Sau hành trình "Muôn vị nhân sinh" và THE BENCHMARKS của chủ đầu tư Văn Phú, đây được xem là mảnh ghép tiếp theo trong câu chuyện về chuẩn sống tinh hoa mà thương hiệu đang theo đuổi.

The Selected sẽ mang đến mô hình dining show kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn, âm nhạc, thị giác và ẩm thực cao cấp. Trong không gian giới hạn tại Riverstage Thủ Thiêm, 199 khách mời sẽ bước vào hành trình trải nghiệm được dẫn dắt bằng cảm xúc, mỗi tiết mục trình diễn, mỗi thanh âm và mỗi món ăn đều trở thành một phần của câu chuyện xuyên suốt chương trình. Bên cạnh concept được đầu tư công phu, The Selected còn thu hút sự chú ý khi lần lượt công bố những nghệ sĩ và tên tuổi đứng sau đêm diễn. Trong đó, sự xuất hiện của rapper Đen gây sức hút mạnh mẽ với nhiều khán giả.

Món quà âm nhạc “bất ngờ” của Rapper Đen tại The Selected

Nếu như khán giả đã quen thuộc với hình ảnh rapper Đen trên những sân khấu quy mô lớn thì tại THE SELECTED, nam rapper xuất hiện trong một vai trò hoàn toàn khác.

Âm nhạc của Đen không được đặt như một tiết mục độc lập mà trở thành một phần trong hành trình cảm xúc xuyên suốt của chương trình. Những câu chuyện về gia đình, sự trưởng thành, hành trình trở về hay những giá trị sống bình dị vốn đã trở thành dấu ấn trong âm nhạc của nam rapper được kết nối với sân khấu, hình ảnh và trải nghiệm của khách mời để tạo nên một dòng chảy cảm xúc liền mạch.

Điều đó sẽ khiến The Selected trở thành một trong những sân khấu đặc biệt mà nam rapper tham gia trong năm nay. Không còn khoảng cách quen thuộc giữa nghệ sĩ và hàng chục nghìn khán giả, thay vào đó là không gian giàu tính kết nối với số lượng khách mời giới hạn và mỗi cảm xúc đều sẽ được truyền tải theo cách gần gũi, chân thực nhất.

Đáng chú ý hơn cả, mỗi chương trình diễn đều được kết nối với các món ăn được phục vụ xuyên suốt đêm diễn, biến trải nghiệm thưởng thức trở thành một phần của câu chuyện. Đây cũng là điểm khác biệt khiến The Selected vượt khỏi khuôn khổ của một chương trình giải trí thông thường.

Ekip mạnh đồng hành: GiGi Hương Giang, biên đạo Mạnh Quyền

Bên cạnh rapper Đen, phía sau The Selected là một đội ngũ sáng tạo quy tụ nhiều gương mặt từng đứng sau những chương trình giải trí được quan tâm nhất trong những năm gần đây.

Giữ vai trò đạo diễn là Linh Nguyễn - đồng sáng lập The Bros Entertainment. Được biết đến với khả năng kết nối âm nhạc, hình ảnh và cảm xúc thành một tổng thể liền mạch, anh là cái tên đứng sau nhiều chương trình nghệ thuật và giải trí quy mô lớn. Các sân khấu của đạo diễn Linh Nguyễn thường chinh phục khán giả nhờ khả năng kể chuyện và tạo ra những khoảnh khắc giàu cảm xúc.

Đồng hành cùng anh là D.A trong vai trò Giám đốc Âm nhạc. Anh từng tham gia sản xuất âm nhạc cho Anh Trai Say Hi và Em Xinh Say Hi được đánh giá cao nhờ khả năng tạo nên những không gian thưởng thức giàu cảm xúc. Tại THE SELECTED, mỗi thanh âm được lựa chọn sẽ dẫn dắt cảm xúc của khách mời tham dự qua từng chương của hành trình.

Trong khi đó, phần trình diễn sân khấu được đảm nhiệm bởi Mạnh Quyền - tổng biên đạo đứng sau loạt chương trình đình đám như WeChoice Awards, Anh Trai Say Hi, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Với thế mạnh kể chuyện bằng ngôn ngữ hình thể, những chuyển động xuất hiện tại The Selected được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giữa nghệ thuật trình diễn và cảm xúc của khán giả.

Đặc biệt không chỉ có sự xuất hiện của rapper Đen, chương trình còn có sự góp mặt của GiGi Hương Giang. Sở hữu chất giọng nội lực cùng màu sắc âm nhạc giàu cảm xúc, nữ ca sĩ chắc chắn sẽ mang đến những khoảng lặng tinh tế, góp phần hoàn thiện hành trình nghệ thuật của THE SELECTED.

Bên cạnh âm nhạc, sân khấu và nghệ thuật trình diễn, The Selected còn có sự đồng hành của nhà báo, nhà thơ Nam Thi trong một tiết mục đặc biệt. Những lát cắt về con người, cảm xúc và các dấu mốc đáng nhớ của cuộc sống được chắt lọc qua ngôn từ, trở thành một phần trong hành trình mà khách mời sẽ trải qua.

Sự kết hợp giữa những nghệ sĩ được yêu mến cùng đội ngũ sáng tạo đứng sau hàng loạt sân khấu đình đám cho thấy tham vọng của The Selected trong việc tạo nên một trải nghiệm khác biệt. Có thể nói, đây là hành trình được thiết kế để mỗi vị khách trở thành một phần của câu chuyện.

Dự kiến diễn ra vào ngày 6/6 tại Riverstage Thủ Thiêm (TP.HCM), The Selected sẽ mở ra không gian thưởng thức nghệ thuật, âm nhạc và ẩm thực dành riêng cho cộng đồng khách hàng của dự án Vlasta Premier - Phú Thuận, đồng thời tiếp tục hành trình kiến tạo những trải nghiệm tinh tuyển mà Văn Phú đang theo đuổi.

(Nguồn: Văn Phú)