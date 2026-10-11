Ở tập 2 của “Ca sĩ mặt nạ”, màn trình diễn của RABIBUUM khiến ban cố vấn xúc động rơi nước mắt. Bích Phương bật khóc vì sớm nhận ra danh tính của MIMIBU.

Sau đêm mở màn của 5 mascot từ bảng A, tập 2 của Ca sĩ mặt nạ 2026 tiếp tục với bảng B. Bích Phương, Trấn Thành, MIN, Song Luân là ban cố vấn.

Cô Sao mở đầu với “Best hit” của Em xinh say hi - Gã săn cá. Mascot khiến ban cố vấn gặp khó khi mô phỏng màu giọng của MAIQUINN, Lâm Bảo Ngọc, sau đó lại chuyển sang màu giọng thật của mình, phô diễn khả năng lên nốt cao.

Cô Sao hát ca khúc "Gã săn cá".

Trấn Thành đánh giá Cô Sao biết cách xử lý, tạo điểm nhấn cho giai điệu, sở hữu giọng hát dày, khỏe cùng kỹ thuật cao. Bích Phương cho rằng Cô Sao không phải một “em xinh”, còn Trấn Thành lần lượt gọi tên Hương Tràm, Ngọc Khuê, Khánh Linh.

Trên mạng xã hội, khán giả gọi tên Võ Hạ Trâm, Đông Nhi vì màu giọng khá tương đồng. Đông Nhi còn sở hữu bài hát Kỵ sĩ và ánh sao - liên kết với tên mascot.

RABIBUUM trình diễn Một đêm say của Thịnh Suy. Phần giới thiệu nhân vật với hình ảnh chú thỏ tinh nghịch đang đi tìm người yêu khiến ban cố vấn cho rằng đây là một nghệ sĩ trẻ. Manh mối đi kèm là: Ngôi sao võ thuật hạng A, đảm nhận hơn 100 vai nam chính, quê ở Vũng Tàu, khả năng rap tiếng Anh.

RABIBUUM trình diễn "Một đêm say".

RABIUUM trên sân khấu "Ca sĩ mặt nạ":

RABIUUM thể hiện ca khúc một cách mộc mạc, gần gũi. Thay vì phô diễn kỹ thuật, mascot tập trung vào sự chân thành, giàu cảm xúc khiến Trấn Thành, Bích Phương xúc động, rơi nước mắt. Trấn Thành dành nhiều lời khen cho RABIBUUM, cho rằng mascot có chất giọng “có hóa thành tro cũng sẽ được nhận ra”.

Ban cố vấn cũng nhận ra RABIBUUM là một nghệ sĩ có nhiều kinh nghiệm. Đa số khán giả trên mạng xã hội đều gọi tên nam ca sĩ Ngọc Sơn.

Cùng lựa chọn ca khúc giàu tính tự sự, DOL-LA-LA và Cậu Tư Lành lần lượt mang đến 2 phần trình diễn có cách tiếp cận riêng.

DOL-LA-LA được giới thiệu là chàng trai bảnh bao, thông minh, từng là thủ khoa đại học, ước mơ trở thành phi công. Mascot lựa chọn Mẹ yêu - ca khúc gắn liền với tên tuổi nhóm Ba Con Mèo.

DOL-LA-LA lựa chọn "Mẹ yêu".

DOL-LA-LA chọn cách xử lý khoe chất giọng trầm, khàn. Trấn Thành nhận định màu giọng của mascot có chút tương đồng với “anh trai” HYO, những nhận xét này tiếp tục mở rộng danh sách dự đoán về danh tính nhân vật. Tuy nhiên, phần lớn người hâm mộ Quân A.P trên mạng xã hội khẳng định DOL-LA-LA chắc chắn là nam ca sĩ.

Cậu Tư Lành cũng được cho là để lộ danh tính quá sớm, khi đa phần khán giả đều cho rằng anh là “anh trai” Phạm Anh Duy. Cậu Tư Lành thể hiện ca khúc Đáng thương một cách mềm mại nhưng vẫn giữ được nội lực. Mascot chủ động giả giọng trong gần nửa đầu tiết mục.

Cậu Tư Lành thể hiện ca khúc "Đáng thương".

Khép lại phần trình diễn của bảng B, MIMIBU tạo dấu ấn với mashup Mái đình làng biển - Vô minh, kết hợp âm hưởng truyền thống với màu sắc đương đại. Ban cố vấn phải đứng dậy trước cách xử lý, phối hợp chất liệu âm nhạc của mascot.

MIMIBU tạo dấu ấn với mashup "Mái đình làng biển - Vô minh".

Bích Phương nhanh chóng nhận ra người đứng sau lớp mặt nạ MIMIBU, xúc động đến rơi nước mắt. Cô cho biết chưa từng được chứng kiến khía cạnh biểu diễn này của người em thân thiết. Trấn Thành đánh giá cao màu giọng quyến rũ của MIMIBU, cho rằng mascot nên khai thác nhiều hơn chất giọng giàu nội lực này trong các sản phẩm âm nhạc của mình.

Bích Phương xúc động rơi nước mắt.

Khép lại vòng 1 bảng B, RABIBUUM dẫn đầu, theo sau là MIMIBU, Cô Sao, Cậu Tư Lành và DOL-LA-LA.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, một số khán giả bày tỏ sự thất vọng vì phần phối nhạc các màn trình diễn chưa đủ cao trào, những ca khúc được chọn cũng không tạo dấu ấn. Nhiều người còn cho rằng ban cố vấn cố ý không gọi tên nghệ sĩ đứng sau mascot, vì sợ để lộ danh tính quá sớm.

Ảnh, video: BTC