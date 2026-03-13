Sáng 13/3, UBND xã Ea Kly (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan công an đang điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 12/3, ông Đinh Văn T. (SN 1983, ngụ xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 47M1-461.xx, lưu thông theo hướng xã Ea Kar đi xã Ea Phê.

Khi đến bờ đập hồ chứa nước Krông Búk Hạ (thôn 4, xã Ea Kly), xe máy của ông T. tông vào lan can bên trái cửa xả nước.

Chiếc xe máy mắc kẹt trên bờ. Ảnh: HS

Tại hiện trường, chiếc xe máy mắc vào lan can trên bờ đập, còn ông T. rơi xuống nền cửa xả sâu hàng chục mét, tử vong tại chỗ. Thời điểm xảy ra vụ việc, hồ thủy lợi không xả nước.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.