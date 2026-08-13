Những điều cần làm ngay khi phát hiện quên mật khẩu thẻ ATM
1. Tuyệt đối không cố gắng nhập mã PIN nhiều lần
Hầu hết các ngân hàng đều có quy định về số lần nhập sai mã PIN tối đa (thường là 3 lần). Nếu bạn nhập sai quá số lần quy định, thẻ ATM của bạn sẽ tự động bị khóa để đảm bảo an toàn. Khi thẻ bị khóa, quá trình lấy lại mật khẩu sẽ phức tạp hơn, có thể mất nhiều thời gian hơn để mở khóa thẻ trước khi có thể cấp lại mã PIN.
2. Không chia sẻ thông tin thẻ và mã PIN với bất kỳ ai
Ngay cả khi bạn đang bối rối, tuyệt đối không chia sẻ mã PIN (nếu bạn chợt nhớ ra một phần) hoặc các thông tin bảo mật khác của thẻ với người khác, dù đó là người thân hay nhân viên tự xưng của ngân hàng qua điện thoại. Ngân hàng sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp mã PIN qua điện thoại hay email.
3. Liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ
Bước đầu tiên và quan trọng nhất là liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng của ngân hàng mà bạn đang sử dụng thẻ. Bạn có thể tìm số hotline trên mặt sau thẻ ATM, trên website chính thức của ngân hàng hoặc qua ứng dụng ngân hàng di động. Khi gọi điện, hãy chuẩn bị sẵn các thông tin cá nhân để xác minh danh tính (như số CMND/CCCD, ngày sinh, địa chỉ, số tài khoản). Nhân viên ngân hàng sẽ hướng dẫn bạn các bước tiếp theo hoặc xác nhận tình trạng thẻ của bạn.
Cách lấy lại mật khẩu thẻ ATM
Liên hệ tổng đài hỗ trợ: Bạn gọi tới số hotline của ngân hàng phát hành thẻ và yêu cầu cấp lại mã PIN. Để quá trình xác minh diễn ra thuận lợi, hãy chuẩn bị trước các thông tin cá nhân bao gồm: họ tên, ngày sinh, số CCCD/Hộ chiếu, địa chỉ đăng ký, số tài khoản, số thẻ, số điện thoại cùng số dư hiện tại trong tài khoản.
Giao dịch trực tiếp tại chi nhánh/phòng giao dịch: Hãy mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD/Hộ chiếu bản gốc) đến chi nhánh ngân hàng gần nhất trong giờ làm việc (thường từ thứ 2 đến thứ 6). Tại đây, giao dịch viên sẽ đưa cho bạn mẫu đơn đề nghị cấp lại mã PIN. Bạn chỉ cần hoàn thiện thông tin, ký xác nhận và nộp lại để nhận phong bì chứa mật khẩu mới.
Thực hiện qua ứng dụng ngân hàng số (Mobile Banking): Mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, truy cập mục Quản lý thẻ > chọn Cấp/Đổi mã PIN. Điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu như số điện thoại, số thẻ, số tài khoản và xác thực bằng mã OTP. Ngân hàng sẽ gửi mã PIN tạm thời qua tin nhắn SMS. Lưu ý mã này chỉ có hiệu lực trong 1 khoảng thời gian nhất định; bạn cần mang thẻ ra cây ATM gần nhất, đăng nhập bằng mã PIN tạm thời này và chọn chức năng Đổi mã PIN để hoàn tất cài đặt mật khẩu mới.