Tối 26/4 tại Hà Nội, lễ công bố lịch trình và các dự án năm 2026 của chuỗi chương trình thời trang - nghệ thuật dành cho thiếu nhi đã diễn ra với điểm nhấn là Vietnam Iconic Runway - mô hình trình diễn gắn với yếu tố văn hóa vùng miền trên phạm vi toàn quốc.

Chương trình nghệ thuật tại lễ công bố.

Trong những năm gần đây, các sân khấu thời trang dành cho trẻ em tại Việt Nam đang có sự chuyển dịch rõ rệt, từ hoạt động trình diễn đơn thuần sang không gian trải nghiệm nghệ thuật và văn hóa. Nhiều dự án được tổ chức theo mô hình chuỗi sự kiện, trong đó Vietnam Iconic Runway là một trong những điểm sáng khi kết hợp thời trang với bản sắc địa phương.

Thay vì chỉ diễn ra tại một địa điểm cố định, chương trình được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Mỗi điểm dừng mang một chủ đề riêng gắn với đặc trưng vùng miền như Tây Bắc, miền biển, di sản hay đô thị. Nhờ đó, các tiết mục không chỉ tập trung vào trang phục mà còn lồng ghép yếu tố cảnh quan, đời sống và văn hóa bản địa.

Trước đó, Vietnam Iconic Runway đã được tổ chức tại nhiều địa phương như Cao Bằng, Lạng Sơn, Hạ Long, Đà Lạt, Hà Nội, TP.HCM và Hải Phòng. Mỗi mùa diễn đều xây dựng một chủ đề riêng, kết hợp giữa thời trang, nghệ thuật biểu diễn và cảm hứng văn hóa, thu hút hàng trăm người mẫu nhí cùng sự tham gia của các nghệ sĩ, khách mời trong lĩnh vực giải trí và thời trang.

Theo BTC, bước sang năm 2026, chuỗi chương trình sẽ tiếp tục mở rộng với các điểm đến mới như Đắk Lắk, Nha Trang, Ninh Bình và Thái Bình. Mỗi địa phương được xây dựng như một sân khấu mở, nơi các tài năng nhí trình diễn trong bối cảnh gắn với thiên nhiên và hình ảnh văn hóa đặc trưng.

Không chỉ đảm nhận vai trò người mẫu, các em nhỏ còn tham gia nhiều loại hình biểu diễn như ca hát, trình diễn sân khấu hoặc kết hợp đa dạng hình thức nghệ thuật. Các tiết mục được dàn dựng theo kịch bản, có sự phối hợp giữa trang phục, âm nhạc và không gian để tạo nên tổng thể thống nhất.

Bên cạnh hoạt động trình diễn, chương trình còn chú trọng yếu tố đào tạo và trải nghiệm. Các em được rèn luyện kỹ năng catwalk, phong thái sân khấu, khả năng làm việc nhóm và sự tự tin trước đám đông. Qua đó, hành trình tham gia không chỉ dừng ở biểu diễn mà còn giúp các em tiếp cận môi trường nghệ thuật một cách thực tế, bài bản.

Tại sự kiện, ban tổ chức cũng công bố các đại sứ hình ảnh nhí năm 2026 gồm Vũ Ngọc Bảo Trâm, Gabi Bảo Uyên, Rosie Bảo Anh và Nguyễn Lưu Hoài An - những gương mặt đại diện cho thế hệ tài năng trẻ trong lĩnh vực thời trang và nghệ thuật.

Mỗi mùa diễn của Vietnam Iconic Runway được xây dựng như một hành trình xuyên Việt, kết nối các không gian văn hóa trên bản đồ đất nước. Thông qua đó, sân khấu thời trang thiếu nhi không chỉ là nơi trình diễn mà còn trở thành phương tiện kể chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ nghệ thuật phù hợp với lứa tuổi.

Xu hướng kết hợp thời trang với giáo dục và trải nghiệm văn hóa đang ngày càng được nhiều chương trình dành cho thiếu nhi khai thác, mở ra hướng phát triển mới cho sân khấu thời trang trẻ em tại Việt Nam.