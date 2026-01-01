Đen lần đầu viết về cha sau loạt hit về mẹ

Trước thềm tết Nguyên đán 2026, Đen Vâu ra mắt ca khúc Việc lớn. Sau loạt sáng tác đình đám dành cho mẹ như Đi về nhà, Mang tiền về cho mẹ, Vị nhà, lần đầu tiên Đen viết về hình tượng người cha.

Qua ca khúc, Đen vinh danh những người đàn ông đang làm một "công việc" đặc biệt lớn lao - làm cha, lao động chân chính để nuôi dạy con cái và chăm sóc gia đình. Nam rapper gợi nhắc những giá trị quý như vàng trong đời sống bằng âm nhạc đậm tính tự sự và lời ca chân thành.

Ca khúc Việc lớn có bố cục 3 phần dựa theo những thay đổi trong cuộc sống của một người đàn ông khi trở thành cha. Đen mở đầu bằng hình ảnh quen thuộc "lao vào đời để kiếm cơm" nhưng lần này không còn là cuộc mưu sinh cho riêng bản thân mà là trách nhiệm của người đàn ông đã có gia đình.

Không lãng mạn hóa việc làm cha, Đen thẳng thắn khẳng định: "Buổi đầu tập làm cha, khó kinh khủng". Tuy có gian nan vất vả, Đen đã thay bậc làm cha mẹ nói lên niềm tự hào khi có con. Anh còn mượn hình ảnh trái ngược của hai nhân vật Abel và Kane trong tiểu thuyết kinh điển Hai số phận để diễn tả tâm tư người cha: vừa mong con trải đủ va vấp để mạnh mẽ như chú bé nghèo khó Abel, vừa muốn con sung sướng như chú bé giàu có Kane.

Hình ảnh trong MV "Việc lớn". Ảnh: NVCC

Ở phần điệp khúc do nhóm Dòng thời gian thể hiện, mọi khó khăn như lùi lại phía sau trước tiếng cười trẻ thơ. Hành trình làm cha được thể hiện qua hình ảnh: "Chặng đường dài ta cầm tay con bước đi", "Con sông nào mà sâu ta cõng con qua". Điều người cha mong mỏi là dạy con "trái tim biết yêu cuộc đời" và để "tầm mắt con lớn hơn bầu trời".

Ở đoạn kết, Đen nhìn lại chính mình sau hành trình dài. Từ "gã mơ gầy guộc" trong ca khúc Mơ được ra mắt tròn 10 năm, giờ đây anh đã trưởng thành, biết đối mặt và gánh vác áp lực cuộc đời. Khoảnh khắc "những vũ trụ kết nối thành một vòng tròn" trở thành ẩn dụ cho vòng tròn của sự sống và những giá trị gia đình được gìn giữ, tiếp nối qua nhiều thế hệ.

MV Việc lớn được kể bằng góc nhìn của người cha, đan cài 2 câu chuyện tiếp nối, soi chiếu lẫn nhau.

"Anh trai vượt ngàn chông gai" trở lại mùa 2

Sau mùa hè 2024 rực rỡ với những màn trình diễn đỉnh cao và câu chuyện truyền cảm hứng, chương trình truyền hình thực tế âm nhạc Anh trai vượt ngàn chông gai chính thức công bố trở lại vào đầu năm 2026 với mùa 2 đầy hứa hẹn.

Với nền tảng thành công vang dội này, BTC hé lộ kế hoạch mở rộng "gia tộc Anh Tài" với hơn 33 gương mặt (33+), gồm nhiều nghệ sĩ mới bất ngờ, những câu chuyện truyền cảm hứng sâu sắc và màn trình diễn đặc biệt.

Các nghệ sĩ mùa 1 của "Anh trai vượt ngàn chông gai". Ảnh: YeaH1

Mùa 1 đã tạo nên cơn sốt lớn trên sóng VTV3, liên tục dẫn đầu rating truyền hình với con số trên 4.0, thậm chí một số tập đạt rating cao vượt trội. Trên nền tảng số, chương trình "hút" hàng tỷ view chỉ sau vài tập phát sóng, với các clip tiết mục và hậu trường đạt hàng triệu lượt xem.

Không chỉ thành tích lượt xem ấn tượng, mùa 1 còn "ôm trọn" hàng loạt giải thưởng danh giá: Chương trình giải trí ấn tượng tại VTV Awards 2024...