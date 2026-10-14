Tại hội nghị Quanta Vietnam User Meeting 2026, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tranfa cùng Quanta System (Ý) đã đặt dấu mốc 10 năm hợp tác chiến lược trong lĩnh vực cung ứng thiết bị laser da liễu.

Sự kiện quy tụ hơn 200 bác sĩ, chuyên gia y khoa cùng 10 báo cáo lâm sàng chuyên sâu, mở ra giai đoạn phát triển mới cho hai doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam.

Điểm hội tụ của một thập kỷ

Ngày 9/10/2026, sự kiện Quanta Vietnam User Meeting 2026 đã diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện do công ty Tranfa tổ chức, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng Da liễu - Thẩm mỹ.

Hơn 200 bác sĩ, chuyên gia cùng hội tụ tại Quanta Vietnam User Meeting 2026

Sau nhiều năm hiện diện trên thị trường Việt Nam, Quanta System đã từng bước xây dựng dấu ấn cùng cộng đồng bác sĩ trên toàn quốc. Quanta Vietnam User Meeting 2026 là sự kết tinh của hành trình đó, đánh dấu cột mốc ý nghĩa cho 10 năm hợp tác giữa Tranfa và doanh nghiệp công nghệ y khoa hàng đầu nước Ý - Quanta System.

Từng dấu ấn công nghệ được tái hiện qua không gian trưng bày tại sự kiện

Sự kiện được tạo nên qua hai trục giá trị xuyên suốt: Academy tập trung vào chiều sâu học thuật, khoa học và ứng dụng lâm sàng. Celebration Night là khoảnh khắc cùng nhìn lại hành trình kết nối và tri ân những bác sĩ, chuyên gia và đối tác đã góp phần tạo nên dấu ấn Quanta tại thị trường Việt Nam. Sự giao thoa giữa chiều sâu chuyên môn và sức mạnh cộng đồng tạo nên tầm vóc riêng cho sự kiện, củng cố vị thế Quanta System trong ngành thẩm mỹ y khoa tại Việt Nam.

Academy Session - Khẳng định bản lĩnh y khoa từ hệ chuyên gia hàng đầu

Với chủ đề “Laser thẩm mỹ hiện đại: Đột phá công nghệ và chuẩn hóa ứng dụng thực tiễn”, phiên Academy gồm 10 báo cáo khoa học tập trung vào những vấn đề nổi bật trong thực hành Da liễu - Thẩm mỹ hiện nay như điều trị tổn thương mạch máu, nám và rối loạn sắc tố, mụn, trẻ hóa và tái tạo bề mặt da, với các nền tảng laser đa bước sóng, Pico, 585 nm, 1726 nm và phối hợp 10600/1550 nm.

Phiên Academy quy tụ các diễn giả hàng đầu trong nước và quốc tế

Nội dung chương trình không dừng ở cập nhật công nghệ, mà đi sâu vào dữ liệu, nghiên cứu, bằng chứng lâm sàng và kinh nghiệm ứng dụng trên từng chỉ định, giúp khách mời tiếp cận các hướng điều trị dưới góc nhìn thực tiễn và có cơ sở khoa học.

Dưới sự điều hành của PGS.TS.BS Lê Thái Vân Thanh - Giảng viên cao cấp bộ môn Da liễu - Đại học Y Dược TP.HCM, Trưởng Khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cùng sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế giàu kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy và thực hành, Academy trở thành trục chuyên môn trọng tâm của Quanta Vietnam User Meeting 2026, nơi những vấn đề lâm sàng cấp thiết được phân tích bằng chiều sâu học thuật và kinh nghiệm thực tế.

Celebration Night - Dấu ấn vàng son cho một thập kỷ đồng hành

Nếu phiên Academy đại diện cho chiều sâu học thuật thì đêm tiệc Celebration Night là khoảnh khắc lắng đọng để cùng nhìn lại chặng đường một thập kỷ hợp tác đã qua của Tranfa và Quanta System.

Lời tri ân cho một thập kỷ đồng hành và tin tưởng

Từ nền tảng laser lần đầu được đưa vào Việt Nam, hệ sinh thái Quanta System dần mở rộng. Song hành cùng sự phát triển ấy là niềm tin và sự đồng hành bền bỉ của cộng đồng y bác sĩ trên khắp cả nước. Đêm tiệc chính là lời tri ân sâu sắc nhất gửi đến các chuyên gia, bác sĩ đã cùng Tranfa và Quanta System hiện thực hóa giá trị của công nghệ trên từng làn da người bệnh.

Theo đại diện Tranfa, một thập kỷ được nhìn lại không bằng số năm đã đi qua, mà được định hình bằng những giá trị đã được đúc kết từ công nghệ - chuyên môn - minh chứng lâm sàng cùng một cộng đồng Quanta Lovers ngày càng lớn mạnh.

Bệ phóng vững chắc cho chặng đường mới giữa Tranfa và Quanta System.

Và Quanta Vietnam User Meeting 2026 là nơi những giá trị ấy cùng hội tụ lại một điểm, trở thành cột mốc mở ra chương phát triển mới cho hành trình 10 năm Tranfa x Quanta System tiếp theo trong tương lai.

Bệ phóng cho chặng đường mới

Mười năm là khoảng thời gian đủ dài để một niềm tin được kiểm chứng, một mối quan hệ chiến lược được củng cố và những giá trị hợp tác được định hình bằng những thành tựu rõ nét.

Khép lại sự kiện, dấu ấn đọng lại không chỉ là một cột mốc hợp tác rực rỡ, mà là sự tiếp nối đầy bản lĩnh. Với nền móng vững chắc của 10 năm đã qua, Tranfa và Quanta System tự tin bước vào hành trình tiếp theo - kiên định phụng sự y khoa bằng những giá trị thực, nâng tầm chuẩn mực điều trị cho thẩm mỹ y khoa tại Việt Nam.

(Nguồn: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tranfa)