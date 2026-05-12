Trong Một thời ta đã yêu, diễn viên Quốc Trường đóng vai Toàn - người đàn ông giàu có xứng đôi với Quỳnh (Quỳnh Thy thủ vai). Nhân vật vượt rào cản gia đình, cãi lời cha mẹ để đi theo tiếng gọi con tim.

Quốc Trường nói đùa anh hay được giao đóng các vai phản diện, đểu cáng. Khi đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa liên hệ mời dự án, anh đồng ý vì tâm đắc nhân vật.

“Tôi tìm thấy sự đồng cảm với vai diễn vì có nhiều sự tương đồng. Ngoài đời, tôi cũng là người yêu và sống hết mình, luôn thích mạo hiểm”, anh kể.

Diễn viên từ lâu mong được tham gia một bộ phim có màu sắc hoài niệm với bối cảnh giữa thập niên 2000 nên không muốn bỏ lỡ cơ hội. Tại sự kiện, Quốc Trường được khen “đẹp đôi” bên Quỳnh Thy.

Nam diễn viên tiết lộ luôn nhắn tin hàng ngày với bạn diễn để khi vào vai yêu nhau có sự thân mật về mặt cảm xúc. Quốc Trường vốn dành sự mến mộ Quỳnh Thy vì cô là 1 siêu mẫu nổi tiếng lúc anh mới vào nghề.

Qua các cuộc trò chuyện, anh tin vào tâm huyết và "độ chịu chơi" của ê-kíp nên nhận lời tham gia, đồng thời rủ rê thêm Quốc Huy góp mặt cùng.

Quỳnh Thy - diễn viên kiêm nhà sản xuất của dự án diện bộ váy gợi cảm, thu hút sự chú ý trên thảm đỏ. Tại sự kiện, cô bày tỏ run, hồi hộp khi tác phẩm mình dành nhiều tâm huyết ra rạp.

Nhiều năm vắng bóng, diễn viên Quỳnh Thy xem đây là cơ hội để trở lại nghệ thuật, được học hỏi các anh chị tiền bối và đồng nghiệp.

Phim quy tụ 3 gương mặt gạo cội: NSND Lê Khanh, NSƯT Thành Lộc và NSND Kim Xuân.

Một thời ta đã yêu xoay quanh bộ ba Bảo (Quốc Huy / Phát Đạt), Quỳnh (Quỳnh Thy) và Toàn (Quốc Trường). Lấy bối cảnh thành phố biển những năm 2000, phim mở đầu bằng câu chuyện của Bảo ở tuổi 18 rung động mạnh mẽ trước Quỳnh - một cựu người mẫu trưởng thành, quyến rũ.

Từ đó, mối quan hệ giữa 3 nhân vật dần kéo theo nhiều cảm xúc mãnh liệt, những lựa chọn sai lầm và ảnh hưởng đến cuộc đời Bảo suốt nhiều năm sau đó.

Phim được ghi hình tại vùng biển Phú Yên với nhiều khung hình hoài cổ. Ngoài Quốc Trường, Quỳnh Thy, phim quy tụ dàn diễn viên thực lực của màn ảnh như Quốc Huy, NSND Lê Khanh, NSƯT Thành Lộc, NSND Kim Xuân.. Dự án chính thức công chiếu từ 15/5.

