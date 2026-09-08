Công ty Phú Mỹ Hưng sẽ tổ chức Ngày hội Trung thu Phú Mỹ Hưng 2026 tại Công viên P2 (đường Trần Văn Trà, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Hưng, TP.HCM), từ 14:00 đến 21:00 thứ Bảy, ngày 19/09/2026.

Đêm hội Trăng Rằm đậm chất truyền thống

Đến với sự kiện, các em nhỏ và gia đình sẽ được hòa mình vào không khí Trung thu với sự xuất hiện đặc sắc của Chị Hằng, Chú Cuội tại sân khấu khai mạc, mở màn cho chuỗi hoạt động rộn ràng. Các bé sẽ cùng tham gia phá cỗ đêm trăng và hòa vào đoàn rước đèn lung linh trong tiếng trống lân dồn dập, đoàn diễu hành sẽ cùng lân đi qua các con đường nội khu, tạo nên những khoảnh khắc kỷ niệm tuổi thơ đáng nhớ.

Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố, ô ăn quan, gánh lúa qua cầu, bịt mắt đập lon... sẽ mang lại những giây phút vận động sảng khoái. Các gian hàng trải nghiệm văn hóa như nặn tò he, làm lồng đèn ông sao thủ công hay thiết kế trang sức đeo tay cũng sẽ giúp các em thêm hiểu và yêu mến các giá trị dân tộc.

Khơi nguồn sáng tạo với 2 cuộc thi nghệ thuật

Một trong những điểm nhấn nổi bật của Ngày hội năm nay là hai cuộc thi tài năng dành cho các em thiếu nhi:

Cuộc thi Làm lồng đèn truyền thống: Dành cho trẻ từ 5 - 12 tuổi (thi theo nhóm 2 - 4 thành viên). Trong vòng 60 phút, các đội sẽ cùng làm và trang trí chiếc lồng đèn ngôi sao từ các vật liệu quen thuộc như khung tre, giấy bóng kiếng và có 2 phút thuyết trình về ý tưởng. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 8 triệu đồng cùng nhiều quà tặng, giấy chứng nhận. Cuộc thi giới hạn số đội tham gia là 30 đội, Ban tổ chức sẽ đóng cổng đăng ký tham gia khi đủ số lượng, đăng ký qua link: https://forms.gle/gS8auFUeMx4L3ba39 hoặc truy cập fanpage Phú Mỹ Hưng Ngày Nay để biết thêm chi tiết.

Cuộc thi Vẽ tranh “Ánh Trăng Sáng Tạo”: Phối hợp cùng Global Art Việt Nam dành cho lứa tuổi 5 - 15. Các thí sinh sẽ trổ tài hội họa trực tiếp tại sự kiện để thể hiện cảm nhận riêng về ngày Tết Trung thu. Để tham gia cuộc thi, các bé có thể đăng ký qua link: https://forms.gle/cQSAnP7DWEw7js2F9 hoặc liên hệ website: globalart.vn.

Vui chơi thả ga - Nhận quà thỏa thích

Không chỉ vào cửa hoàn toàn miễn phí, Ngày hội Trung thu Phú Mỹ Hưng 2026 còn chuẩn bị sẵn sàng khoảng 2.000 phần quà hấp dẫn gồm lồng đèn, bánh kẹo, gấu bông, ba lô và đồ chơi. Khi tham gia các trò chơi và thu thập đủ 5 thẻ hoàn thành khác màu, các bé sẽ được tham gia rút thăm nhận về những món quà ý nghĩa.

Chương trình nhận được sự đồng hành từ Nhà tài trợ Vàng - Vinasun Taxi, Nhà tài trợ Bạc - Crescent Mall, Nhà tài trợ Đồng - Global Art Việt Nam cùng nhiều đơn vị hỗ trợ khác.

(Nguồn: Phú Mỹ Hưng)