Quyền nhắc nhở, từ chối dịch vụ

Theo quy định tại Điều 6 Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương có trách nhiệm đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ; đưa quy định về việc hạn chế hoặc không hút thuốc lá trong các đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư vào hương ước.

Ngoài ra, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương cũng phải gương mẫu thực hiện và vận động cơ quan, tổ chức, địa phương thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Điều 14 của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá cũng quy định, người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc mọi người thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý, điều hành; treo biển có chữ hoặc biểu tượng cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá.

Biển cấm hút thuốc lá trong một quán cafe ở Hà Nội. Ảnh: Văn Hùng

Pháp luật cũng nêu rõ, người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá có quyền buộc người vi phạm chấm dứt việc hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá; xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; Yêu cầu người vi phạm quy định cấm hút thuốc lá ra khỏi cơ sở của mình; Từ chối tiếp nhận hoặc cung cấp dịch vụ cho người vi phạm quy định cấm hút thuốc lá nếu người đó tiếp tục vi phạm sau khi đã được nhắc nhở.

Hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện, trường học có thể bị phạt tới 500.000 đồng

Khoản 1 Điều 25 Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá: "Vi phạm quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá: Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Trường hợp hút thuốc lá trên tàu bay thực hiện theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng".

Các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên theo quy định gồm: Cơ sở y tế; cơ sở giáo dục; cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em… Trong khi đó, phương tiện giao thông công cộng cấm hút thuốc lá hoàn toàn gồm: Ô tô, tàu bay, tàu điện.

Như vậy theo quy định, nếu hút thuốc lá tại bệnh viện, trường học, nhà trẻ, trên tàu điện, tàu bay..., người hút có thể bị phạt tới 500.000 đồng.

Nghị định 117 cũng quy định mức phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Không có chữ hoặc biểu tượng “cấm hút thuốc lá” tại địa điểm cấm hút thuốc lá theo quy định của pháp luật.

- Không tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý, điều hành.

Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây tại nơi dành riêng cho người hút thuốc lá:

- Không có phòng và hệ thống thông khí tách biệt với khu vực không hút thuốc lá.

- Không có dụng cụ chứa mẩu, tàn thuốc lá.

- Không có biển báo tại vị trí phù hợp, dễ quan sát.

- Không có thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Thu Loan (tổng hợp)