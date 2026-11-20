Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua quy định cơ quan điều tra của Công an và cơ quan điều tra trong Quân đội, không tổ chức Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Chiều 20/11, với 458/467 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi). Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.

Hệ thống cơ quan điều tra gồm cơ quan điều tra của Công an nhân dân (CAND) và cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân (QĐND). So với luật hiện hành thì sẽ không tổ chức cơ quan điều tra của VKSND tối cao.

Luật mới quy định cơ quan điều tra của CAND gồm: Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Cơ quan An ninh điều tra Công an cấp tỉnh; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh. Bộ trưởng Công an sẽ quy định về tổ chức bộ máy các cơ quan điều tra của CAND.

Cơ quan điều tra trong QĐND gồm: Cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng; Cơ quan An ninh điều tra quân khu và tương đương; Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng; Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương; Cơ quan điều tra hình sự khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng quy định về tổ chức bộ máy các cơ quan điều tra trong QĐND.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an trình bày báo cáo, giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật trước khi Quốc hội thông qua

Trước khi Quốc hội thông qua, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị quy định cụ thể hơn về số lượng tối đa của các cục điều tra, phòng điều tra, phòng nghiệp vụ, đội điều tra, đội nghiệp vụ và bộ máy giúp việc trong cơ quan điều tra của CAND và QĐND.

Không cần thiết phải quy định số lượng tối đa các cục, phòng điều tra

Trong báo cáo tiếp thu, giải trình, Chính phủ cho biết theo quy định của Đảng, tổ chức, bộ máy của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng sẽ phải báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến.

Trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị, Chính phủ sẽ ban hành nghị định để quy định về cơ cấu, tổ chức của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng Quốc phòng sẽ quy định các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ điều tra hình sự.

Do đó, Chính phủ cho rằng không cần thiết phải quy định số lượng tối đa các cục, phòng điều tra thuộc cơ quan điều tra của CAND và QĐND. Luật mới cũng quy định rõ các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

Cụ thể, các cơ quan của Bộ đội Biên phòng được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra gồm: Cục Trinh sát; Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm; Đoàn Trinh sát; Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm; Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Đồn Biên phòng; Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng.

Các cơ quan của lực lượng Cảnh sát biển được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra gồm: Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển; Cục Nghiệp vụ và Pháp luật; Đoàn Trinh sát; Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy; Hải đoàn; Hải đội; Đội nghiệp vụ.

Các cơ quan của Hải quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra gồm: Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Hải quan khu vực, Hải quan cửa khẩu.

Các cơ quan của Kiểm lâm được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra gồm: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm vùng, Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh, Hạt Kiểm lâm.

Các cơ quan của Kiểm ngư được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra bao gồm: Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Chi cục Kiểm ngư vùng.

Các cơ quan của CAND được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra bao gồm: Cục An ninh mạng; Cục Quản lý xuất nhập cảnh; các cục nghiệp vụ an ninh ở Bộ Công an; Phòng An ninh mạng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh; các phòng nghiệp vụ an ninh thuộc Công an cấp tỉnh; Cục Cảnh sát giao thông; Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; Phòng Cảnh sát giao thông; Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; trại giam.

Các cơ quan khác trong QĐND được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra bao gồm: trại giam, đơn vị độc lập cấp trung đoàn và tương đương.

Luật mới quy định Viện kiểm sát sẽ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động điều tra, nhằm bảo đảm cho hoạt động điều tra hình sự của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra tuân thủ các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và luật này.

Viện kiểm sát phải phát hiện kịp thời và yêu cầu, kiến nghị cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra khắc phục vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra hình sự.

Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thực hiện yêu cầu, quyết định của Viện kiểm sát theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; xem xét, giải quyết, trả lời kiến nghị của Viện kiểm sát theo quy định của pháp luật.