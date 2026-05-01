Ca sĩ Quốc Đại ra bài "Câu vọng cổ tìm vợ"

Bài Câu vọng cổ tìm vợ do nhạc sĩ Hamlet Trương sáng tác sau khi xem một vở kịch xoay quanh chuyện người đàn ông bị lạc mất vợ, ngày đêm rong ruổi miền sông nước, dùng câu hò để tìm lại cô.

Nhạc phẩm mang đậm âm hưởng dân ca trữ tình, càng thêm phần da diết khi được tác giả lồng vào một điệu lý Nam bộ.

Hamlet Trương nói hâm mộ ca sĩ Quốc Đại đã lâu, rất phục đàn anh từ giọng hát đến sự bền bỉ đối với dòng nhạc dân ca nhưng chưa có duyên hợp tác.

Vì vậy, khi biết Quốc Đại đang tìm kiếm "làn gió mới" cho sự nghiệp, anh đã mạnh dạn giới thiệu đứa con tinh thần của mình.

MV Câu vọng cổ tìm vợ (sáng tác: Hamlet Trương) được đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân thực hiện kết hợp giữa cảnh quay thật và AI (trí tuệ nhân tạo).

Ca sĩ Quốc Đại. Ảnh: NVCC

Đây là ý tưởng của chị nhằm khắc họa câu chuyện tình yêu giữa chàng nông dân nghèo và cô đào cải lương - mối tình nảy nở giữa tiếng đờn ca tài tử, những phiên chợ quê và ánh đèn sân khấu rong ruổi khắp miền sông nước.

Thế nhưng, trước cám dỗ của tiền tài, danh vọng và sự đổi thay của thời cuộc, mối tình ấy bị cuốn vào ngã rẽ đầy tiếc nuối.

Đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân cùng ê-kíp đã trực tiếp đến ghi hình cảnh sắc thiên nhiên và cuộc sống của con người tại Tiền Giang, Cà Mau; nhất là hình ảnh những con sông nhỏ, chợ nổi, cánh đồng và các sân khấu cải lương ở địa phương.

Song thay vì phát hành MV kiểu truyền thống, ê-kíp đã ứng dụng công nghệ hậu kỳ video bằng AI (Pipeline A.I hybrid), cụ thể là dùng AI xử lý hoặc phát triển thêm nội dung từ các cảnh quay thực.

"Việc ứng dụng công nghệ AI vào khâu hậu kỳ không dễ. Chúng tôi yêu cầu các phân cảnh mang màu sắc hoài niệm nhưng vẫn giữ được tính chân thật của văn hóa Việt Nam nên phải tốn nhiều ông đoạn nghiên cứu, xử lý công nghệ phức tạp hơn", đạo diễn chia sẻ.

Trích đoạn MV "Câu vọng cổ tìm vợ"

Chị dẫn chứng, để "Quốc Đại AI" có ngoại hình đồng nhất từ trẻ tới khi tóc bạc, ê-kíp phải xử lý hàng trăm lớp dữ liệu hình ảnh, phân tích cấu trúc gương mặt, thần thái, ánh mắt và chuyển động đặc trưng của anh.

Dù vậy, nữ đạo diễn khẳng định AI không thay thế điện ảnh truyền thống mà chỉ đang trở thành công cụ mới của nền công nghệ hình ảnh hiện đại.

Đồng quan điểm, ca sĩ Quốc Đại không bài trừ những hiệu ứng vượt trội mà AI mang lại nhưng phản đối việc lạm dụng công nghệ này nhằm thay thế giọng hát, biểu diễn của người nghệ sĩ chân chính.

"Suốt quá trình làm MV, chúng tôi luôn lưu tâm ứng dụng công nghệ mới để nâng tầm ý tưởng câu chuyện chứ không bỏ mặc thành phẩm cho một ứng dụng vi tính nào đó", anh nói.

Quốc Đại cũng muốn ứng dụng AI như cách tiếp cận mới của dòng nhạc dân ca, quê hương đối với khán giả thế hệ Z.

Toki Thành Thỏ chụp sexy sau khi giảm 9kg

Sau 8 năm vắng bóng showbiz, Toki Thành Thỏ - cựu trưởng nhóm Uni5 trở lại với chương trình truyền hình thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai.

Những năm tháng dừng hoạt động nghệ thuật, mỹ nam này từng tăng cân mất kiểm soát do áp lực cuộc sống. Sau khi giảm 9kg, anh chụp bộ ảnh nhằm đánh dấu cột mốc trở lại showbiz.

Nói về quyết định tái xuất, Toki Thành Thỏ không cho đó là "ở ẩn" mà là "khoảng lùi cần thiết để chiêm nghiệm, rèn luyện và tìm lại ngọn lửa đam mê nguyên bản dành cho nghệ thuật".

Ngoại hình "Anh tài" Toki Thành Thỏ ở tuổi 33. Ảnh: NVCC

Anh muốn trở lại với phiên bản hoàn thiện và trưởng thành nhất, không phí công chờ đợi của người hâm mộ.

Về việc thi Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Toki Thành Thỏ nhận định đây chương trình âm nhạc hàng đầu - nơi tôn vinh bản lĩnh, sự cống hiến và tình anh em của những nghệ sĩ nam.

Với anh, đây là cơ hội bước ra khỏi vùng an toàn, thử thách bản thân ở những giới hạn mới và cháy hết mình trên sân khấu.

Nam ca sĩ cũng thông báo việc chính thức đầu quân cho công ty quản lý mới với định hướng hình ảnh và con đường âm nhạc rõ ràng, chuyên nghiệp.