính).
16.Show 2 Người mẫu trẻ Tú Anh walk cho nhà WHITE ANT.jpg
Sau khi The Face Vietnam 2023, Tú Anh ngày càng phát triển trong sự nghiệp và dần khẳng định tên tuổi trong làng mẫu.
25.Show 4 Người mẫu Đỗ Hương Giang mở màn show diễn của thương hiệu MAEL FEMME.jpg
Người mẫu Đỗ Hương Giang - Á quân The New Mentor 2023 - nổi bật với thiết kế theo phong cách dark glamour/gothic glam với chất liệu satin bóng kết hợp lông vũ đen dày tạo cảm giác quyền lực, u tối và kịch tính.
https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/22/21show-3mi-lan-walk-cho-nha-vhun-1799.jpg
https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/22/22show-3-bao-ngoc-walk-cho-nha-vhun-1800.jpg
https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/22/19show-3nguoi-mau-giang-phung-walk-cho-nha-nguyen-thanh-danh-1801.jpg
Từ trái sang: người mẫu Mi Lan - Bảo Ngọc - Giang Phùng. 
20.Show 3 Bộ đôi Bảo Ngọc & Tuyết Mai trình diễn cho nhà NGUYEN THANH DANH.jpg
Màn tương tác "chị chị em em" giữa 2 người mẫu Giang Phùng và Tuyết Mai khiến khán giả thích thú. Sau 10 mùa tổ chức, SR Celebrating Local Pride hướng đến thúc đẩy tinh thần sáng tạo, định hình quy trình thiết kế – trình diễn – thương mại theo mô hình vận hành của các tuần lễ thời trang trên thế giới. 
Bất ngờ khi Chi Pu làm 'giám đốc'Show diễn thời trang SR Celebrating Local Pride có sự tham gia của ca sĩ Chi Pu với vai trò giám đốc sáng tạo của thương hiệu thời trang cá nhân.