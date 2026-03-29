Quán xôi gần 50 năm "mẹ truyền con nối" nổi tiếng với chỉ 2 món. Video: Hà Nguyễn

Bí quyết từ người Campuchia

14h, chị Huỳnh Thị Ngọc Yến (51 tuổi, phường Chợ Lớn, TPHCM) bắt đầu mở cửa quán xôi nhỏ nằm lọt thỏm giữa những cửa hàng kinh doanh phụ tùng xe máy trên đường Dương Tử Giang. Chưa kịp bày các loại thực phẩm lên chiếc tủ kính, nhiều thực khách đã ghé lại quán đứng chờ.

Chị Yến cho biết, quán xôi đã gần 50 năm tuổi và chỉ phục vụ 2 món gồm: xôi xiêm, chè 3 màu. Quán do mẹ chồng chị Yến mở bán sau khi học được món xôi xiêm từ một người Campuchia.

Quán xôi xiêm, chè 3 màu của chị Yến được nhiều thực khách ghé mua ngay khi vừa mở cửa bán vào lúc 14h mỗi ngày. Ảnh: Hà Nguyễn

Khoảng những năm 1970, mẹ chồng chị Yến sinh sống gần nhà một người Campuchia. Người này chuyên bán món xôi xiêm nổi tiếng thơm ngon.

Trước khi rời TPHCM về lại quê hương, người này truyền lại bí quyết chế biến món ăn độc đáo này cho mẹ chồng chị Yến. Nấu thành công, bà mở quán bán xôi xiêm, chè 3 màu ngay tại nhà, thu hút đông đảo thực khách.

Quán xôi nhỏ có từ thời mẹ chồng chị Yến và chỉ phục vụ 2 món là xôi xiêm và chè 3 màu. Ảnh: Hà Nguyễn

Chị Yến chia sẻ: “Về làm dâu, tôi giúp mẹ chồng bán xôi xiêm, chè 3 màu. Sau này bà già yếu, tôi trực tiếp nấu xôi, quản lý quán nhỏ của gia đình.

Nếu tính từ thời mẹ chồng tôi, quán đã tồn tại gần nửa thế kỷ. Suốt gần 50 năm qua, tôi nấu xôi, chè theo công thức do mẹ chồng truyền lại, giữ đúng hương vị như lúc xưa”.

Món xôi xiêm ăn cùng nước cốt dừa, ca dé được nấu bằng loại nếp ngỗng nổi tiếng dẻo, thơm ngon. Khi chín, hạt xôi trắng trong, đều tăm tắp, dẻo, dậy mùi thơm đặc trưng.

Món ăn nổi tiếng của quán là xôi xiêm ca dé. Ảnh: Hà Nguyễn

“Linh hồn” của món ăn là phần ca dé có màu vàng như bánh flan, hương vị thơm ngon, lạ miệng. Ca dé của quán chị Yến đặc, mềm, được chế biến theo công thức riêng từ bơ, sữa, trứng, nước cốt dừa…

Phần ăn hoàn chỉnh gồm có xôi dẻo nóng hổi ở dưới cùng. Bên trên là lát ca dé vàng béo ngậy, ngọt thanh, mềm tan khi ăn.

Sau cùng, phần xôi và ca dé được tưới nước cốt dừa trộn cơm sầu riêng thơm béo, dịu ngọt. Khi ăn, xôi xiêm cho vị ngọt thanh, béo, bùi nhưng không ngấy từ ca dé, nước cốt dừa, cơm sầu riêng.

Phần xôi xiêm với lớp xôi thơm dẻo dưới cùng, ở giữa là lát ca dé béo ngọt, trên cùng phủ thêm nước cốt dừa trộn cơm sầu riêng ngon lạ miệng. Ảnh: Hà Nguyễn

Níu chân thực khách gần nửa thế kỷ

Ngoài xôi xiêm nước cốt dừa - ca dé, món thứ hai của quán là chè 3 màu. Chè tại đây được chị Yến chế biến từ đậu đỏ, đậu xanh ăn chung với thạch sương sáo, nước cốt dừa, ca dé.

Chè ở đây có vị ngọt thanh, béo từ nước cốt dừa, ca dé; bùi bùi của các loại đậu; dai giòn từ thạch sương sáo… Tại quán, chị Yến bán đồng giá xôi xiêm, chè 3 màu với mức giá 35.000 đồng/phần.

Chè 3 màu tại quán cũng được ăn cùng nước cốt dừa, ca dé thơm béo, ngọt dịu. Ảnh: Hà Nguyễn

Để đảm bảo chất lượng, chị Yến mua nguyên liệu tươi, sạch, chất lượng. Chị tỉ mỉ sơ chế nguyên liệu từ đêm và nấu vào buổi sáng.

Đến khoảng 14h, xôi, chè chín, chị Yến mới mở bán hàng. Trong quá trình bán, xôi được chị bảo quản trong nồi đặt trên bếp với một nhiệt độ nhất định để luôn nóng nhưng không nhão.

Trong khi đó, chè được múc sẵn thành từng phần, bảo quản kỹ lưỡng, hợp vệ sinh. Khi có khách, chị mới thêm đá lạnh, nước cốt dừa hoặc ca dé.

Quán chè cũng là nhà của chị Yến có diện tích khiêm tốn. Không gian trong nhà chỉ đủ kê 2 bàn với 4 chỗ ngồi. Khu vực khách ngồi chính vẫn là đoạn vỉa hè trước nhà.

Chị Yến bán xôi xiêm, chè 3 màu từ 14h - 22h mỗi ngày. Thế nhưng trước giờ quán mở cửa luôn có khách đến đợi sẵn.

Ban ngày, đa số khách chỉ mua mang về bởi không có nhiều không gian để ngồi thưởng thức. Từ chiều tối, khi các cửa hàng bán phụ tùng xe máy kế bên đóng cửa, quán xôi có nhiều không gian nên đông đảo thực khách đến trải nghiệm trực tiếp.

Chị Mỹ Nhân cho biết mình đã ăn xôi xiêm, chè 3 màu tại quán từ năm 10 tuổi và trở thành khách quen của chị Yến gần 40 năm qua. Ảnh: Hà Nguyễn

Chị Yến cho biết, tại TPHCM, đặc biệt ở khu vực chị sinh sống, không có nhiều quán bán xôi xiêm. Nhờ hương vị khác biệt, quán của chị có đông khách quen, có cả nghệ sĩ nổi tiếng đến thưởng thức.

Trong số này có nhiều Việt kiều và khách du lịch nước ngoài. Thậm chí, có người đã ăn xôi, chè tại đây từ khi còn nhỏ. Chị Nguyễn Thị Mỹ Nhân (50 tuổi, xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM) là một ví dụ.

Chị Nhân chia sẻ: “Ngày trước, tôi sống gần đây nên đã ăn xôi, chè tại quán từ lúc 10 tuổi. Đến nay, tôi đã gắn bó với quán gần 40 năm.

Các món ăn ở đây rất hợp khẩu vị của tôi. Dù gần 40 năm trôi qua, tôi vẫn yêu thích xôi xiêm và vị ca dé thơm béo đặc trưng. Mỗi khi có dịp đi ngang, tôi đều ghé mua xôi xiêm, chè 3 màu về thưởng thức”.