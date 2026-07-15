Vừa qua, Rita Võ đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác chiến lược cùng Kohler tại Việt Nam.

Lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác chiến lược cùng Kohler tại Việt Nam

Nguồn cảm hứng từ ký ức gian khó

Ít ai biết, trăn trở lớn nhất của vị doanh nhân này lại bắt đầu từ những trải nghiệm thời sinh viên tại ký túc xá tại TP.HCM. Khu nhà vệ sinh công cộng cũ kỹ, cảnh xếp hàng dài chờ đến giờ hẹn mới có điện, có nước… đã ghim sâu vào tâm trí ông câu hỏi về cách nâng cao chất lượng không gian sống cho người Việt.

Nhiều năm sau, trong một chuyến công tác tại Seoul (Hàn Quốc) khi ngân sách còn hạn hẹp, ông Triển vẫn quyết định tích cóp tiền để ở đúng một đêm duy nhất tại khách sạn 5 sao Lotte. Mục tiêu của ông là quan sát cách họ làm dịch vụ và bài trí không gian, trước khi chuyển ra khách sạn 3 sao trong những ngày còn lại để tiết kiệm chi phí.

Ông Võ Mậu Quốc Triển - Chủ tịch Rita Võ - chia sẻ với báo chí

Chính trong đêm tại Lotte, sự chỉn chu và tinh tế của các thiết bị vệ sinh Kohler đã chạm mạnh vào ký ức năm xưa. Trở về nước giữa thời điểm Internet hay email còn là khái niệm xa xỉ, ông thức trắng đêm viết một bản đề xuất chiến lược rồi gửi fax thẳng đến trụ sở tập đoàn Kohler tại Mỹ.

Bước ngoặt từ sự thẳng thắn

Cơ hội đến vào năm 2006, khi Chủ tịch Kohler khu vực Châu Á - Thái Bình Dương mời ông sang Thượng Hải đàm phán. Đối diện với người đứng đầu một tập đoàn toàn cầu, Sài Gòn Rita (tiền thân của Rita Võ) lúc ấy chỉ là một cái tên mới, chưa có kinh nghiệm trong ngành và phải cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

Trước câu hỏi trực diện: “Ông muốn làm đối tác của Kohler, vậy ông có gì trong tay?”, ông Triển không né tránh. Ông hướng sự chú ý của đối tác vào tập đề xuất chiến lược đặt trên bàn và thành thật bộc bạch: “Sài Gòn Rita chưa có kinh nghiệm nào cả”.

Bị chất vấn ngược: “Chưa có kinh nghiệm thì làm sao làm được?”, vị doanh nhân Việt nhìn thẳng vào mắt đối tác: “Ông cứ đọc báo cáo của tôi đi, sau đó mới biết tôi có kinh nghiệm hay không”.

Chính tư duy thị trường thực tế nằm trong tập hồ sơ cùng phong thái kiên định đó đã thuyết phục đối tác Mỹ. Ngay cuộc hẹn thứ hai, Kohler chọn Sài Gòn Rita làm nhà phân phối chính thức tại Việt Nam. Khi ông Triển hỏi lý do, vị chủ tịch chỉ mỉm cười: “Tập đoàn chọn chính Mr. Triển”.

Mối lương duyên từ năm 2006 đến nay đã trở thành một trường hợp đặc biệt của ngành nội thất. Kohler vốn nổi tiếng với chiến lược đa phân phối để tối ưu hóa thị phần, nhưng riêng tại Việt Nam, họ trao trọn niềm tin độc quyền cho duy nhất Rita Võ suốt hai thập kỷ.

Lý giải về điều này, ông Võ Mậu Quốc Triển chia sẻ: “Không có mối quan hệ 20 năm nào giữ được chỉ bằng một tấm hợp đồng thương mại. Điều giữ chúng tôi đi cùng nhau là sự tương đồng về triết lý kinh doanh: Sự chính trực, chất lượng và hướng đến giá trị lâu dài”.

Ông Võ Mậu Quốc Triển - Chủ tịch Rita Võ (phải) và ông David Kohler, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Kohler (trái) tại Lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác chiến lược

Bài toán hệ sinh thái phục vụ người Việt

Sau khi xây dựng nền tảng vững chắc ở mảng phân phối, Rita Võ đang hướng tới những mục tiêu mới. Trong giai đoạn tiếp theo, Rita Võ đặt mục tiêu tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bằng cách tự đầu tư sản xuất, phát triển hệ sinh thái riêng nhằm phục vụ toàn diện hơn nhu cầu của người tiêu dùng trong nước.

Hai lĩnh vực mới được kỳ vọng sẽ hoàn thiện hướng đi này là sản xuất gỗ và bất động sản.

Với Rita Võ Wood, doanh nghiệp chọn lối đi riêng khi cung cấp giải pháp tổng thể từ ván phủ Melamine, Laminate, sàn gỗ chống nước đến ván MDF và HDF. Tất cả sản phẩm được sản xuất đồng bộ trên dây chuyền đạt chuẩn quốc tế, giúp thương hiệu chủ động nguồn cung.

Vật liệu gỗ công nghiệp được đầu tư theo dây chuyền sản xuất tiêu chuẩn quốc tế của Rita Võ Wood

Trong lĩnh vực bất động sản, lợi thế hơn 20 năm am hiểu vật liệu xây dựng và nội thất cao cấp là nền tảng giúp Rita Võ tự thiết kế, cung ứng vật liệu và vận hành các công trình chất lượng, giữ vững giá trị theo thời gian.

“Dù ở thời đại nào, cách tạo ra giá trị có thể luôn đổi mới để đáp ứng yêu cầu của công nghệ và thị trường, nhưng cái gốc của doanh nghiệp thì không thay đổi. Đó chính là triết lý: Luôn đặt giá trị của sự trung thực, chính trực và chất lượng lên hàng đầu”, ông Võ Mậu Quốc Triển khẳng định.

Phối cảnh dự án tổ hợp nghỉ dưỡng Rita Võ - Phú Quốc

Phối cảnh dự án Rita Võ Plaza tại TP.HCM

Rita Võ - Phú Quốc và Rita Võ Plaza là hai trong nhiều dự án bất động sản hạng sang mà Rita Võ sẽ tập trung phát triển trong chiến lược 10 năm tới. Khi mở rộng sang bất kỳ lĩnh vực mới nào, ban lãnh đạo Rita Võ cho biết đều cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên ba yếu tố: khả năng cộng hưởng với hệ sinh thái sẵn có, tiềm lực tài chính - con người để đi đường dài, và khả năng giải quyết đúng nhu cầu thực tế của người tiêu dùng. Doanh nghiệp lựa chọn tập trung vào mục tiêu phát triển bền vững thay vì các nguồn lợi ngắn hạn.

Bích Đào