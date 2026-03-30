Ông Jae-Jun LEE - Giám đốc điều hành hãng sản xuất Robot CUREXO, cho biết Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là đơn vị đầu tiên sở hữu và triển khai hệ thống Robot CUVIS-Joint cho người bệnh tại Việt Nam.

Robot CUVIS-Joint đã được FDA (Hoa Kỳ) thông qua đưa vào sử dụng tại Mỹ và với việc được đưa vào sử dụng tại Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Việt Nam là nước thứ 9 sở hữu hệ thống thiết bị phẫu thuật hiện đại này.

Để phát triển kỹ thuật này, cần có hai yếu tố quan trọng là hệ thống trang thiết bị và nguồn nhân lực chuyên môn cao. Công nghệ mới đòi hỏi đội ngũ bác sĩ được đào tạo chuyên sâu, có khả năng tiếp cận và làm chủ các tiến bộ khoa học – công nghệ của thế giới.

Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết bệnh viện đầu tư robot AI thay khớp nhằm tiếp cận các chuẩn mực điều trị tiên tiến, phục vụ người bệnh trong nước và bệnh nhân quốc tế. Đây cũng là bước hiện thực hóa các chủ trương quốc gia về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế.

Mỗi năm, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thực hiện khoảng 1.200 ca thay khớp. Với nhu cầu ngày càng tăng, số lượng bệnh nhân lớn tuổi và du khách quốc tế điều trị càng nhiều. Vì vậy, việc tiếp tục nâng cao hiệu quả và ‘công suất phẫu thuật’ khi sử dụng Robot này chính là “giấc mơ” của đội ngũ bác sĩ.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đang phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo cho người bệnh bằng Robot CUVIS-Joint thế hệ mới đầu tiên tại Việt Nam.

Phần mềm tích hợp AI chuyên dụng của Robot CUVIS-Joint giúp bác sĩ lập kế hoạch mổ “siêu nhanh”, nâng cao hiệu suất và hiệu quả phẫu thuật. Theo nhà sản xuất Robot CUREXO, Robot CUVIS-Joint đã được theo dõi, nghiên cứu đánh giá tính an toàn trên 35.000 ca phẫu thuật trên thế giới chưa ghi nhận bất kỳ biến chứng nghiêm trọng nào.

Theo TTƯT.TS.BS.CKII Lê Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, BVĐK Tâm Anh TP.HCM, Robot CUVIS-Joint giúp bác sĩ lập kế hoạch mổ “đo ni đóng giày” cho từng bệnh nhân dựa trên hình ảnh CT 3D. Hệ thống định vị chính xác các mốc giải phẫu, tính toán kích thước và vị trí đặt khớp tối ưu. Robot giúp chuẩn hóa các thông số, hạn chế sai sót do yếu tố con người. Robot cũng hỗ trợ bác sĩ thực hiện các thao tác đòi hỏi độ chính xác và “tốn sức” như cắt xương, định vị và đặt khớp. Từ đó, giúp nâng cao năng lực và công suất phẫu thuật của bác sĩ.

Robot AI chủ động cắt xương chuẩn xác từng milimet theo kế hoạch được bác sĩ phê duyệt.

Ngay sau khi được cấp phép, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã thực hiện gần 20 ca thay khớp bằng robot AI, giúp người bệnh giảm đau sau mổ, hồi phục nhanh, không biến chứng.

Bà Hà, 74 tuổi, là trường hợp đầu tiên thay khớp bằng robot AI CUVIS-Joint. Bà bị đau khớp gối hai bên hơn 20 năm, điều trị nhiều phương pháp không hiệu quả, nay thoái hóa độ 4, sụn gần như mất, trục chi vẹo trong hơn 10 độ. Nhờ mổ robot, ngay ngày đầu bà đã duỗi thẳng chân, ít đau, tự sinh hoạt, đi lại sau 1-2 ngày.

TTƯT.TS.BS.CKII Lê Văn Tuấn thăm, chúc mừng bà Hà hồi phục tốt sau phẫu thuật thay khớp bằng Robot AI CUVIS-Joint.

ThS.BS.CKI Đặng Khoa Học, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình Tổng quát, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, cho biết một ưu điểm quan trọng là robot có khả năng cá thể hóa toàn bộ quy trình phẫu thuật. Robot phân tích dữ liệu CT, mô phỏng ca mổ trong không gian 3D, giúp bác sĩ lựa chọn kích thước, vị trí khớp phù hợp nhất với từng người bệnh. Trước khi mổ chính thức, hệ thống còn cùng bác sĩ cập nhật dữ liệu thực tế để điều chỉnh kế hoạch, đảm bảo độ chính xác tối đa.

Khác với các hệ thống robot bán chủ động trước đây, CUVIS-Joint trực tiếp thực hiện các lát cắt xương chuẩn xác từng milimet bằng cánh tay robot 6 trục. Hệ thống camera định vị quang học theo thời gian thực giúp robot tự động dừng nếu phát hiện sai lệch hoặc nguy cơ tổn thương mô mềm, tăng độ an toàn trong phẫu thuật.

Robot cũng hỗ trợ dự đoán kích thước khớp nhân tạo với độ chính xác gần như tuyệt đối, giảm nguy cơ sai lệch, nguyên nhân phổ biến dẫn đến đau kéo dài hoặc giảm tuổi thọ khớp. Đồng thời, công nghệ gióng trục động học giúp tái lập chuyển động gần với tự nhiên, cải thiện dáng đi và biên độ vận động sau mổ.

Đáng chú ý, CUVIS-Joint tương thích với nhiều loại khớp nhân tạo từ các quốc gia khác nhau. Điều này giúp bác sĩ linh hoạt lựa chọn vật liệu, cấu trúc phù hợp với từng bệnh nhân, đồng thời tối ưu chi phí điều trị.

Robot CUVIS-Joint và những ưu điểm nổi bật.

Cùng với robot AI, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh triển khai nhiều kỹ thuật thay khớp hiện đại như gióng trục động học và cơ học. Các loại khớp nhân tạo như Medial Pivot, UC, PS, CR… được thiết kế gần giống khớp thật, cải thiện độ linh hoạt và nâng cao hiệu quả phục hồi.

