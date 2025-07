Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2025, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) chính thức công bố thành lập Chi hội phía Nam, bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Minh Mạnh làm Chi hội trưởng, đồng thời ra mắt Tạp chí An ninh mạng Việt Nam - cơ quan ngôn luận chính thức của hiệp hội.

Sự kiện có sự tham dự và chỉ đạo của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam và cơ quan báo chí truyền thông.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia. Ảnh: NCA

Việc ra mắt Tạp chí An ninh mạng Việt Nam là bước đi quan trọng để xây dựng diễn đàn kết nối tri thức, lan tỏa thông tin chính thống, khuyến khích đổi mới sáng tạo và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ không gian mạng. Tạp chí hiện được Tập đoàn VNPT hỗ trợ về hạ tầng công nghệ và vận hành.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Hiệp hội đã chủ động, quyết liệt triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như tham mưu, phản biện chính sách, đào tạo nguồn nhân lực, truyền thông và đối ngoại.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh: "Trong 6 tháng cuối năm và thời gian tới, Hiệp hội cần tiếp tục đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa, đổi mới tư duy, chủ động tham gia kiến tạo hệ sinh thái an ninh mạng toàn diện – nhân văn – phát triển bền vững. Hiệp hội cần xác định rõ sứ mệnh cốt lõi là: “Kết nối lực lượng – Lan tỏa tri thức – Thúc đẩy đổi mới sáng tạo – Bảo vệ chủ quyền số quốc gia”.

Trên tinh thần đó, Hiệp hội sẽ tiếp tục là cầu nối tin cậy giữa Nhà nước, doanh nghiệp, chuyên gia; là lực lượng xã hội nòng cốt góp phần kiến tạo môi trường số an toàn, bền vững cho đất nước.

Đặc biệt, Hiệp hội đã tham gia xây dựng và góp ý Dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, chính thức được Quốc hội thông qua vào ngày 26/6/2025 và sẽ có hiệu lực từ 1/1/2026.

Hiệp hội cũng đang nghiên cứu và góp ý Dự thảo Luật An ninh mạng 2025, hướng tới việc hợp nhất Luật An toàn thông tin mạng 2015 và Luật An ninh mạng 2018, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, toàn diện cho bối cảnh chuyển đổi số quốc gia.

Nhiều sáng kiến chiến lược đã được triển khai, tiêu biểu như nCademy - nền tảng đào tạo trực tuyến về an ninh mạng và chuyển đổi số. Chuỗi “Tọa đàm báo chí” định kỳ cũng trở thành diễn đàn trao đổi chuyên môn và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Chính thức ra mắt Tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam. Ảnh: NCA

Phát biểu tại lễ ra mắt, Tổng Biên tập Tạp chí Nguyễn Tất Hồng Dương cho biết: "Tạp chí An ninh mạng Việt Nam nhận thức sâu sắc rằng, trong giai đoạn phát triển mới, nhiệm vụ không chỉ dừng lại ở tuyên truyền phản ánh, mà còn phải nâng cao nhận thức xã hội, kết nối cộng đồng chuyên gia, đấu tranh phản bác thông tin sai lệch, và góp phần xây dựng hệ sinh thái an ninh mạng của chuyển đổi số quốc gia".

Với tinh thần “Cùng đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới”, Tạp chí An ninh mạng cũng như Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đang từng bước khẳng định vai trò kiến tạo, kết nối và dẫn dắt trong bảo vệ không gian mạng Việt Nam.