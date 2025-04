Tương lai Ancelotti bị đe dọa

“Tôi không biết đây có phải là trận Champions League cuối cùng của tôi với Real Madrid hay không, và tôi cũng không muốn biết”, Carlo Ancelotti hiểu rõ môi trường Real Madrid.

Ông biết điều đó từ năm 2014, khi chức vô địch Champions League lần thứ 10 (Decima) giúp ông tiếp tục công việc.

Ancelotti hiểu rõ mưa nắng thất thường tại Madrid. Ảnh: EFE

Một năm sau, dù chơi thứ bóng đá hay nhất thời gian làm việc ở Bernabeu, Carletto vẫn bị sa thải vì thua bán kết cúp châu Âu.

Carletto lại hiểu hơn về đội vào năm 2021, khi trong một cuộc gọi xin mượn cầu thủ cho Everton, ông phát hiện mình có cơ hội trở lại “Nhà trắng”.

“Ở đây, một trận hòa cũng là khủng hoảng”, ông từng nói nhiều lần trong quá khứ. Ancelotti biết rõ thời tiết tại Madrid.

Dù vừa giành những danh hiệu vài tháng trước, 2 trận thua Arsenal kéo theo những đám mây đen, chuẩn bị trút mưa xuống đầu ông.

Siêu cúp châu Âu và Cúp Liên lục địa là không đủ. Thua Barca ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, phong độ thất thường tại La Liga và thảm họa Champions League khiến ông trở thành tâm điểm chỉ trích.

Nhà cầm quân người Italia còn lại trận chung kết Cúp Nhà vua gặp Barca; trận Siêu kinh điển khác quyết định cuộc đua La Liga; cùng với giải FIFA Club World Cup.

Tất cả các ngôi sao của Real Madrid đều thiếu ổn định. Ảnh: MD

Nhưng ở một viễn cảnh xa hơn, Real Madrid đang dần hình dung ra tương lai không có ông. Ở đó, bóng dáng của Xabi Alonso hiện lên.

“Việc tôi hoàn thành hợp đồng hay không không phải vấn đề. Điều đó không thay đổi gì đối với tôi. Nếu Madrid quyết định thay đổi, dù là ngày mai, trong một tháng hay một năm, tôi chỉ có sự biết ơn dành cho CLB”, Carletto nói đêm thứ Tư.

Đi tìm người chịu trách nhiệm

Lúc này, trách nhiệm là điều mà giới chóp bu của Real Madrid đang tập trung suy ngẫm. Ancelotti là người đầu tiên nhận mũi tên chỉ trích.

Real Madrid muốn Ancelotti chỉ đạo ở giải VĐTG các CLB, nhưng ông sẽ là nạn nhân đầu tiên nếu “ban khủng hoảng” được kích hoạt sau chung kết Cúp Nhà vua (26/4).

Tiếp đó, CLB nhìn về phía phòng thay đồ. Các con số không nói dối. Real Madrid chạy ít nhất trong số 8 đội vào tứ kết Champions League: 208 km - ít hơn 17 km so với PSG (225); 21 km so với Arsenal (229); 35 km so với Bayern (243).

Hàng công Real Madrid lười chạy. Ảnh: MD

Con số này không hoàn toàn quyết định kết quả (Bayern bị loại, PSG vào bán kết dù chạy ít hơn Aston Villa), nhưng phần nào cho thấy khó khăn chiến thuật của Real Madrid và thể trạng các ngôi sao.

Kylian Mbappe (7,9 km) và Vinicius (8,8) là hai cầu thủ chạy ít nhất ở tứ kết, thêm Rodrygo (9,4) đứng thứ 4 từ dưới lên. Nghĩa là 3 tiền đạo chủ lực chiếm 3 trong 4 vị trí lười di chuyển nhất.

Họ không bung sức hoặc không thể bung sức, khiến ánh mắt hoài nghi hướng về HLV thể lực Antonio Pintus.

Real Madrid từng là hình mẫu của bóng đá hiện đại, lối chơi thể lực và trực diện, thường kết thúc trận đấu bằng cách áp đảo đối thủ, nhưng nay không còn là chính mình.

Khi nhìn vào những đội như Arsenal, Liverpool hay PSG, người ta đặt câu hỏi liệu CLB Hoàng gia có thích nghi kịp với thời đại mà chính họ từng dẫn đầu hay không.

Những khía cạnh này đưa đến một điểm quan trọng: trách nhiệm của Florentino Perez.

Ancelotti không muốn thể hiện sự bất mãn công khai, nhưng đội ngũ kỹ thuật đã nhiều lần nhấn mạnh những thiếu sót trong chiều sâu đội hình, nhất là khi Eder Militao và Dani Carvajal chấn thương.

Mbappe gây mất cân bằng về chiến thuật. Ảnh: MD

Ở Real Madrid, Chủ tịch Perez quyết định toàn bộ mảng thể thao. Ông không chi tiêu ở chuyển nhượng mùa Đông, giao cánh phải cho Lucas Vazquez và trung vệ cho Raul Asencio (may mắn là anh đá tốt), trong khi chờ Alexander-Arnold đến theo dạng tự do.

Khó khăn tiếp tục khi Ferland Mendy dễ chấn thương giữa mật độ 3 ngày/trận, Alaba quá yếu sau một năm vắng mặt, Fran Garcia thì bình thường.

Toni Kroos nghỉ hưu khiến đội mất bộ não, nhưng Perez không mua ai thay thế. Trong bối cảnh đó, Mbappe xuất hiện làm xáo trộn hệ thống chiến thuật.

Việc Ceballos trở nên quan trọng vào cuối mùa cho thấy Real Madrid cần một tiền vệ sáng tạo, kỹ thuật và có khả năng tổ chức lối chơi.

Nói cách khác, vấn đề không phải sa thải Ancelotti hay không, mà Perez cần chi tiền mua bộ não mới.