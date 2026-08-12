Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp với TikTok Việt Nam, NAPAS và Công ty Beat Việt Nam tổ chức, quy tụ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nghệ nhân trên địa bàn phường Hoàn Kiếm.

Chương trình là một trong những hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nghệ nhân trên địa bàn quảng bá sản phẩm, mở rộng kênh phân phối, ứng dụng nền tảng số trong phát triển thị trường; đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa, ẩm thực đặc trưng của phường Hoàn Kiếm.

Các sản phẩm Tò he của Nghệ nhân Đặng Văn Hậu

“Rằm rộ phố cổ - Hà Nội trong tôi” sẽ khai mạc sáng ngày 14/8 tại 62 Tràng Tiền và mở cửa tự do từ 9h đến 21h trong suốt thời gian diễn ra chương trình, từ ngày 14 đến 16/8/2026. Người dân và du khách sẽ có nhiều lựa chọn cho mùa Rằm tháng Tám với hàng loạt sản phẩm đặc trưng của Hoàn Kiếm. Từ vị chua ngọt của ô mai Hồng Lam, Trà Tây Hồ, bánh Chả Hà Nội của Quế Hương đến bánh Trung thu, bánh dẻo Phương Soát, bánh nướng nhân cốm Gia Trịnh, những sản phẩm quen thuộc với đời sống Hà Nội.

Hương vị mùa thu Hà Nội tiếp tục được nối dài với chả cốm Tân Việt Hương, cốm xào và chả cốm của Nhà hàng Ánh Tuyết. Đáng chú ý, gắn với tên tuổi Nghệ nhân Nhân dân ẩm thực đầu tiên của Việt Nam, Nhà hàng Ánh Tuyết giới thiệu những mâm cỗ truyền thống, góp phần giới thiệu những giá trị đặc sắc của ẩm thực Việt. Trong khi đó, Cà phê Giảng mang đến cà phê trứng hòa tan, đưa thức uống gắn với văn hóa cà phê phố cổ đến gần hơn với người tiêu dùng qua hình thức tiện lợi.

Bích Decor sẽ mang đến "Rằm rộ Phố cổ - Hà Nội trong tôi" những sản phẩm phục vụ Rằm tháng Tám mang đậm sắc màu của Hoàn Kiếm

Không khí Trung thu được tiếp nối bằng các sản phẩm thủ công của nghệ nhân Hậu Tò He và Bích Decor. Tò he, đèn ông sao, đèn lồng, mặt nạ giấy bồi, đầu lân, trống… cùng hiện diện với các sản phẩm ẩm thực, tạo nên không gian mua sắm đa dạng, đậm sắc màu Rằm tháng Tám ngay giữa phố Tràng Tiền.

Phiên livestream “Rằm rộ phố cổ - Hà Nội trong tôi”, diễn ra từ 19h đến 22h ngày 14/8 trên kênh TikTok “Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước”

Bánh Trung thu thập cẩm của Hộ kinh doanh Phương Soát

Cà phê Trứng hòa tan đến từ Cà phê Giảng

Sự góp mặt của các thương hiệu, hộ kinh doanh và nghệ nhân thuộc nhiều nhóm sản phẩm giúp “Sức sống hàng Việt” số 11 phác họa một diện mạo đa dạng của Hoàn Kiếm qua những sản phẩm gắn với đời sống phố cổ - từ ẩm thực, đồ uống, bánh truyền thống đến đồ chơi và sản phẩm thủ công phục vụ Trung thu. Không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, chương trình còn tạo thêm một điểm kết nối giữa những giá trị truyền thống với nhu cầu mua sắm, trải nghiệm của người tiêu dùng hiện đại.

Đặc biệt, bên cạnh trải nghiệm và mua sắm trực tiếp tại 62 Tràng Tiền, người tiêu dùng trên cả nước có thể khám phá các sản phẩm của Hoàn Kiếm qua phiên livestream “Rằm rộ phố cổ - Hà Nội trong tôi”, diễn ra từ 19h đến 22h ngày 14/8 trên kênh TikTok “Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước”. Phiên livestream có sự tham gia của lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh và người dẫn chương trình Quỳnh Trang.

Sự kết hợp giữa trưng bày, mua sắm trực tiếp và kết nối trên nền tảng số giúp “Sức sống hàng Việt” số 11 giới thiệu các nhóm sản phẩm tham gia chương trình, đồng thời kể câu chuyện về thức quà mùa thu, cốm, bánh Trung thu, mâm cỗ và đồ chơi truyền thống. Người xem có thể tìm hiểu, lựa chọn và đặt mua sản phẩm trong phiên phát trực tiếp, qua đó giúp các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nghệ nhân mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Chính phủ về phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng.

Thu Loan