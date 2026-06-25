Lễ ra quân dự án S-Light Tower với sự góp mặt của hơn 1.000 chuyên viên kinh doanh. Ảnh: Ánh Dương.

“Biểu tượng song hành” khơi dậy khí thế kinh doanh

Lễ ra quân tổ hợp tháp đôi S-Light Tower quy tụ đại diện chủ đầu tư, các đối tác, hệ thống đại lý phân phối cùng 1.000 chuyên viên kinh doanh. Với chủ đề “Biểu tượng song hành”, sự kiện không chỉ khởi động chiến dịch bán hàng mà còn truyền cảm hứng về tầm nhìn phát triển không gian sống đẳng cấp của Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) tại Đà Nẵng.

Sau phần mở màn ấn tượng của giọng ca Lâm Bảo Ngọc, đại diện chủ đầu tư đã chia sẻ về định hướng kiến tạo dự án tại “cửa ngõ” phía Nam - nơi đang có sức bật mạnh mẽ về hạ tầng, thu hút đông đảo cư dân mới và đón nhận nhiều dòng vốn đầu tư.

Điểm nhấn của chương trình là tiết mục biểu diễn mang tên “Hạc Vân Thiên”. Sự giao thoa giữa vũ đạo, nghệ thuật trình chiếu LED và công nghệ Kinetic đã mô phỏng sinh động hình ảnh chim hạc bay qua dòng sông Hàn, sông Cẩm Lệ, sông Đô Tỏa và giữa những màn pháo hoa rực rỡ của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng. Màn biểu diễn không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của loài chim hạc - nguồn cảm hứng kiến tạo tháp đôi S-Light Tower, mà còn khẳng định vị trí tâm điểm, ôm trọn cảnh sắc Đà thành của dự án.

Đại diện chủ đầu tư cùng các đối tác thực hiện nghi thức “Cam kết song hành”. Ảnh: Ánh Dương.

Không khí hội trường bùng nổ khi đại diện chủ đầu tư cùng lãnh đạo các đại lý thực hiện nghi thức “Cam kết song hành”, khơi dậy tinh thần quyết tâm chinh phục thị trường của toàn bộ đội ngũ kinh doanh. Qua đây, chủ đầu tư cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến mạng lưới đối tác đã đồng hành trên hành trình kiến tạo biểu tượng sống mới tại Nam Đà Nẵng.

S-Light Tower: Tuyệt tác kiến trúc nâng tầm chuẩn sống Nam Đà Nẵng

Đón đầu xu hướng mở rộng đô thị về phía Nam, S-Light Tower tọa lạc tại ngã tư huyết mạch Nguyễn Đình Thi - 29/3, hưởng trọn tiện ích và nhịp sống sôi động của khu đô thị Sun NeO City. Giá trị dự án sẽ càng gia tăng mạnh mẽ khi mạng lưới hạ tầng gồm cầu Bùi Tá Hán, tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam và hệ thống LRT kết nối sân bay - Hội An - Chu Lai đi vào hoạt động.

Phối cảnh vị trí dự án S-Light Tower soi bóng sông Hàn. Ảnh: Sun Property.

Nhờ thế đất hiếm có tại ngã ba sông Hàn, sông Cẩm Lệ và sông Đô Tỏa, cùng lợi thế được bao quanh bởi các khu nhà thấp tầng, căn hộ S-Light Tower sở hữu tầm nhìn panorama bao trọn ba dòng sông, danh thắng Ngũ Hành Sơn, biển Đông ở tầm cao và các màn trình diễn ấn tượng mỗi dịp Lễ hội Pháo hoa Quốc tế.

Bên cạnh vị trí đắc địa, S-Light Tower còn gây ấn tượng với kiến trúc lấy cảm hứng từ hình tượng “Hạc Vân Thiên” (hạc bay lên trời mây). Khối tháp sử dụng tông màu trắng làm chủ đạo, điểm xuyết các chi tiết mô phỏng đôi cánh hạc, biểu tượng cho sự quyền quý, trường thọ và khát vọng vươn tầm.

Tầm nhìn panorama từ ban công căn hộ S-Light Tower. Ảnh: Sun Property.

Nhằm đáp ứng tiêu chuẩn sống khắt khe của giới tinh hoa, S-Light Tower tích hợp hệ tiện ích nội khu chuẩn resort với tổ hợp shophouse thương mại nhộn nhịp tại khối đế. Đặc biệt, tầng 2 của dự án quy tụ chuỗi không gian chăm sóc sức khỏe và giải trí, bao gồm hồ bơi, phòng gym, spa, khu vui chơi trẻ em (kids club), khu vui chơi gia đình (family game lounge) và khu sinh hoạt cộng đồng.

Không chỉ kiến tạo không gian sống đẳng cấp, sức hút của S-Light Tower còn đến từ tiềm năng đầu tư. Tổ hợp cung cấp gần 800 căn hộ, trong đó quỹ căn studio và 1 phòng ngủ chiếm tới gần 80% giúp tối ưu thanh khoản và hiệu suất khai thác lưu trú.

Kết hợp cùng pháp lý sở hữu lâu dài, S-Light Tower chính là lời giải hoàn hảo cho bài toán đầu tư tại Nam Đà thành, nhất là khi khu vực này đang chuyển mình thành hành lang phát triển chiến lược, thu hút du khách và lao động chất lượng cao.

Đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh về giá trị an cư và khai thác thương mại của S-Light Tower. Ảnh: Ánh Dương.

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện Sun Property khẳng định: “S-Light Tower đáp ứng nhu cầu về không gian sống chất lượng trước làn sóng dịch chuyển dân cư về Nam Đà Nẵng. Với tọa độ kết nối, hệ tiện ích đồng bộ và hành lang pháp lý minh bạch, dự án không chỉ là giải pháp an cư - nghỉ dưỡng mà còn sở hữu tiềm năng kinh doanh cho thuê đắc lợi”.

Sự kiện lễ ra quân S-Light Tower mở ra chương mới trong hành trình kiến tạo đô thị Nam Đà Nẵng của Sun Group. Sự kiện ghi nhận quyết tâm cao độ của 1.000 “chiến binh” kinh doanh, hiện thực hóa tinh thần "Biểu tượng song hành" giữa chủ đầu tư và các đại lý phân phối.

(Nguồn: Sun Property)