Ngày 18/03, trên fanpage Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) đã ra thông báo về việc VBA ghi nhận thông tin về việc một đơn vị tự xưng là “Viện công nghệ và Bảo vệ Tài sản số (DAP)” sử dụng danh nghĩa có liên quan đến VBA để gửi thư mời, vận động khách mời tham dự và quảng bá cho sự kiện ra mắt đơn vị này dự kiến tổ chức tại TPHCM ngày 20/03/2026.

VBA khẳng định đây là thông tin giả mạo vì đơn vị này không thành lập, không bảo trợ, không đồng tổ chức và không ủy quyền cho bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào đứng ra tổ chức sự kiện nêu trên dưới danh nghĩa của mình.

Đơn vị mang tên “Viện Công nghệ và Bảo vệ Tài sản số (DAP)” không phải là đơn vị trực thuộc Hiệp hội, không phải tổ chức do VBA sáng lập hoặc công nhận là đại diện chính thức.

Mọi thông tin sử dụng tên gọi, uy tín, hình ảnh lãnh đạo, chuyên gia, đối tác hoặc hệ sinh thái của Hiệp hội nhằm tạo sự nhầm lẫn về mối quan hệ chính thức với sự kiện nói trên đều có dấu hiệu mạo danh và gây hiểu nhầm nghiêm trọng đối với cộng đồng, đối tác và cơ quan truyền thông.

Đính kèm thông báo này là một email hướng dẫn đăng ký sự kiện ở trên và trong email ghi rõ nơi tổ chức sự kiện là Trung tâm Báo chí TPHCM có địa chỉ tại 255 Trần Hưng Đạo.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Trung tâm Báo chí TPHCM cho biết, ngày 20/03, tại Trung tâm Báo chí TPHCM chỉ có sự kiện ra mắt Viện Công nghệ Bản quyền và Tài sản số, do Viện Nghiên cứu Công nghệ Bản quyền và Tài sản số phối hợp với Chi hội Blockchain TPHCM (HBA) tổ chức; hoàn toàn không có sự kiện nào mang tên ra mắt Viện Công nghệ và Bảo vệ Tài sản số (DAP) và liên quan đến VBA.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Chi hội Blockchain TPHCM cũng cho biết, trong ngày 20/3, Chi hội Blockchain TPHCM sẽ phối hợp cùng Viện Công nghệ Bản quyền và Tài sản số (CTDA) tổ chức lễ ra mắt Viện Nghiên cứu Công nghệ Bản quyền và Tài sản số. Sự kiện quy tụ những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bản quyền công nghệ và tài sản số.

Đồng thời đại diện HBA cũng khẳng định mình không liên quan, không bảo trợ, không đồng tổ chức và không ủy quyền cho bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào đứng ra tổ chức sự kiện liên quan đến “Viện Công nghệ và Bảo vệ Tài sản số (DAP)”.