Những điều cần làm ngay khi phát hiện quên mật khẩu thẻ ATM

1. Tuyệt đối không cố gắng nhập mã PIN nhiều lần

Hầu hết các ngân hàng đều có quy định về số lần nhập sai mã PIN tối đa (thường là 3 lần). Nếu bạn nhập sai quá số lần quy định, thẻ ATM của bạn sẽ tự động bị khóa để đảm bảo an toàn. Khi thẻ bị khóa, quá trình lấy lại mật khẩu sẽ phức tạp hơn, có thể mất nhiều thời gian hơn để mở khóa thẻ trước khi có thể cấp lại mã PIN.

2. Không chia sẻ thông tin thẻ và mã PIN với bất kỳ ai

Ngay cả khi bạn đang bối rối, tuyệt đối không chia sẻ mã PIN (nếu bạn chợt nhớ ra một phần) hoặc các thông tin bảo mật khác của thẻ với người khác, dù đó là người thân hay nhân viên tự xưng của ngân hàng qua điện thoại. Ngân hàng sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp mã PIN qua điện thoại hay email.

3. Liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ

Bước đầu tiên và quan trọng nhất là liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng của ngân hàng mà bạn đang sử dụng thẻ. Bạn có thể tìm số hotline trên mặt sau thẻ ATM, trên website chính thức của ngân hàng hoặc qua ứng dụng ngân hàng di động. Khi gọi điện, hãy chuẩn bị sẵn các thông tin cá nhân để xác minh danh tính (như số CMND/CCCD, ngày sinh, địa chỉ, số tài khoản). Nhân viên ngân hàng sẽ hướng dẫn bạn các bước tiếp theo hoặc xác nhận tình trạng thẻ của bạn.