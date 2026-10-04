Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 cho thấy Thái Lan tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, trong khi đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 5 với thành tích 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ.

Sau những ngày tranh tài sôi động tại ASIAD 20, Thái Lan đang là đoàn thể thao Đông Nam Á có vị trí cao nhất trên bảng tổng sắp huy chương.

Đoàn thể thao xứ sở Chùa vàng xếp hạng 7 toàn đoàn với 18 HCV, 13 HCB và 21 HCĐ, đạt tổng cộng 52 huy chương. Đáng nói, nhiều HCV đến từ các môn Olympic, đặc biệt là có tới 3 tấm HCV của bộ môn điền kinh (chạy 100m, 200m nam và 400m nam).

Malaysia đứng thứ hai trong khu vực khi giành 9 HCV, 7 HCB và 16 HCĐ, xếp hạng 11 toàn đoàn. Thành tích này cho thấy sự ổn định của thể thao Malaysia ở nhiều môn thi đấu. Indonesia đứng thứ ba Đông Nam Á với 5 HCV, 11 HCB và 23 HCĐ, tổng cộng 39 huy chương.

Bảng xếp hạng huy chương các nước Đông Nam Á tại ASIAD 2026

Đoàn Philippines cũng có màn trình diễn đáng chú ý khi giành 4 HCV, 9 HCB và 16 HCĐ, xếp ngay sau Indonesia. Trong khi đó, Việt Nam đứng thứ 5 khu vực và hạng 19 toàn đoàn với 25 huy chương, gồm 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ.

Ba tấm HCV của thể thao Việt Nam đến từ những màn trình diễn ấn tượng (2 HCV cầu mây và 1 HCV karate) ở các nội dung thế mạnh, bên cạnh nhiều tấm HCĐ ở các môn Olympic và võ thuật. Dù chưa thể cạnh tranh vị trí cao với các cường quốc khu vực, thành tích của đoàn Việt Nam vẫn cho thấy sự nỗ lực và khả năng duy trì vị thế trong nhóm đầu Đông Nam Á.

Ở nhóm cuối bảng khu vực, Singapore có 2 HCV, Myanmar giành 2 HCV, trong khi Campuchia, Brunei và Lào mới chỉ có huy chương đồng. Nhìn chung, cuộc đua huy chương Đông Nam Á tại ASIAD 20 tiếp tục chứng kiến sự vượt trội của Thái Lan, Malaysia và Indonesia.