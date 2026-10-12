Lễ giới thiệu cuốn sách được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày sinh cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang (12/10/1956 - 12/10/2026), thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với ông.

Ngày 12/10, Văn phòng Chủ tịch nước và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của cố Đại tướng, GS.TS. Trần Đại Quang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lễ giới thiệu cuốn sách được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày sinh cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang (12/10/1956 - 12/10/2026).

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà. Ảnh: BTC

Tại lễ ra mắt, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà cho biết, cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta tuyển chọn 70 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Đại tướng Trần Đại Quang, đề cập nhiều vấn đề quan trọng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Hà khẳng định: "Giá trị của cuốn sách không chỉ nằm ở việc tập hợp, lưu giữ những tư liệu về quá trình nghiên cứu, công tác của đồng chí Trần Đại Quang, mà còn là những vấn đề được đặt ra, những bài học kinh nghiệm được đúc kết, góp phần cung cấp thêm nguồn tư liệu phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Ông Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Ảnh: BTC

Phát biểu tại lễ giới thiệu cuốn sách, ông Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh, giá trị xuyên suốt của cuốn sách là sự kiên định nền tảng tư tưởng của cách mạng Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam. Mỗi trang sách không chỉ đưa ra những luận giải mang tầm chiến lược, lâu dài, mà còn thấm đẫm tâm huyết, trăn trở và trách nhiệm của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Những hình ảnh tư liệu được tuyển chọn góp phần kết nối tư tưởng với hành động, quan điểm với thực tế, làm nổi bật chân dung một nhà lãnh đạo tận tụy, hết lòng vì nước, vì dân.

Bà Nguyễn Thị Hiền, phu nhân cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: BTC

Trong lễ ra mắt sách, bà Nguyễn Thị Hiền, phu nhân cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang thay mặt gia đình bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đơn vị tham gia xuất bản cuốn sách. Bà Hiền cho rằng, cuốn sách càng có ý nghĩa với gia đình khi được ra mắt đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày sinh của ông.