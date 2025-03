Ngày 29/3, tại thành phố Huế, Trường Đại học Phú Xuân đã tổ chức Lễ ra mắt Viện Đào tạo quốc tế KUV Huế với chủ đề "Greetings to Hue from Keiser University (Florida)".

Viện Đào tạo quốc tế KUV ra mắt tại TP. Huế. Ảnh: KUV Huế

Keiser University là trường đại học phi lợi nhuận lớn bậc nhất bang Florida (Hoa Kỳ), được kiểm định Vùng bởi SACS-COC. Với thế mạnh về mô hình đào tạo định hướng nghề nghiệp, chú trọng thực tiễn và lấy sinh viên làm trung tâm, Keiser University đã mở rộng hệ thống giáo dục ra nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Nghi thức trao cờ biểu trưng đánh dấu sự hợp tác trong việc triển khai chương trình đào tạo quốc tế tại KUV Huế. Ảnh: KUV Huế

Chương trình cử nhân 4 năm của KUV Huế được chuyển giao từ Keiser University, giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh bởi đội ngũ giảng viên đạt chứng chỉ quốc tế. Với mô hình học tập hiện đại, sinh viên được trang bị kỹ năng tư duy phản biện, làm việc nhóm và thực hành thực tiễn ngay từ năm đầu tiên.

Theo đại diện Trường Đại học Phú Xuân, Viện Đào tạo quốc tế KUV Huế không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận giáo dục chuẩn quốc tế cho sinh viên miền Trung mà còn là minh chứng rõ nét cho chiến lược toàn cầu hóa gắn liền với bản sắc văn hóa của nhà trường: mang chất lượng Mỹ đến Việt Nam, nhưng vẫn thấu hiểu và tôn vinh giá trị văn hóa, con người và nhu cầu thực tiễn tại địa phương.

“Đây không chỉ là một lựa chọn học tập, mà còn là bệ phóng giúp sinh viên Việt Nam sẵn sàng hội nhập quốc tế. Với tấm bằng được cấp trực tiếp từ Hoa Kỳ và có giá trị toàn cầu, sinh viên tốt nghiệp từ KUV Huế sẽ có lợi thế cạnh tranh vượt trội trên thị trường lao động trong và ngoài nước”, đại diện nhà trường chia sẻ.

Đại diện KUV Huế ký kết hợp tác với các đối tác giáo dục quốc tế. Ảnh: KUV Huế

Cũng tại sự kiện, KUV Huế tổ chức lễ ký kết hợp tác với các đối tác giáo dục uy tín trên thế giới như B.H.M.S. (Business and Hotel Management School - Thụy Sĩ), Trường St. Nicholas và Ivy Global School. Việc hợp tác nhằm mang đến cơ hội học tập, thực tập và làm việc quốc tế cho sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, giúp sinh viên phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng và tư duy.

Môi trường học tập hiện đại, linh hoạt và truyền cảm hứng tại KUV Huế. Ảnh: KUV Huế

Viện Đào tạo Quốc tế KUV Huế: Website: https://kuvhue.edu.vn/ Địa chỉ: 28 Nguyễn Tri Phương, Phường Phú Nhuận, Quận Thuận Hóa, Thành phố Huế Hotline: 0905406055 Email: info@kuv.edu.vn

Thế Định