Là đối tác chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026, Revive Thể Thao không chỉ mang đến một giải pháp bù nước, bù điện giải, mà còn sát cánh cùng các VĐV trong suốt quá trình chuẩn bị đến khi bước vào đấu trường thể thao lớn nhất châu Á. Hoạt động này cũng nối dài hành trình Revive Thể Thao đồng hành cùng thể thao Việt Nam, hỗ trợ toàn diện cho các VĐV, từ việc chăm sóc thể chất đến tiếp thêm động lực tinh thần, để họ vững tin thi đấu và chinh phục bảng vàng thành tích.

Trong những ngày Đoàn Thể thao Việt Nam tranh tài tại ASIAD 20, Revive Thể Thao khởi động chương trình “Cùng Revive Thể Thao mang triệu lời cổ vũ, tiếp lửa Việt Nam”, kêu gọi cộng đồng gửi lời chúc, tiếp sức các tuyển thủ trên hành trình chinh phục mục tiêu.

Revive Thể Thao tự hào là Nhà tài trợ đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2026

Chỉ sau một tuần triển khai, chiến dịch ghi nhận 4.202 lượt tương tác, gần 1.200 lời cổ vũ, gần 1.215 lượt chia sẻ cùng 1.200 lượt hiển thị hashtag #ReviveTheThao trên nền tảng mạng xã hội. Những con số biết nói đã minh chứng cho sức lan tỏa của tinh thần cuồng nhiệt cùng thể thao nước nhà. Không cần trực tiếp có mặt trên khán đài, người hâm mộ Việt Nam vẫn luôn có cách tiếp thêm sức mạnh cho các VĐV trong từng ngày tranh tài.

VĐV của Đoàn Thể thao Việt Nam luyện tập chuẩn bị cho ASIAD 20

Song song với nguồn năng lượng tinh thần to lớn từ hậu phương, việc đảm bảo thể lực bền bỉ ngay trên sàn tập khắc nghiệt là bài toán cốt lõi của các tuyển thủ. Chia sẻ về áp lực này, VĐV Bích Thuỷ và Thanh Trúc thuộc Đoàn Thể Thao Việt Nam tham gia ASIAD 2026 cho biết: "Khi tập luyện và thi đấu với cường độ lớn, cơ thể tiết rất nhiều mồ hôi nên nhu cầu bù nước, bù điện giải trở nên khắt khe hơn".

Thế nhưng, các lựa chọn quen thuộc hiện nay vẫn tồn tại nhiều rào cản. Nước lọc hay nước khoáng thông thường khó lòng bù đắp được lượng điện giải đã mất qua mồ hôi. Ngược lại, nước ngọt hay nước tăng lực lại chứa nhiều đường, không tối ưu cho chế độ vận động chuyên nghiệp. Đại diện nhãn hàng chia sẻ thêm, các sản phẩm isotonic nhập khẩu tuy tốt nhưng giá thành cao, đồng thời công thức chưa chắc đã tương thích tối đa với thể trạng và nhu cầu vận động thực tế của VĐV Việt Nam.

Khi chơi thể thao hoặc vận động mạnh, cơ thể tiết mồ hôi để hạ nhiệt, kéo theo sự thất thoát một lượng lớn nước và các chất điện giải.

Khoa học đã chứng minh, khi chơi thể thao ở ngưỡng cực hạn như tại đấu trường ASIAD, cơ thể tiết mồ hôi để hạ nhiệt sẽ kéo theo sự thất thoát của nước và các chất điện giải thiết yếu. Đối với người tập luyện thông thường, thiếu hụt điện giải gây suy giảm thể lực; nhưng tại môi trường thể thao thành tích cao - nơi ranh giới chiến thắng tính bằng phần nghìn giây - chỉ một phản ứng chậm do kiệt sức hay một cơn chuột rút bộc phát cũng có thể làm lung lay cả một tấm huy chương vàng.

Revive Thể Thao là lựa chọn của vận động viên chuyên nghiệp

Để duy trì "điểm rơi phong độ", các tuyển thủ cần một giải pháp bổ sung vi chất phù hợp giúp phục hồi trạng thái thể lực trong suốt thời gian thi đấu kéo dài. Đó là lý do Revive Thể Thao trở thành người bạn đồng hành cùng các tuyển thủ tại ASIAD 20.

Revive Thể Thao giúp VĐV bù nước và 7 loại điện giải thiết yếu, hỗ trợ duy trì sức bền trong quá trình luyện tập, thi đấu.

Sở hữu công thức ưu việt dành riêng cho người chơi thể thao với 7 ion bao gồm: Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Mg²⁺, Cl⁻, Citrate³⁻, Lactate⁻, kết hợp cùng các Vitamin nhóm B (B3 & B6), Revive Thể Thao là sản phẩm đáp ứng được những yêu cầu khắt khe về bù nước, bù khoáng của VĐV chuyên nghiệp.

(Nguồn: Revive Thể Thao)