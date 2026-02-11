Những ngày giáp Tết, khi nhiều gia đình tất bật chuẩn bị đón năm mới, một số bệnh nhân nhận được niềm vui bất ngờ khi có thể tự đứng dậy, bước đi trên chính đôi chân của mình sau nhiều năm đau đớn.

Ngày 11/2, bà Q.T.T (62 tuổi, Thanh Hà, Hải Phòng) làm thủ tục ra viện trong tâm trạng xúc động. Với người phụ nữ này, ca phẫu thuật thay khớp gối chẳng khác nào một lần “hồi sinh”.

Nhiều năm qua, bà T. sống chung với tình trạng hỏng khớp gối. Những cơn đau triền miên khiến bà không thể đi lại bình thường, sinh hoạt hằng ngày phụ thuộc nhiều vào người thân. Từ thuốc Tây y đến Đông y, nghe ai mách ở đâu có cách chữa là bà tìm đến nhưng bệnh không thuyên giảm. Vào mùa đông, cơn đau càng nặng hơn. Mỗi lần ôm đầu gối, bà T. chỉ ước có thể gập lại để ngồi, đi như người bình thường.

Bác sĩ Minh khám cho bà T. Ảnh: Phương Thúy.

Khi ra Hà Nội thăm khám, bà T. nhận chẩn đoán thoái hóa khớp gối giai đoạn nặng, biên độ co gấp còn chưa tới 30 độ, điều trị nội khoa không còn hiệu quả. Với mong muốn có thể tự đi lại, bà quyết định phẫu thuật thay khớp gối dưới sự hỗ trợ của hệ thống robot Covi dù đã gần đến Tết. Đến nay, bà T. cảm nhận mình hồi phục 80%.

Trao đổi với VietNamNet, Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Văn Minh - Phó Khoa Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết đây là trường hợp điển hình của thoái hóa khớp gối giai đoạn muộn. Bệnh nhân đã đau và hạn chế vận động trong thời gian dài, dù điều trị nội khoa và phục hồi chức năng tích cực nhưng không cải thiện.

Ca phẫu thuật diễn ra trong khoảng một giờ. Nhờ hệ thống robot hỗ trợ, các thao tác cắt xương và đặt khớp nhân tạo đạt độ chính xác cao, đảm bảo sự cân bằng tối ưu của khớp sau mổ. Chỉ sau 4-6 giờ, bà T. đã có thể đứng dậy tập đi với sự hỗ trợ của nhân viên y tế.

Sau hơn hai tuần tích cực tập phục hồi chức năng, bà có thể đi lại tương đối tốt, biên độ gấp gối đạt khoảng 100 độ. Khớp gối vận hành ổn định, cơn đau giảm rõ rệt, chất lượng cuộc sống được cải thiện đáng kể ngay trước thềm năm mới.

Cũng trong sáng 11/2, ông N.M.N (72 tuổi, trú tại Duy Tiên, Ninh Bình) đến khám vì đau xương khớp kéo dài. Ông N. cho biết nhiều năm nay chỉ quanh quẩn trong nhà, mỗi lần bước lên bậc cầu thang đều đau đớn. Thăm khám cho thấy ông bị thoái hóa khớp gối, đồng thời có tổn thương thoái hóa ở khớp háng và cột sống.

Sau khi được chỉ định phẫu thuật và điều trị, kết hợp tập phục hồi chức năng, tình trạng của ông cải thiện rõ rệt. Ba tuần sau mổ, người đàn ông ngoài 70 tuổi bắt đầu tập những bước đi đầu tiên, vui mừng như một đứa trẻ tập đi. Ông N. cho biết, Tết năm nay ông có thể tự mình túc tắc đi lại, không còn lo lắng những cơn đau buốt ập đến khi trời lạnh hay những đêm nằm không thể ngủ vì xương khớp lục cục, âm ỉ đau.

Theo bác sĩ Minh, phẫu thuật thay khớp gối thường được chỉ định cho bệnh nhân thoái hóa khớp gối giai đoạn 3-4, khi tổn thương nặng và các triệu chứng đã ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hằng ngày khi điều trị nội khoa không còn hiệu quả. Hệ thống robot hiện chỉ áp dụng trong phẫu thuật thay khớp, kể cả với những bệnh nhân từng có tiền sử chấn thương vùng gối dẫn tới thoái hóa nặng về sau.

Với nhiều người bệnh, được tự mình bước đi trong những ngày giáp Tết không chỉ là thành công của một ca mổ mà còn là món quà ý nghĩa nhất trước thềm năm mới.

