Dù thị trường có nhiều thiết bị làm mát hiện đại như điều hòa hay máy làm mát không khí, quạt trần vẫn được nhiều người tin dùng nhờ những ưu điểm riêng. Sự khác biệt của quạt trần nằm ở khả năng lan tỏa gió đều trong không gian rộng, tạo cảm giác mát mẻ dễ chịu tối đa, lưu thông luồng không khí tốt. Cùng với khả năng phân tán khí, quạt trần khi kết hợp cùng điều hòa có thể tránh tình trạng khí lạnh tập trung cùng một điểm, từ đó góp phần bảo vệ sức khỏe người dùng.

Cùng với đó, các nhà sản xuất luôn không ngừng nghiên cứu để cho ra đời thế hệ quạt trần thông minh với hiệu suất tối ưu nhưng vẫn tiết kiệm điện, nhiều tính năng tiện dụng và thiết kế phù hợp không gian sống.

Công nghệ BLDC-Xpro - tiết kiệm điện, tăng lưu lượng gió

Sở hữu động cơ BLDC Xpro, quạt trần Sunhouse Apex vượt trội với cơ chế vận hành "Không chổi than - Không hao mòn - Không phát thải carbon", giúp hoạt động với hiệu suất cao mà vẫn êm ái, tiết kiệm điện, góp phần bảo vệ môi trường theo xu hướng sống xanh toàn cầu.

Được dự đoán là xu hướng công nghệ của ngành quạt điện, BLDC (Brushless DC Motor) hoạt động nhờ bộ điều khiển điện tử thay vì sử dụng chổi than và bộ tiếp xúc cơ học như động cơ DC truyền thống, chuyển đổi điện năng thành cơ năng thông qua tương tác từ trường giữa stator (phần tĩnh) và rotor (phần quay). Theo Sunhouse, với những cải tiến nâng cấp từ động cơ BLDC, kết quả thử nghiệm cho thấy quạt trần Sunhouse Apex động cơ BLDC-Xpro có thể tạo lưu lượng gió lên đến 386 m3/phút, gấp 3 lần so với quạt cây truyền thống, đồng thời tăng 50% lưu lượng gió so với các sản phẩm quạt trần thông thường sử dụng động cơ AC.

Cũng theo kết quả kiểm nghiệm thực tế, Quạt trần Sunhouse Apex 5 cánh tiêu thụ khoảng 58.93W điện năng, trong khi một mẫu quạt đứng phổ biến cùng loại là 103.8W.

Ngoài ra, quạt trần Sunhouse Apex áp dụng chính sách hậu mãi 5 năm, lỗi 1 đổi 1 trong 60 tháng với động cơ BLDC, là lựa chọn kinh tế và an tâm cho mọi gia đình.

Vừa tiết kiệm tiền điện, vừa “lời” cho sức khỏe

Người tiêu dùng ngày nay không chỉ cần đáp ứng các nhu cầu cơ bản, mà đặt yếu tố sức khỏe lên hàng đầu, nhất là với các vật dụng cho gia đình. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến thời tiết trở nên thất thường, một thiết bị làm mát không chỉ cần mạnh mẽ vào mùa hè mà còn phải thích ứng linh hoạt quanh năm, đặc biệt trong không gian sống khép kín, bí bách ngày càng phổ biến ở đô thị.

Hiểu rõ nhu cầu đó, quạt trần Sunhouse Apex ra đời với công nghệ gió đảo chiều thông minh, cho phép vận hành hiệu quả cả bốn mùa. Vào mùa nóng, quạt tạo luồng gió mát lan tỏa khắp phòng, thay vì tập trung tại một điểm dễ gây hại cho hệ hô hấp và sức khỏe. Khi trời chuyển lạnh, chế độ đảo chiều giúp đẩy khí ấm từ trần xuống dưới, cải thiện lưu thông không khí và giữ ấm dễ chịu hơn cho gia đình.

Đáp ứng các khung thời gian sinh hoạt khác nhau trong ngày, Sunhouse Apex tích hợp ba chế độ gió tiện lợi: Gió thường làm mát nhanh, Gió tự nhiên dịu nhẹ như gió trời, và Gió ngủ tự động giảm dần hỗ trợ giấc ngủ sâu. Thiết kế cánh quạt vát cong, kéo dài giúp tăng lưu lượng và độ phủ gió, tạo cảm giác thư giãn.

Quạt trần Sunhouse Apex - Dấu ấn công nghệ và thiết kế của Sunhouse

Quạt trần Sunhouse Apex là kết quả của định hướng phát triển bài bản, dài hạn mà Sunhouse theo đuổi: đầu tư vào R&D chuẩn quốc tế, sở hữu công nghệ lõi và xây dựng ngôn ngữ thiết kế riêng cho từng dòng sản phẩm.

Với ngôn ngữ thiết kế riêng, đậm bản sắc, quạt trần Sunhouse Apex không chỉ là một thiết bị làm mát thông thường mà còn là một món nội thất tinh tế trong không gian sống. Thiết kế của quạt được phát triển từ quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng thị hiếu người dùng và xu hướng kiến trúc hiện đại. Với đường nét tối giản, màu sắc thanh lịch và kiểu dáng hài hòa, sản phẩm linh hoạt kết hợp với nhiều phong cách bài trí - từ cổ điển, tân cổ điển đến hiện đại - nhằm đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ và không gian sống ngày càng đa dạng của các gia đình Việt. Người dùng cũng chỉ cần lắp đặt một chiếc quạt trần trên cao để thông thoáng không gian, thay vì cần nhiều quạt cây bố trí ở các góc.

Hiện Sunhouse mang tới 20 mã sản phẩm khác nhau, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng trong gia đình, văn phòng, nhà hàng, khách sạn, các không gian nội thất cao cấp.

Hệ thống 10 nhà máy với tổng diện tích hơn 100.000 m² là nền tảng cho chiến lược sản xuất khép kín, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, phục vụ cả thị trường nội địa và xuất khẩu của Sunhouse. Năm 2025, Sunhouse đặt mục tiêu doanh thu ngành hàng quạt đạt 200 tỷ đồng, cán mốc 1000 tỷ đồng năm 2030. Chiến lược trụ cột của thương hiệu là xuất khẩu sang các thị trường Mỹ và châu Âu, góp phần nâng tầm thương hiệu gia dụng Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.

Bích Đào