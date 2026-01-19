Ca sĩ Quang Hà vừa đón tuổi 45 bên gia đình và những người bạn, anh em thân thiết. Quang Cường - anh trai kiêm quản lý lâu năm của ca sĩ là người chuẩn bị bữa tiệc thân mật, ấm cúng trong những ngày đầu năm.

Ca sĩ Quang Hà bước sang tuổi 45.

Bước sang tuổi 45, Quang Hà có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Thay vì chạy theo danh tiếng, ca sĩ quan trọng nhất lúc này việc sống chậm.

Theo anh, đây cũng là cách để nhìn lại những lần vấp ngã, khoảnh khắc bình thường nhưng đáng giá bên bạn bè, người thân trong giai đoạn khó khăn.

“Thêm một tuổi không chỉ là con số mà là trạng thái bình thản hơn sau từng biến cố. Tôi cảm ơn gia đình, bạn bè, cả những người từng đến rồi rời đi, bởi mỗi mối quan hệ đều để lại một bài học”, ca sĩ chia sẻ.

Ca sĩ Bằng Kiều, Tú Dưa mừng sinh nhật người em đồng nghiệp.

Khách mời đến dự tiệc là những gương mặt gắn bó với Quang Hà cả trên sân khấu lẫn ngoài đời như ca sĩ Bằng Kiều, Tú Dưa (nhóm Quả Dưa Hấu), Minh Vương, Trịnh Đình Quang, Maya…

Bằng Kiều chia sẻ Quang Hà là người anh yêu quý. Anh gọi vui đây là “người em hiền tài” của mình. Dịp này, các ca sĩ cùng chia sẻ tình cảm gắn bó suốt nhiều năm, vừa có màn kết hợp ngẫu hứng trên sân khấu.

Quang Hà dành lời tri ân cho chính mình vì đã không bỏ cuộc, dù có lúc chỉ còn lại sự im lặng trong lúc đối diện sóng gió.

Quang Hà học sống chậm, buông bỏ, chỉ mong sự bình an.

Ở tuổi 45, ca sĩ không ước một cuộc đời dễ dàng. Điều anh mong là sự bình an để đối diện biến cố, sự tỉnh táo để giữ lại những điều xứng đáng và đủ chân thành để tiếp tục yêu thương.

Với Quang Hà, đó là một dấu mốc vừa đủ: Không cần ồn ào, chỉ cần những người quan trọng vẫn còn gắn kết.

Sự nghiệp ổn định, sở hữu tài sản đáng nể song đường tình duyên của Quang Hà không suôn sẻ. Nhiều năm qua, nam ca sĩ vẫn chưa có ai "nâng khăn sửa túi".

Chia sẻ với VietNamNet, Quang Hà kể từng có quãng thời gian trông chờ, tìm kiếm một nửa lý tưởng. Nhưng đến một thời điểm anh cảm thấy mọi thứ phụ thuộc nhân duyên nên không còn quá đặt nặng. Hiện anh không yêu đương, tập trung chăm sóc bản thân.

Ca sĩ sống độc thân sau khi bước ra những cuộc tình.

Ca sĩ tếu táo cuộc sống lúc này nhàm chán, nếu không đi hát anh chỉ quanh quẩn trong nhà. Ngày rảnh, anh dành thời gian ăn uống, tập hát, xem tivi… Tuy có nhiều mối quan hệ trong giới nhưng anh ít khi tụ tập bạn bè hoặc đến nơi ồn ào.

Dù độc thân, ca sĩ thấy không cô đơn bởi mỗi lựa chọn đều có 2 mặt. Anh tận hưởng niềm vui giản dị với nhịp sinh hoạt thường nhật mỗi ngày.

“Mình có công việc, sức khỏe, cuộc sống khá sung túc đã là hạnh phúc. Tôi không cần phải suy nghĩ nhiều quá để gây áp lực cho bản thân”, anh cho hay.

Quang Hà hát "Cơn mưa băng giá"

Ảnh, clip: NVCC