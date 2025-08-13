Buổi showcase phim Cô dâu ma - dự án hợp tác giữa Việt Nam - Thái Lan diễn ra chiều 13/8 tại TPHCM, quy tụ dàn diễn viên: Rima Thanh Vy, JJ Krissanapoom, Duangjai Hiransri, Jun Vũ, Công Dương... và nhà sản xuất Hằng Trịnh.

Các diễn viên JJ Krissanapoom, Rima Thanh Vy, Jun Vũ, Công Dương (từ trái qua) trong buổi showcase.

Phim lấy cảm hứng từ vụ thảm sát tại một gia tộc bí ẩn ở Thái Lan. Không chỉ khai thác yếu tố tâm linh rợn người, tác phẩm còn đan xen drama gia tộc, mâu thuẫn thế hệ.

Rima Thanh Vy đóng vai chính Yến - cô dâu được gả vào hào môn của Bank (JJ Krissanapoom đóng). Trong ngày cưới, cô phát hiện những bí mật xung quanh gia tộc với nhiều điều quái dị, quỷ ám.

Tại sự kiện, Rima Thanh Vy kể mình “bén duyên” với điện ảnh nhờ Ngô Thanh Vân. Cô xem đàn chị là hình mẫu lý tưởng về tài năng, nghị lực để học hỏi.

"Tôi là người rất tham vọng, muốn thể hiện những vai diễn mới lạ, thú vị, được giao lưu với nhiều nền văn hóa khác nhau.

Tôi mong muốn trở thành sự kế thừa của chị Ngô Thanh Vân trong việc trở thành một diễn viên Việt Nam vươn tầm quốc tế", cô nói.

Diễn viên Rima Thanh Vy và JJ Krissanapoom kể kỷ niệm lần đầu hợp tác.

Trong phim, Rima Thanh Vy đóng cặp cùng tài tử JJ Krissanapoom. Nữ diễn viên ban đầu ngại vì cả 2 lần đầu hợp tác nên chưa thực sự hiểu nhau.

Cô lo lắng điều này có thể khiến họ gặp khó khăn để tạo được chemistry (cảm xúc hòa hợp - PV) trên màn ảnh.

Clip Rima Thanh Vy chia sẻ

“Chúng tôi chủ động nói chuyện nhiều hơn để hiểu nhau, từ đó đưa đến màn diễn tình cảm thật ăn ý. Càng trò chuyện, cả 2 càng nhận ra mình có nhiều điểm chung cả trong cuộc sống lẫn công việc”, nữ diễn viên kể.

Rima Thanh Vy nói nhìn bạn diễn trông có vẻ ngôi sao, khó gần nhưng thực tế lại rất gần gũi, dễ thương.

Quá trình đóng phim, cô cũng được JJ Krissanapoom chỉ dạy thêm tiếng Thái, từ cách phát âm, thoại đến biểu đạt cảm xúc.

Tài tử JJ Krissanapoom tự tin khi bị hỏi về áp lực cạnh tranh giữa các phim.

Tài tử JJ Krissanapoom đánh giá cao sự nỗ lực của bạn diễn, đặc biệt trong những phân cảnh đòi hỏi cả cảm xúc và sức lực.

Gần đây, phòng vé Việt chứng kiến màn thắng lợi của dự án hợp tác Việt - Hàn Mang mẹ đi bỏ. Phim hiện đạt doanh thu hơn 147 tỷ đồng (theo số liệu trên Box Office Vietnam tối 13/8).

Trước câu hỏi: Anh có áp lực không về sự cạnh tranh giữa các dự án hợp tác có yếu tố nước ngoài?

Diễn viên JJ Krissanapoom cho rằng mỗi bộ phim đều là sự cố gắng của dàn diễn viên và thông điệp riêng mà ê-kíp muốn truyền tải.

Phần mình, tài tử khá tự tin vào thành quả và sự cố gắng của cả đoàn phim Cô dâu ma.

JJ Krissanapoom sinh năm 1996, là ngôi sao đang lên ở Thái Lan. Anh còn là người mẫu, thành viên của nhóm nhạc thần tượng đình đám Nine by Nine.

Anh được khán giả biết đến thông qua các bộ phim: Green Fictions, Suddenly Twenty, Inhuman Kiss: The Last Breath…

Cặp đôi diễn viên Việt - Thái trên màn ảnh.

Rima Thanh Vy sinh năm 1995, từng đóng Thanh Sói: Cúc dại trong đêm, Mười: Lời nguyền trở lại, Cám…

Bên cạnh nam - nữ chính JJ Krissanapoom và Rima Thanh Vy, phim còn có sự tham gia của Jun Vũ, Công Dương, Karnpicha Pongpanit, Narupornkamol Chaisang, Duangjai Hiransri, Surasak Chaiyaat… Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 29/8.

Ảnh, clip: HK, ĐPCC