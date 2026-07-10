Cuối tháng 6, dự án trung tâm dữ liệu G-Campus trị giá 7.600 tỷ đồng (tương đương gần 300 triệu USD) được cấp chứng nhận đầu tư. Dự án là một phần của thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa chủ đầu tư G-Group, UBND TP. Hà Nội và OTECH - thành viên của Tập đoàn Omantel, nhà cung cấp giải pháp công nghệ thông tin và truyền thông hàng đầu tại Vương quốc Oman. Ba bên trực tiếp tham gia dự án cùng chia sẻ tầm nhìn phát triển và vận hành hạ tầng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo và tính toán hiệu năng cao ngay tại Việt Nam.

Thương vụ gần 300 triệu USD bắt nguồn từ lời giới thiệu của Vietnam Oman Investment (VOI), đơn vị đầu tư và quản lý tài sản của Cơ quan Đầu tư Oman (OIA) tại Việt Nam. Quỹ đã đồng hành cùng G-Group trong chuyến công tác Oman hồi tháng 4 để kết nối doanh nghiệp này với các tập đoàn và định chế tài chính hàng đầu khu vực Vùng Vịnh. Uy tín của quỹ giúp quá trình xúc tiến đầu tư diễn ra nhanh chóng khi các bên ký biên bản ghi nhớ (MoU) cho đến cấp giấy chứng nhận chính thức trong vòng chưa đầy 3 tháng.

Đại diện VOI và G-Group trong chuyến thăm và làm việc tại Oman tháng 4/2026.

VOI là liên doanh giữa OIA và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), thành lập năm 2008. Suốt 18 năm hoạt động tại Việt Nam, VOI khơi thông dòng vốn chiến lược từ các quốc gia Vùng Vịnh vào Việt Nam thông qua các khoản đầu tư trực tiếp.

Những năm gần đây, VOI thường xuyên làm cầu nối cho nhiều đối tác Vùng Vịnh thực hiện các thương vụ đầu tư quy mô lớn vào doanh nghiệp Việt Nam. Vai trò người kết nối của quỹ hình thành một cách tự nhiên nhờ kinh nghiệm, mạng lưới quan hệ sâu rộng và sự am hiểu nhu cầu của bên rót vốn lẫn nhận vốn.

Dự án Hành lang số Oman - Việt Nam (OVDC) là minh chứng rõ nhất cho cách vận hành này. Từ sự kết nối của VOI, dự án được hình thành dựa trên cấu trúc hợp tác: UBND TP Hà Nội vừa là đối tác chiến lược, vừa hỗ trợ hoàn thiện hành lang pháp lý; OTECH từ Oman mang tới kinh nghiệm vận hành hạ tầng dữ liệu quy mô quốc gia và năng lực quản trị đám mây có chủ quyền; còn G-Group chịu trách nhiệm đầu tư và thương mại hóa sản phẩm tại thị trường nội địa.

G-Group nhận chứng nhận đăng ký đầu tư Trung tâm dữ liệu & công nghệ cao quy mô gần 7.600 tỷ tại Hội nghị Công bố quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026.

“Chúng tôi xem đây là cách hiện thực hóa sứ mệnh cốt lõi: trở thành cầu nối về vốn và quan hệ đối tác giữa Oman, khu vực Vùng Vịnh và Việt Nam. Những cái bắt tay ban đầu được chuyển hóa thành dự án cụ thể trong thời gian rất ngắn là niềm tự hào và động lực để chúng tôi tiếp tục vai trò này trong tương lai”, đại diện ban điều hành VOI chia sẻ.

Trong suốt thời gian hoạt động, VOI đã đồng hành cùng các cơ quan chức năng Việt Nam triển khai hiệu quả nhiều sáng kiến hợp tác, đồng thời đầu tư vào các lĩnh vực then chốt như giáo dục, y tế, năng lượng tái tạo cùng các khoản đầu tư hướng tới phát triển bền vững và an sinh xã hội.

VOI đã triển khai các dự án tiêu biểu như: đầu tư vào hệ thống trường liên cấp nhằm hỗ trợ giáo dục Việt Nam; các bệnh viện lớn như Vinmec và bệnh viện quy mô hơn 300 giường tại Đồng bằng sông Cửu Long phục vụ y tế cộng đồng địa phương; các dự án nước sạch như Nhà máy nước Sông Đuống, Sông Hậu, Công ty Nước Sài Gòn; các dự án hạ tầng trọng điểm như cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, TM14, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. VOI cũng là nhà đầu tư vào doanh nghiệp phát triển điện mặt trời áp mái, cung cấp giải pháp năng lượng tái tạo cho khu công nghiệp và doanh nghiệp sản xuất liên quan đến FDI.

Ban điều hành VOI cho biết sẽ tiếp tục đóng góp và hỗ trợ thực thi nhiều sáng kiến hợp tác mới. Từ một kênh dẫn vốn chiến lược, quỹ ngày càng mở rộng sự đóng góp vào quan hệ kinh tế Vùng Vịnh - Việt Nam trong vai trò đa dạng hơn.

(Nguồn: VOI)