Hai diễn viên lần đầu công khai xuất hiện cùng nhau vào buổi tối hồi tháng 2 vừa qua sau khi Tom Cruise và Ana de Armas ăn tối cùng người đại diện của mình để thảo luận về tiềm năng hợp tác trong tương lai. Nguồn tin trước đó xác nhận với PEOPLE rằng họ chỉ là bạn bè và không có mối quan hệ tình cảm nào.

Tom Cruise và Ana de Armas nổi tiếng khi tự thực hiện các cảnh nguy hiểm trong các dự án phim hành động họ đảm nhiệm. Mỹ nhân sinh năm 1988 từng tham gia phần phim về 007 No Time to Die và sắp tới sẽ đóng chính trong phim hành động From the World of John Wick: Ballerina (ra rạp từ 6/6).

Trong khi đó, tài tử sinh năm 1962 tự thực hiện các cảnh quay thách thức tử thần trong phần 8 Nhiệm vụ bất khả thi (Mission: Impossible - The Final Reckoning) công chiếu toàn cầu từ 23/5/2025.

