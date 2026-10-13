Rãnh thoát nước thuộc dự án nâng cấp đê tả Bùi, hữu Đáy được xây cao hơn mặt đường hiện trạng 1-1,2m, chắn lối ra vào nhà dân.

Người dân thôn Nhân Chính, xã Hòa Phú (TP Hà Nội) phản ánh hệ thống rãnh thoát nước tại khu vực đang được thi công xây dựng quá cao, chắn ngang mặt tiền nhiều hộ dân. Để có lối ra vào, nhiều hộ phải ghép những tấm ván gỗ, cánh cửa cũ thành cầu tạm vắt qua miệng rãnh thoát nước. Tình trạng này ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Nâng mặt đê khoảng 1-1,2m để chống lũ

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án cải tạo, nâng cấp đê tả Bùi, hữu Đáy đi qua địa bàn 2 xã Hòa Phú, Quảng Bị hiện do UBND xã Quảng Bị làm chủ đầu tư.

Người dân phản ánh về việc rãnh thoát nước cao chặn trước cửa nhà.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Quảng Bị cho biết dự án trên được Chủ tịch UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 5867/QĐ-UBND ngày 8/11/2024, do UBND huyện Chương Mỹ (cũ) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 460 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2024 - 2027.

Mục tiêu của dự án là từng bước nâng cấp tuyến đê theo quy hoạch, chủ động ứng phó với lũ lớn tràn mặt đê; kiên cố hóa mặt đê kết hợp làm đường giao thông, bảo đảm an toàn đi lại và kết nối trong khu vực.

Quy hoạch phòng, chống lũ và đê điều hệ thống sông Đáy đã được Thủ tướng phê duyệt. Việc nâng mặt đê nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn đê điều và kết hợp giao thông.

Theo thiết kế, mặt đê sau cải tạo được nâng khoảng 1-1,2m so với hiện trạng. Cao trình rãnh thoát nước được bố trí đồng bộ với mặt đường và các yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định.

Toàn tuyến đê dài khoảng 17km, đoạn nâng cao như phản ánh chỉ cục bộ khoảng 500m, tại điểm đê thấp so với quy hoạch. Tại các vị trí khác thì rãnh vẫn theo hiện trạng.

Dự kiến thảm nhựa đoạn đường trước Tết âm lịch

Lý giải việc rãnh thoát nước cao hơn mặt đường, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Quảng Bị cho biết, đơn vị tiếp nhận hồ sơ thiết kế từ Ban quản lý dự án huyện cũ. Công trình vừa phục vụ giao thông, vừa phải đáp ứng yêu cầu phòng, chống lũ.

Về phản ánh của người dân, vị đại diện nói: “Phần đó là đê hữu Đáy, ngoài việc bảo đảm giao thông trên mặt đê còn phải bảo đảm phòng, chống lũ. Rãnh hiện nay đang xây nổi hơn so với mặt đường cũ để bảo đảm cao trình phòng lũ. Khi làm mặt đường, đường sẽ cao hơn hiện trạng bây giờ”.

Nhiều đoạn đường thuộc dự án đang được trải nền.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Quảng Bị, rãnh đang thi công có chức năng thu nước mặt đê, không phải rãnh thoát nước thải của các hộ dân.

“Người dân mới thấy xây rãnh thoát nước thì bất ngờ, còn khi mặt đường được nâng lên thì mọi người sẽ hiểu. Dự kiến từ giờ đến Tết Âm lịch, đoạn đường đó sẽ được thảm nhựa. Khi đó, đường sẽ cao hơn rãnh”, vị đại diện nói.

Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Quảng Bị đã gửi hồ sơ pháp lý liên quan đến UBND xã Hòa Phú để thông tin, tuyên truyền cho các hộ dân nắm được.

Về lối ra vào các hộ dân, vị đại diện phân bua: “Thực ra, từ khu vực đất nhà người dân được cấp sổ đỏ ra đến mặt đường còn một phạm vi hành lang của đê khoảng 5m nữa. Người dân cứ lấn chiếm xây ra tận mép đường nên nó thế thôi”.

Đại diện đơn vị cũng cho biết, các hộ tại đây hiện thoát nước về phía sau nhà, nơi có địa hình thấp hơn, thay vì thoát ra phía mặt đường.

“Rãnh này chỉ thu nước mặt, không thu nước thải”, vị đại diện khẳng định.