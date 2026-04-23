Chi nhánh mới của Rasa vừa khai trương ngày 20/04/2026

Không chạy theo những xu hướng ẩm thực cầu kỳ, RASA vẫn kiên định với triết lý “Ngon & Lành”, tập trung vào những bữa ăn thanh đạm, tốt cho sức khỏe nhưng vẫn phù hợp túi tiền. Với mức giá dễ tiếp cận, thương hiệu đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của dân văn phòng, học sinh - sinh viên và các gia đình.

Không gian sang trọng, ấm cúng

Tọa lạc tại 118 - 120 Ung Văn Khiêm, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM, nhà hàng mới gây ấn tượng với không gian được thiết kế theo phong cách tinh tế, hiện đại nhưng vẫn giữ cảm giác gần gũi. Tông màu ấm cùng cách bày trí thoáng đãng giúp thực khách dễ dàng tìm thấy sự thư giãn ngay khi bước vào.

Theo đại diện thương hiệu, RASA Ung Văn Khiêm được định hướng là điểm hẹn dành cho nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Sau giờ làm, dân văn phòng có thể tìm đến đây để “giải nhiệt” áp lực công việc bên nồi lẩu nóng hổi. Với học sinh, sinh viên, đây là nơi để thưởng thức một bữa buffet lành mạnh, no bụng mà không quá áp lực về chi phí. Trong khi đó, các gia đình có thêm một không gian để quây quần, trò chuyện và dùng bữa cùng nhau.

Điểm nhấn lớn nhất ở đây là quầy line chuyên biệt với hàng chục loại nấm tươi được tuyển chọn mỗi ngày. Từ những loại nấm quen thuộc đến các dòng nấm đặc trưng, thực khách có thể tự do lựa chọn theo khẩu vị.

Không chỉ chú trọng phần topping, nước cốt lẩu tại RASA cũng được đầu tư kỹ lưỡng khi sử dụng 100% nguyên liệu từ rau củ quả ninh tự nhiên. Thay vì tạo vị bằng các loại gia vị đậm hoặc nguyên liệu chế biến sẵn, phần nước dùng mang đến vị thanh, ngọt dịu và phù hợp với xu hướng ăn uống lành mạnh.

Bên cạnh đó, việc mở cửa 24/24 cũng được xem là lợi thế nổi bật của RASA. Khách hàng có thể ghé dùng bữa bất cứ thời điểm nào trong ngày, từ bữa trưa, bữa tối cho đến những cuộc hẹn muộn sau giờ tan ca.

Trong bối cảnh nhu cầu ăn uống healthy ngày càng được quan tâm, sự xuất hiện của RASA tại Ung Văn Khiêm được kỳ vọng sẽ tạo thêm một “điểm đến” mới cho những thực khách yêu thích buffet lẩu rau - nấm sạch tại khu vực này.

Fanpage: https://www.facebook.com/rasabuffetlauraunam

Địa chỉ: 118 - 120 Ung Văn Khiêm, P. Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.

Giờ mở cửa: 24/24 (Tất cả các ngày trong tuần)

Hotline đặt bàn: 19006644

Bích Đào