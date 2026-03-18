Diễn viên Quốc Trường tham gia sự kiện giao lưu, giới thiệu dự án Một thời ta đã yêu chiều ngày 18/3 tại TPHCM.

Trong phim, nam diễn viên đóng vai chính, bên cạnh Quỳnh Thy và Quốc Huy. Cả 3 nhân vật do họ thể hiện có mối tình tay 3 day dứt và hoài niệm vào thập niên 1990.

Diễn viên Quốc Trường vướng nhiều tin đồn với các bạn diễn nữ.

Tại sự kiện, diễn viên Quốc Trường nhận được câu hỏi về việc thường xuyên vướng tin đồn "phim giả tình thật" với các đồng nghiệp nữ.

Nam diễn viên cũng không hiểu vì sao mỗi lần đi với ai, dù ăn uống hay chụp quảng cáo cũng đều bị "đồn" hẹn hò.

"Nhiều diễn viên giống Quốc Trường, tương tác tốt với bạn diễn mà chỉ có tôi bị đồn thổi. Có lẽ vì tôi còn độc thân, luống tuổi mà chưa có gia đình nên mọi người mong đợi. Tôi thì không sao nhưng tội nghiệp cho những cô gái bị đồn nên mong mọi người bớt "đồn" lại", anh nói.

Nam diễn viên kể trước nay luôn dành thời gian để kết nối với các bạn diễn nữ. Anh cố gắng tạo không khí vui vẻ, hòa đồng trong suốt quá trình làm việc. Điều này nhằm tạo sự gần gũi tin tưởng cho bạn diễn - bất kể người đó là ngôi sao đã có tên tuổi hay người mới.

Khi đóng cặp với Quỳnh Thy, nam diễn viên luôn nhắn tin hàng ngày với cô để khi vào vai yêu nhau có sự thân mật về mặt cảm xúc.

Quốc Trường vốn dành sự mến mộ Quỳnh Thy vì cô là 1 siêu mẫu nổi tiếng lúc anh mới vào nghề. Qua các cuộc trò chuyện, anh tin vào tâm huyết và "độ chịu chơi" của ê-kíp nên nhận lời tham gia, đồng thời rủ rê thêm Quốc Huy góp mặt cùng.

"Hiện thù lao với tôi nhiều hay ít cũng vậy. Không phải vì tôi quá giàu mà tin vào đạo diễn và chất lượng phim", anh nói thêm.

Diễn viên từng đóng hơn 40 bộ phim và lúc này mong muốn được tham gia 1 phim hàn lâm với câu chuyện xưa cũ, thoại không nhiều nhưng đắt giá và Một thời ta đã yêu đáp ứng được yêu cầu của anh.

Các diễn viên Quốc Trường, Quốc Huy, Quỳnh Thy và đạo diễn Xuân Nghĩa (từ trái qua).

Dự án đánh dấu sự trở lại của diễn viên Quỳnh Thy sau nhiều năm vắng bóng showbiz để sang Mỹ sinh sống, làm việc.

Quỳnh Thy dồn nhiều tâm huyết cho dự án. Cô lo liệu tất cả các khâu, từ đầu tư, nhà sản xuất, diễn viên, hậu kỳ… Cô chọn 1 đạo diễn ít tên tuổi như Nguyễn Xuân Nghĩa thay vì các gương mặt “trăm tỷ” vì tin vào kinh nghiệm, năng lực của anh trong việc kể 1 tác phẩm điện ảnh.

Phim được ghi hình tại vùng biển Phú Yên với nhiều bối cảnh hoài cổ. Ngoài Quốc Trường, Quỳnh Thy, phim quy tụ dàn diễn viên thực lực của màn ảnh như Quốc Huy, NSND Lê Khanh, NSƯT Thành Lộc...

Ngoài vai trò diễn viên, NSND Lê Khanh đảm nhiệm vị trí casting và huấn luyện diễn xuất cho các diễn viên trẻ trong phim. Phim Một thời ta đã yêu dự kiến ra rạp vào ngày 15/5 tới.

