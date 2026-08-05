Khóa bồi dưỡng tiếng Anh chuyên sâu diễn ra trong hai học kỳ, với thời lượng 500 giờ mỗi học kỳ từ tháng 7/2026 đến tháng 6/2027 tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ - Trường Sĩ quan Thông tin và Trường Sĩ quan Không quân ở Nha Trang, Khánh Hòa.

Được tài trợ bởi Chính phủ Australia thông qua Chương trình Hợp tác Quốc phòng Australia - Việt Nam (DCP), khóa học nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh phục vụ các nhiệm vụ quốc tế, hoạt động diễn tập chung và giao tiếp chuyên nghiệp.

Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng tiếng Anh tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ - Trường Sĩ quan Thông tin. Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam

Kể từ khi quan hệ quốc phòng giữa Australia và Việt Nam được thiết lập vào năm 1999, Chính phủ Australia đã tài trợ các hoạt động đào tạo dành cho hàng nghìn cán bộ, sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Khóa học mới khai giảng tại Khánh Hòa tiếp nối thành công của các hoạt động đào tạo tiếng Anh do RMIT Việt Nam triển khai trong khuôn khổ chương trình DCP, bao gồm khóa bồi dưỡng đang diễn ra cho 100 cán bộ, sĩ quan Quân đội nhân dân tại Hà Nội và khóa học kéo dài 13 tuần dành cho lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam chuẩn bị tham gia phái bộ Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá Alana Burkitt, Tùy viên Quốc phòng Australia tại Việt Nam, cho biết: “Đây là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ hợp tác quốc phòng bền chặt và lâu dài giữa Australia và Việt Nam. Thông qua việc đồng hành trong hoạt động bồi dưỡng tiếng Anh, chúng tôi mong muốn hỗ trợ các cán bộ, sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam tự tin làm việc trong môi trường đa quốc gia và đóng góp hiệu quả vào an ninh khu vực và toàn cầu”.

Khóa học được trực tiếp giảng dạy bởi các giáo viên giàu kinh nghiệm từ Khoa Tiếng Anh & Chuyển tiếp đại học, Đại học RMIT Việt Nam. Khóa bồi dưỡng kết hợp nội dung giảng dạy tiếng Anh tổng quát và tiếng Anh quân sự, với phương pháp học tập lấy người học làm trung tâm. Học viên sẽ có cơ hội phát triển toàn diện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, đồng thời nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh trong bối cảnh quân sự thực tế.

Khóa bồi dưỡng được triển khai thông qua các lớp học trực tiếp, thực hành tại phòng máy và hình thức học tập kết hợp trực tuyến và trực tiếp. Trình độ đầu vào của học viên phân bổ từ tiền A1 đến B1 theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của châu Âu (CEFR), với mục tiêu cải thiện tối thiểu một bậc sau khi kết thúc khóa học.

Giáo sư Scott Thompson-Whiteside, Tổng giám đốc Đại học RMIT Việt Nam, phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam

GS. Scott Thompson-Whiteside, Tổng Giám đốc RMIT Việt Nam cho biết: “Chúng tôi vinh dự được xây dựng và triển khai chương trình đào tạo tiếng Anh chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Quân đội nhân dân Việt Nam. Thông qua việc củng cố nền tảng tiếng Anh cho các cán bộ, sĩ quan, chúng tôi mong muốn góp phần hỗ trợ học viên tham gia hiệu quả hơn vào các hoạt động hợp tác quốc phòng quốc tế cũng như các cơ hội phát triển chuyên môn sau này”.

Khóa bồi dưỡng được kỳ vọng sẽ trang bị cho các cán bộ, sĩ quan quân đội những kỹ năng ngôn ngữ cần thiết nhằm đáp ứng các yêu cầu công việc ngày càng cao, đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác song phương dựa trên hợp tác thiết thực và các mục tiêu chung.

(Nguồn: RMIT Việt Nam)