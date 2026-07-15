Bãi biển của khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc. Ảnh: IHG

“Cú đúp” giải thưởng từ Travel + Leisure

Danh sách “100 khách sạn tốt nhất thế giới” thuộc World’s Best Awards vừa được Travel + Leisure công bố có một đại diện đến từ Việt Nam: Regent Phu Quoc. Khu nghỉ dưỡng do BIM Land đầu tư và phát triển, được Regent Hotels & Resorts thuộc IHG Hotels & Resorts quản lý vận hành, đồng thời đứng đầu hạng mục “Khu nghỉ dưỡng tốt nhất Đông Nam Á” do độc giả của tạp chí bình chọn.

Travel + Leisure World’s Best Awards là bảng xếp hạng thường niên được xây dựng từ đánh giá của độc giả quốc tế sau trải nghiệm thực tế. Đây được xem là một trong những giải thưởng có ảnh hưởng trong ngành du lịch nghỉ dưỡng toàn cầu, phản ánh trực tiếp cảm nhận của du khách về chất lượng lưu trú, dịch vụ và trải nghiệm tại điểm đến.

Việc Regent Phu Quoc trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam trong Top 100 toàn cầu cho thấy các sản phẩm nghỉ dưỡng trong nước đang từng bước đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.

Bể bơi tại Regent Phu Quoc. Ảnh: IHG

Biệt thự tại Regent Phu Quoc. Ảnh: IHG

Do BIM Land đầu tư và phát triển, Regent Phu Quoc được xây dựng theo mô hình nghỉ dưỡng toàn suite và villa, tập trung vào trải nghiệm cá nhân hóa. Từ lưu trú, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe đến các hoạt động trên biển, dịch vụ được thiết kế như một hành trình xuyên suốt thay vì những tiện ích tách rời.

Regent thuộc phân khúc upper luxury trong danh mục Luxury & Lifestyle của IHG Hotels & Resorts, hiện diện tại những điểm đến được tuyển chọn trên thế giới. Việc Regent Phu Quoc được Travel + Leisure vinh danh không chỉ bổ sung một dấu mốc cho khu nghỉ dưỡng, mà còn góp phần đưa Phú Quốc hiện diện rõ nét hơn trên bản đồ nghỉ dưỡng cao cấp của khu vực, bên cạnh những điểm đến quen thuộc như Bali, Phuket hay Koh Samui. Kết quả này cũng cho thấy Phú Quốc đang từng bước cạnh tranh bằng chất lượng trải nghiệm, năng lực vận hành và hệ sinh thái điểm đến, thay vì chỉ dựa vào lợi thế cảnh quan tự nhiên.

Theo ông Juan Losada, Tổng Quản lý Regent Phu Quoc, danh hiệu “Khu nghỉ dưỡng tốt nhất Đông Nam Á” là sự ghi nhận đối với nỗ lực của toàn bộ đội ngũ trong việc mang đến những trải nghiệm cá nhân hóa và các khoảnh khắc đáng nhớ cho du khách từ nhiều quốc gia.

Đằng sau một khu nghỉ dưỡng là cả một điểm đến

Trong ngành khách sạn quốc tế, rất hiếm khu nghỉ dưỡng được ghi nhận chỉ nhờ bản thân một công trình. Phía sau mỗi thương hiệu thành công thường là một hệ sinh thái điểm đến được đầu tư bài bản, nơi quy hoạch, hạ tầng, sản phẩm, dịch vụ và năng lực vận hành cùng phát triển để tạo nên sức hấp dẫn bền vững.

Khu phức hợp nghỉ dưỡng - giải trí Phu Quoc Marina. Ảnh: BIM Land

Regent Phu Quoc nằm trong Phu Quoc Marina, khu phức hợp nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí do BIM Land phát triển tại Bãi Trường. Việc phát triển đồng thời các thương hiệu khách sạn quốc tế cùng hệ thống tiện ích và hạ tầng du lịch góp phần hình thành một hệ sinh thái có khả năng duy trì sức hút quanh năm, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào lợi thế cảnh quan hay yếu tố mùa vụ.

Những năm qua, các khu nghỉ dưỡng tại Phu Quoc Marina liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng và giải thưởng quốc tế. InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort nhiều năm được World Travel Awards vinh danh; Regent Phu Quoc trở thành khách sạn tiên phong tại Phú Quốc đạt MICHELIN Key, góp mặt trong The World’s 50 Best Discovery và nay là đại diện duy nhất của Việt Nam trong Top 100 khách sạn tốt nhất thế giới do Travel + Leisure bình chọn. Chuỗi ghi nhận này phản ánh sự trưởng thành của một hệ sinh thái điểm đến, thay vì thành công đơn lẻ của từng công trình.

Hành trình phát triển điểm đến của BIM bắt đầu từ Hạ Long hơn ba thập kỷ trước. Năm 1994, khi Vịnh Hạ Long vừa được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới và thành phố còn thiếu cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn quốc tế, doanh nghiệp đầu tư xây dựng Hạ Long Plaza, một trong những khách sạn hiện đại đầu tiên tại khu vực. Từ Hạ Long đến Phú Quốc, cách tiếp cận được duy trì nhất quán: không chỉ phát triển một công trình lưu trú, mà từng bước hình thành điểm đến đủ sức hấp dẫn du khách trong dài hạn.

Đối với ngành du lịch, giá trị lớn nhất của các bảng xếp hạng quốc tế không chỉ nằm ở danh hiệu. Những ghi nhận liên tục tạo dựng niềm tin, củng cố hình ảnh của địa phương trong tâm trí du khách toàn cầu và góp phần nâng cao khả năng thu hút dòng khách quốc tế có mức chi tiêu cao.

Việc Regent Phu Quoc góp mặt trong Top 100 khách sạn tốt nhất thế giới không chỉ mang ý nghĩa của một giải thưởng. Quan trọng hơn, đây là tín hiệu cho thấy các điểm đến nghỉ dưỡng của Việt Nam đang từng bước được nhìn nhận bằng chất lượng trải nghiệm, năng lực vận hành và khả năng kiến tạo hệ sinh thái, thay vì chỉ bởi lợi thế thiên nhiên. Với ngành du lịch, đó là nền tảng để xây dựng sức cạnh tranh dài hạn trên bản đồ nghỉ dưỡng quốc tế.

Ngọc Minh