Bài 1: Quảng Trị - Nguồn nước vùng cao cạn kiệt, công trình nước sinh hoạt tự chảy mất tác dụng

Do thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô, nhiều xã miền núi ở Quảng Trị đã đề xuất xây mới và sửa chữa nhiều công trình nước sạch tự chảy. Ảnh: Phạm Tiến

Có giải pháp cấp nước sinh hoạt nhưng thiếu nguồn lực

Thiếu nước sinh hoạt kéo dài buộc chính quyền các xã miền núi phải tìm giải pháp ngay từ cơ sở. Nhiều phương án được đưa ra như sửa công trình nước tự chảy hư hỏng, tìm nguồn nước mới, khoan giếng.

Tại Kim Điền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ 2 tỷ đồng sửa chữa công trình nước ở bản Hóa Lương. Đây là giải pháp cấp bách nhằm khôi phục khả năng cấp nước cho người dân trong mùa khô.

Tuy nhiên, đây chưa phải giải pháp khắc phục triệt để tình trạng thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô ở Kim Điền. Ngoài bản Hóa Lương, Kim Điền còn nhiều thôn, bản thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô.

Ở xã miền núi Dân Hóa, hiện có 11 công trình nước sạch tự chảy bị hư hỏng do thiên tai, không còn sử dụng được. Ảnh: Phạm Tiến

Ông Đinh Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Kim Điền - cho biết: Địa phương đã thành lập tổ công tác khảo sát các nguồn nước tự chảy và mạch nước ngầm để bổ sung. Tại thôn Hóa Sơn, địa phương dự kiến dẫn nước từ suối về phục vụ người dân. Phương án khoan giếng cũng được tính đến. Tuy nhiên, kinh phí thực hiện vượt quá khả năng của cấp xã.

Tại Dân Hóa, hiện có 11 công trình nước tự chảy hư hỏng do thiên tai, không còn hoạt động. Tuy nhiên, nguồn lực cấp xã khó đáp ứng yêu cầu đầu tư. UBND xã Dân Hóa đã kiến nghị Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp các công trình nước.

Địa phương cũng đề xuất đầu tư dự án nước Dân Hóa phục vụ khu vực trung tâm xã và vùng phụ cận. Dự án gồm công trình thu nước, bể chứa, bể xử lý nước đạt quy chuẩn và hệ thống đường ống truyền tải, phân phối đến các khu dân cư.

Tăng cường đầu tư, hướng tới 80% hộ dân dùng nước sạch

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Thái Nguyên - Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Trị - cho biết: “Tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh toàn tỉnh khoảng 67%, thấp so với mặt bằng chung cả nước. Riêng vùng đồng bào DTTS, số liệu còn mang tính tương đối do các địa phương báo cáo chưa cụ thể”.

Công trình nước tự chảy ở các xã vùng cao Quảng Trị thường bị ảnh hưởng lớn bởi thiên tai. Ảnh: Phạm Tiến

Để nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh, ngày 25/5/2026, UBND tỉnh Quảng Trị đã ký Quyết định số 1930/QĐ-UBND phê duyệt đề cương nhiệm vụ lập Đề án cung cấp nước sạch tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Quảng Trị đặt mục tiêu đến năm 2030 có 80% hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn.

Sau khi đề cương Đề án nước sạch nông thôn được phê duyệt, Quảng Trị đã rà soát, phân loại tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung. Theo tính toán, để đảm bảo mục tiêu 80% hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn, tỉnh cần tăng thêm khoảng 40.000 hộ sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn trong giai đoạn 2026-2030.

Thực hiện Công văn số 7610/BNNMT-TL ngày 13/7/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc báo cáo, tổng hợp nhu cầu đầu tư để thực hiện mục tiêu cấp nước sạch đạt quy chuẩn giai đoạn 2026-2030, ngày 24/7/2026, UBND tỉnh Quảng Trị có Công văn số 3671/UBND-NNMT gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo Phụ lục số 2, Công văn số 3671/UBND-NNMT gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhiều công trình cấp nước ở các xã miền núi tỉnh Quảng Trị đã được đưa vào danh mục sửa chữa và xây mới.

Cụ thể, tại xã Dân Hóa, tỉnh dự kiến duy tu, sửa chữa các công trình nước sạch với tổng kinh phí 39 tỷ đồng trong giai đoạn 2027 - 2030. Xây mới nhà máy nước xã Kim Điền với tổng mức đầu tư hơn 150 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030. Xây dựng mới nhà máy nước Hóa Tiến (xã Tân Thành) với tổng mức đầu tư hơn 30 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030.

Ngoài 3 dự án nói trên, UBND tỉnh Quảng Trị còn đưa 41 công trình nước sạch khác vào danh sách có nhu cầu đầu tư xây mới và sửa chữa trong giai đoạn 2026 - 2030. Như vậy, trong giai đoạn 2026 - 2030, ở Quảng Trị 43 công trình nước sạch được đưa vào danh sách cần đầu tư xây mới và sửa chữa với tổng mức đầu tư hơn 2.450 tỷ đồng.

Do nước đầu nguồn công trình nước sạch tự chảy khô cạn nên nước về đến hộ gia đình chỉ chảy nhỏ giọt. Ảnh: Phạm Tiến

Trong 41 công trình nói trên, có 22 công trình sử dụng ngân sách địa phương và nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia; 17 công trình đề nghị ngân sách Trung ương bố trí bổ sung và 4 công trình sử dụng nguồn vốn khác.

Nếu các dự án xây mới và sửa chữa công trình nước sạch trên được triển khai đúng tiến độ, “bài toán” thiếu nước sinh hoạt ở các xã vùng cao Quảng Trị sẽ từng bước được tháo gỡ. Đây cũng là bước đi góp phần giúp Quảng Trị hoàn thành mục tiêu 80% hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn vào năm 2030.