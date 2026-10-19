Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp với nhà đầu tư, tập trung xử lý những vướng mắc, bảo đảm tiến độ Dự án Cảng hàng không Quảng Trị. Mục tiêu đặt ra là đưa sân bay vào khai thác trong tháng 3/2027.

Ngày 19/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương chủ trì buổi làm việc với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV), Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T cùng các cơ quan, đơn vị liên quan về định hướng phối hợp trong quản lý, khai thác Cảng hàng không Quảng Trị.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, rà soát từng dự án, xác định rõ những khó khăn, vướng mắc, trách nhiệm xử lý và phương án giải quyết. Các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng cần được tập trung tháo gỡ, tránh ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Đối với Dự án Cảng hàng không Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng rà soát, thống nhất tiến độ và trách nhiệm của các bên liên quan. Tỉnh đặt mục tiêu đưa sân bay vào khai thác trong tháng 3/2027.

Tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu đưa sân bay vào khai thác từ tháng 3/2027.

Về định hướng nâng cấp sân bay từ cấp 4C lên cấp 4E, tỉnh bày tỏ sự ủng hộ và cam kết phối hợp với doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Tỉnh cũng đề nghị Tập đoàn T&T đẩy nhanh việc hoàn thiện các đề xuất liên quan đến mở rộng đường bay và nâng cấp sân bay để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Bên cạnh tiến độ xây dựng, việc thu hút các hãng hàng không được xác định là một nhiệm vụ quan trọng. Quảng Trị đề nghị nhà đầu tư hỗ trợ phát triển các đường bay nội địa và quốc tế, qua đó tăng cường kết nối hàng không, đáp ứng nhu cầu đi lại và thúc đẩy du lịch địa phương.

UBND tỉnh cũng đề nghị ACV hỗ trợ về chuyên môn, kinh nghiệm quản lý, vận hành cảng hàng không và kết nối với các hãng hàng không trong nước, quốc tế.

Về hạ tầng kết nối, lãnh đạo tỉnh cho biết địa phương đã thông qua kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030. Trong đó, tỉnh dự kiến bố trí khoảng 480 tỷ đồng để xây dựng tuyến đường kết nối cảng hàng không với Quốc lộ 1 và đường cao tốc. Công trình được kỳ vọng sẽ tăng khả năng kết nối giao thông, tạo thuận lợi cho hoạt động khai thác sân bay.

Ngoài lĩnh vực hàng không, lãnh đạo tỉnh hoan nghênh, khuyến khích Tập đoàn T&T nghiên cứu, đề xuất các dự án bất động sản, du lịch và sân golf phù hợp với định hướng phát triển của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương khẳng định Quảng Trị sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi để các chương trình hợp tác được triển khai thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, tỉnh yêu cầu các dự án phải được thực hiện đúng quy định pháp luật.