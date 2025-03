Đêm diễn cuối của live concert Sketch a rose của Hà Anh Tuấn diễn ra ngày 9/3. Nam ca sĩ bật mí kế hoạch mang âm nhạc đến Nhà hát Dolby (Mỹ) - nơi diễn ra lễ trao giải Oscar thường niên - vào ngày 18/10.

Sau 2 đêm diễn tại Nhà hát Esplanade (Singapore) và Nhà hát Opera Sydney (Úc), Hà Anh Tuấn giữ lời hứa khi cống hiến cho khán giả TPHCM chặng cuối của Sketch a rose. Lấy ý tưởng "phác thảo hoa hồng" làm trung tâm, anh thể hiện khả năng sáng tạo và kể chuyện qua âm nhạc.

Hoa hồng đại diện cho tình yêu, sự lãng mạn nhưng cũng ẩn chứa khó khăn, thử thách. Nam ca sĩ ví điều đó như những chiếc gai bởi để chạm đến vẻ đẹp, ta luôn phải vượt qua thử thách.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn.

Cuộc hòa ca giữa kỷ niệm xưa và sáng tạo mới

Mở đầu concert, Hà Anh Tuấn hát Một mình một sớm ban mai - ca khúc được nhạc sĩ Việt Anh viết trong những ngày đại dịch. Bằng hình ảnh tinh khôi và ca từ trong sáng, ca sĩ cho thấy dẫu có khó khăn sau cùng ban mai cũng sẽ đến, nơi sự sống được tái sinh từ đống tro tàn.

Tiết mục "Một mình một sớm ban mai":

Từ ý tưởng đó, bản mash-up Đêm thành phố đầy sao và Tôi vẫn hẹn em nơi hẹn cũ hòa quyện bất ngờ. Dù thuộc hai thời kỳ, một thể hiện sức mạnh tiến tới, một là những suy tư sâu lắng, cả hai được kết nối bằng dàn hợp xướng tạo nên khoảnh khắc hào hùng.

Đêm nhạc tiếp tục với những sáng tác mới từ album cùng tên phát hành song song với concert. Hà Anh Tuấn hợp tác với nhiều nhạc sĩ trẻ như Hoàng Dũng (Vẹn nguyên), Vũ Cát Tường (Em), Vũ. (Ta chào nhau), Trần Duy Khang (Địa đàng, Từ đống tro tàn...). Phần lớn ca khúc thuộc dòng ballad nhưng dưới bàn tay của giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng và nhạc trưởng Trần Nhật Minh, chúng khoác lên những bản phối hấp dẫn, cuốn hút.

Hai sáng tác của Trần Duy Khang thử thách Hà Anh Tuấn với chất flamenco trong Địa đàng và dàn hợp xướng ở Từ đống tro tàn. Điều này cho thấy sự tìm tòi, đổi mới không ngừng của nam ca sĩ.

Ở đêm thứ hai, Hà Anh Tuấn mời Thành Nghiệp, Hoàng Dũng, Trần Duy Khang, chia sẻ những câu chuyện hậu trường. Do các ca khúc còn mới với khán giả nên anh khéo léo tận dụng "nhiệt" từ khách mời.

Quang Hùng MasterD từ Anh trai say hi mang đến sức trẻ với 2 ca khúc solo Đừng khóc một mình và Ánh mắt biết cười. Trước đó anh song ca cùng Hà Anh Tuấn bản hit Tình đầu quá chén và tiến hành đổi hit và nhận được lời khen trong Tháng tư là lời nói dối của em và Xuân thì. Tuy vậy, màu sắc âm nhạc của anh hơi "lệch" khỏi đường dây mà Hà Anh Tuấn xây dựng.

Tiết mục "Tình đầu quá chén":

Lam Trường cân bằng lại bằng màu sắc âm nhạc tương đồng với 5 bản hit 999 hoa hồng, Ánh sáng đời tôi, Katy, Tình thôi xót xa và Mưa phi trường gợi lại ký ức cho nhiều thế hệ khán giả.

Tiết mục "Mưa phi trường":

Ngay sau đó, set diễn của danh cầm Yiruma đến từ Hàn Quốc tạo được khoảng lặng sau những phút giây bùng nổ. Với River flows in you và Kiss the rain, nhạc sĩ mang nhiều hoài niệm trở lại. Hà Anh Tuấn thể hiện thêm lời Việt cho Kiss the rain và cùng kết hợp với Yiruma trong Tháng mấy em nhớ anh? và Dear, Memory.

Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu thay vì để anh độc tấu trên sân khấu rộng, một con đường có rãnh trượt được thiết kế giúp Yiruma di chuyển quanh sân khấu và gần gũi hơn với khán giả.

Hành trình mới và những ấn tượng

Sân khấu Sketch a rose lần này tuy không bất ngờ như Chân trời rực rỡ nhưng vẫn tạo hiệu ứng thị giác từ bông hồng khổng lồ. Các cột Hy Lạp xoay tạo sự sống động, flycam với góc quay toàn cảnh giúp khán giả phía xa không thấy nhàm chán.

Đêm diễn khép lại bằng một cao trào khác khi Hà Anh Tuấn mash-up loạt "karaoke quốc dân": Thiên đường gọi tên, Yêu em và Cơn mưa tình yêu. Với chủ đề tình yêu, không dự án nào phù hợp hơn album Hát đôi, khiến khán giả hòa mình vào những kỷ niệm tuổi trẻ.

Nhìn chung, Sketch a rose là một concert thành công với phần mở và kết bất ngờ. Hợp tác với Cao Trung Hiếu, Nguyễn Hữu Vượng, Trần Nhật Minh giúp chất lượng âm thanh, hình ảnh được đảm bảo. Tuy nhiên, do các ca khúc mới và sự khác biệt màu sắc âm nhạc giữa khách mời, tổng thể đôi lúc thiếu thống nhất.

Dẫu vậy, những kỷ niệm đẹp vẫn đọng lại cùng loạt hit và thông điệp ý nghĩa của Hà Anh Tuấn: Sức mạnh, hy vọng và sự tử tế. Các dự án như hỗ trợ 25 trẻ mồ côi đến năm 2039, phim tài liệu Chân trời rực rỡ cũng được hé lộ, hứa hẹn những hòa điệu lớn hơn trong tương lai.

Ảnh: MM