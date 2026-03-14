'Ốc đảo xanh' và những đêm quay "sập nguồn"

Nằm xa sự ồn ào của trung tâm thành phố, căn biệt thự hơn 40 tỷ đồng của Quốc Trường là một "trạm sạc" năng lượng thực thụ sau những ngày làm việc cường độ cao, đôi khi kéo dài 15-17 tiếng liên tục trên phim trường. Không gian nghỉ ngơi gồm phòng ngủ, phòng thay đồ và ban công rộng hơn 100m2, được thiết kế như một căn hộ độc lập.

Biệt thự của Quốc Trường nằm xa trung tâm, ước tính hơn 40 tỷ đồng.

Quốc Trường thừa nhận mình là người "nghiện" ánh sáng tự nhiên và sắc xanh của cây cỏ. Không gian sống của anh ngập tràn thiên nhiên với hoa hồng, cây lau, bên ngoài có hoa giấy trắng leo trên cây phượng vĩ và tán cây sala xanh mướt.

Thiên nhiên tươi mát với nhiều loài hoa ngập tràn nơi sống của Quốc Trường.

Nam diễn viên hóm hỉnh chia sẻ, có những ngày đi quay đến 7h sáng mới về, anh trân trọng từng phút giây nghỉ ngơi đến mức thà "ở dơ" một chút để tận dụng thời gian ngủ còn hơn là đi tắm ngay. Với anh, việc vận động, tập thể dục và giữ tinh thần lạc quan chính là chìa khóa để duy trì sự bền bỉ trong sự nghiệp.

Không gian sống sang trọng của Quốc Trường.

Gia sản vô giá từ những bộ đồ cũ và tình yêu gia đình

Dù là doanh nhân thành đạt sở hữu nhiều cửa hàng, Quốc Trường lại có gu thời trang khá giản dị, ưu tiên sự thoải mái thay vì giá trị món đồ. Anh yêu thích quần jeans, áo thun và thú nhận đôi khi phải "cắn răng chịu đựng" khi mặc những bộ đồ nhiều lớp vì đóng quảng cáo.

Tủ đồ quần áo và giày của Quốc Trường.

Tuy nhiên, trong căn phòng lưu trữ đồ diễn, món đồ anh nâng niu nhất chính là những bộ vest trong phim Về nhà đi con. Nam diễn viên khẳng định bỏ hàng tỷ đồng cũng không thể đánh đổi được những bộ đồ này bởi đó là kỷ niệm sự nghiệp không thể định giá.

Những bộ đồ được dùng trong phim "Về nhà đi con".

Sự hiếu thảo của Quốc Trường thể hiện rõ nét qua 2 bức hình cha mẹ đặt trang trọng trên bàn làm việc. Một bức ghi lại kỷ niệm lần đầu anh đủ tiền đưa cha mẹ đi ăn nhà hàng sang trọng tại TPHCM, bức còn lại đánh dấu cột mốc anh đã vượt lên chính mình và có thành quả xã hội. Đây là những động lực nhắc nhở anh về ngày khởi đầu gian khó, để không bao giờ quên con đường mình đã đi qua.

Hai tấm hình quan trọng của Quốc Trường với cha mẹ ở 2 thời khắc đặc biệt trong đời.

Triết lý nhân quả giữa không gian Indochine tĩnh lặng

Phòng khách của biệt thự được thiết kế theo phong cách Indochine đậm nét nhằm phục vụ sở thích của cha mẹ nam diễn viên mỗi khi từ quê lên thăm.

Phòng khách nhà Quốc Trường

Đây cũng là nơi Quốc Trường thể hiện đời sống tâm linh sâu sắc với bức ảnh với Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14. Những bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đặt ở các vị trí trang trọng trong và ngoài nhà. Anh dành một góc riêng để lưu giữ bộ kinh Nikaya ghi lại những lời dạy của Đức Phật về sự giải thoát, nhân quả và chánh niệm.

Anh từng chia sẻ với VietNamNet điểm chuyển mình quan trọng đến các cuốn sách tâm linh là từ cuốn Hành trình về Phương Đông của Nguyên Phong. Từ đây, Quốc Trường dần chuyển hướng sang đọc sách về tâm linh, triết học nhiều hơn. Sách tâm linh như "cái vô lăng trên chiếc xe", giúp điều chỉnh hướng đi của cuộc đời. Trong thư viện cá nhân hiện tại, cuốn 37 phẩm trợ đạo được anh đọc đi đọc lại nhiều nhất, bởi "nội dung quá sâu, cần đọc và nghiệm ngẫm rất nhiều".

Quốc Trường đề cao việc tu tập trong đời sống hằng ngày.

Quốc Trường chia sẻ, mỗi sáng thức dậy được nhìn ngắm sương sớm và nghe tiếng chim hót, không gian sống yên tĩnh này giúp anh tránh xa âm thanh ồn ào, nhìn lại chính mình mỗi ngày để cố gắng sống tốt hơn. Khi làm bất cứ việc gì, anh luôn tự nhắc nhở về phương pháp sống chánh niệm.

Quả bóng và chiếc áo có đầy đủ chữ ký của các tuyển thủ U23 Việt Nam.

Đặc biệt, bên cạnh những vật phẩm tâm linh, anh còn lưu giữ những "báu vật" đầy tự hào dân tộc: quả bóng và chiếc áo có đầy đủ chữ ký của các tuyển thủ U23 Việt Nam cùng huấn luyện viên Park Hang Seo.

Chuyện mẹ chồng nàng dâu và mảnh ghép còn thiếu

Ở tuổi U40, Quốc Trường vẫn thường xuyên đối mặt với những tin đồn tình ái vây quanh mỗi dịp lễ lạt. Anh thừa nhận đã quen với việc báo chí đăng tin "phim giả tình thật" mỗi khi đứng gần hoặc đi ăn cùng đồng nghiệp nữ. Khi nhắc đến chuyện hôn nhân, nam diễn viên không khỏi "giật mình" nhưng vội khẳng định gia đình mình rất dễ tính, không hề khắt khe về chuyện mẹ chồng nàng dâu.

Hình mẫu người phụ nữ anh tìm kiếm là người biết thấu hiểu công việc của chồng, biết dành thời gian cho bữa cơm gia đình và quan trọng nhất là đáp ứng tiêu chuẩn giản dị mà sâu sắc: "Thứ nhất trung thủy. Thứ hai lễ phép".

Quốc Trường yêu thích đọc sách.

Nam diễn viên bày tỏ hy vọng trong tương lai gần, bức ảnh gia đình sẽ có thêm sự hiện diện của một người con dâu đứng bên cạnh mẹ để tổ ấm thêm trọn vẹn.

