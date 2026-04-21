Dàn sao đổ bộ đại nhạc hội 25.000 khán giả

Ngày 6/6, đại nhạc hội Osunfest 2026 sẽ diễn ra với sức chứa lên đến 25.000 khán giả cùng dàn nghệ sĩ đầu tiên gồm 5 cái tên: Soobin, HIEUTHUHAI, Chi Pu, Phùng Khánh Linh và UPRIZE. Mỗi nghệ sĩ đại diện cho một màu sắc âm nhạc riêng biệt, cùng nhau tạo nên bức tranh âm nhạc đa sắc cho đêm diễn.

Trong số đó, Soobin được kỳ vọng là một trong những điểm nhấn nổi bật nhờ kinh nghiệm sân khấu dày dặn cùng khả năng biến hóa linh hoạt qua nhiều thể loại. HIEUTHUHAI đại diện cho dòng chảy rap/hip-hop đương đại đang được giới trẻ yêu thích, trong khi Chi Pu hứa hẹn mang đến màn trình diễn hiện đại, giàu tính nghệ thuật. Nhóm nhạc UPRIZE góp thêm nguồn năng lượng trẻ trung, còn Phùng Khánh Linh tạo dấu ấn với âm nhạc giàu cảm xúc và chiều sâu.

Không đơn thuần là một concert, chương trình được xây dựng theo cấu trúc trải nghiệm với ba cung bậc cảm xúc: kết nối với bản thân, sống trọn từng khoảnh khắc và trở thành phiên bản rực rỡ nhất của chính mình.

Dillan và MV debut mở đường cho EP đầu tay

Tân binh Dillan cũng vừa chính thức bước vào thị trường âm nhạc Việt Nam với MV debut mang tên VVIP.

Trước khi xuất hiện với khán giả Việt, Dillan đã trải qua quá trình đào tạo bài bản tại Hàn Quốc với tư cách thực tập sinh, tích lũy kinh nghiệm qua các sân khấu quốc tế như Asia Super Young và Starlight Boys. Năm 2025, anh lần đầu được biết đến rộng rãi qua chương trình Anh trai say hi nhờ phong thái tự tin và kỹ năng biểu diễn chuyên nghiệp.

VVIP - viết tắt của "very very important people" (người rất quan trọng - PV) được xây dựng qua hai bối cảnh đối lập - phòng tập thời còn là thực tập sinh và sân khấu debut chính thức như một lời tri ân gửi đến tất cả những ai đã góp phần tạo nên hành trình đó.

Dự án lấy cảm hứng từ pop những năm 2000 nhưng được hiện đại hóa để phù hợp với thị hiếu hiện tại, giữ lại thanh âm hoài niệm nhưng không rơi vào sự sao chép.

