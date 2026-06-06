Sự kiện không chỉ là bước đi chiến lược mà còn là lời khẳng định về khát vọng tôn vinh vẻ đẹp hiện đại, tự do và đầy bản lĩnh của người phụ nữ Việt.

Merriman và hành trình 15 năm tạo nên di sản

Từ những ngày đầu gia nhập thị trường vào cuối năm 2011, dưới sự bảo chứng của Tổng Công ty

Cổ phần Dệt may Hòa Thọ - một trong những “cánh chim đầu đàn” của ngành dệt may Việt Nam, Merriman đã kiên trì theo đuổi tiêu chuẩn chất lượng cao cấp. Hơn một thập kỷ qua, thương hiệu không chỉ định nghĩa lại phong cách công sở nam giới với những thiết kế tinh xảo, chất liệu than thiện với môi trường, mà còn liên tục được vinh danh là “Thương hiệu Quốc gia”.

Sự bền bỉ trong việc nghiên cứu form dáng chuẩn mực, ứng dụng công nghệ xử lý vải hiện đại và triết lý “Tinh tế trong từng chi tiết” đã giúp Merriman chiếm trọn niềm tin của hàng ngàn khách hàng. Và chính nền tảng vững chắc đó đã trở thành bệ phóng hoàn hảo để thương hiệu quyết định “nở rộ” một hướng đi mới đầy táo bạo: Merrie Ele - sự giao thoa giữa nét cổ điển sang trọng và sự tinh tế hiện đại.

Merrie Ele - Tuyên ngôn thời trang cho người phụ nữ hiện đại

Nếu Merriman được biết đến như biểu tượng của sự lịch lãm, thì Merrie Ele lại là mảnh ghép đầy cảm xúc dành riêng cho phái đẹp. Tên gọi Merrie Ele là sự kết hợp đầy ý nghĩa: “Merrie” (cảm giác của sự nữ tính, niềm vui) và “Ele” (Elegant - sự tinh tế, thanh lịch).

Merrie Ele không đơn thuần là một nhãn hàng thời trang, đó là tuyên ngôn về hình ảnh người phụ nữ hiện đại: Dịu dàng nhưng độc lập, tinh tế. Thương hiệu hướng đến đối tượng phụ nữ từ 25-55 tuổi - những người hiểu rõ giá trị của bản thân và muốn tìm kiếm trang phục không chỉ đẹp mà còn phải “chạm” đến cảm xúc.

BST La Fleur Moderne: Khi vẻ đẹp nữ tính nở rộ

Để đánh dấu sự kiện ra mắt ngày 06/06/2026, Merrie Ele giới thiệu bộ sưu tập (BST) đầu tay mang tên La Fleur Moderne; Lấy cảm hứng từ sự chuyển mình của những đóa hoa trong tiết trời mùa hè, BST mang đến những thiết kế mang tính ứng dụng cao nhưng không kém phần sang trọng.

Các chi tiết xếp ly, đường cắt (cut-out) tinh tế hay cách xử lý bề mặt vải đều được tối giản để làm nổi bật thần thái của người mặc. Đây chính là lựa chọn hoàn hảo cho những quý cô tìm kiếm sự khác biệt trong môi trường công sở hoặc những buổi tiệc nhẹ nhàng.

Trải nghiệm ngay Merrie Ele từ ngày 06/06/2026, tại hệ thống cửa hàng Merriman trên toàn quốc để trải nghiệm sản phẩm và mua sắm với vô vàn ưu đãi.

Hệ thống cửa hàng Merrie Ele Miền Bắc: - Tầng B1, TTTM Vincom, 234 Phạm Văn Đồng, Khu đô thị giao lưu, P Phú Diễn, Hà Nội - ĐT: 02436.374582 - Tầng 2, TTTM Vincom Hạ Long, Khu cột Đồng Hồ, P Hồng Gai, Quảng Ninh - ĐT: 02032.460086 Miền Trung: - 351 Hoàng Diệu, Đà Nẵng - ĐT: 02363.872345 - 199 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng - ĐT: 02363.752789 - 36 Ông Ích Đường, Cẩm Lệ, Đà Nẵng - ĐT: 02363.672268 - 363 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng - ĐT: 02363.744808 - Tầng 2, TTTM Vincom, Ngô Quyền, Sơn Trà, Đà Nẵng - ĐT: 02363.968179 - 482 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi - ĐT: 02553.515482 Miền Nam: 11B Cao Thắng, P Bàn Cờ, TP.HCM- ĐT: 02838.301288

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