Những năm gần đây, bánh Trung thu không còn chỉ để thưởng trăng hay làm quà biếu dịp Rằm tháng Tám. Dưới bàn tay của nhiều nghệ nhân và những người trẻ yêu văn hóa truyền thống, chiếc bánh đã trở thành một tác phẩm nghệ thuật, tái hiện từ bình hoa, tranh nổi cho đến những biểu tượng văn hóa Việt Nam.

Trong số đó, loạt bánh Trung thu của Thùy Dương (31 tuổi, hiện sống ở Hà Nội) liên tục gây chú ý trên mạng xã hội. Điểm chung của các tác phẩm nằm ở kỹ thuật tạo hình công phu khiến người xem ấn tượng mạnh.

Mới đây nhất, bộ sưu tập bánh Trung thu bình hoa siêu thực làm nhiều người ngỡ ngàng. Thoạt nhìn, những bình sen, hoa loa kèn hay hoa chuối không khác các bình gốm đang cắm hoa thật.

Có những bông sen mất tới 3 tháng mới hoàn thiện được kỹ thuật tạo hình như mong muốn. Ảnh: NVCC

Chỉ khi quan sát kỹ hoặc nhìn phần bánh được cắt ra, người xem mới biết toàn bộ phần bình đều là bánh Trung thu nướng nhân đậu xanh, trứng muối, còn hoa được nặn thủ công từ bột tò he trông rất tự nhiên.

Thuỳ Dương chia sẻ, ý tưởng của cô xuất phát từ mong muốn kết hợp nghệ thuật tò he với bánh Trung thu. Tò he vốn nổi tiếng với khả năng tạo hình sinh động nhưng ít được ứng dụng trong ngành bánh. Vì thế, cô muốn tạo nên một sản phẩm lấy cảm hứng từ di sản dân tộc.

Cánh hoa tỉ mỉ được nặn từ bột tò he, phần bình là bánh Trung thu đậu xanh trứng muối. Ảnh: NVCC

Sau nhiều ngày nghiên cứu, Thuỳ Dương quyết định tạo nên những bình hoa có kích thước gần như thật, mỗi bình cao khoảng 20-30cm, khi cắm hoàn chỉnh có thể cao tới 60cm. Để hoàn thiện tác phẩm, cả nhóm mất gần 3 tháng thử nghiệm. Riêng phần bình bánh là một bài toán khó bởi chỉ cần nhiệt độ không phù hợp, bánh có thể nứt, cong hoặc biến dạng.

Trong quá trình nướng, nhóm phải liên tục đưa bánh ra xoay, căn chỉnh để bánh chín đều. Phần hoa cũng trải qua hàng chục lần thử nghiệm, từ việc điều chỉnh độ dày của cánh, pha màu cho đến bổ sung mạch nha vào công thức bột để tăng độ dẻo và giúp cánh hoa giữ được hình dáng.

Không chỉ được thỏa mãn đam mê sáng tạo, Thuỳ Dương cùng các cộng sự còn góp phần đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với giới trẻ. Ảnh: NVCC

Đây không phải lần đầu những chiếc bánh của Thùy Dương gây sốt. Trước đó, năm 2023, cô từng khiến nhiều người bất ngờ khi đưa tranh Đông Hồ lên mặt bánh Trung thu. Những tác phẩm dân gian quen thuộc như Đám cưới chuột, Hứng dừa được vẽ thủ công bằng cọ và màu thực phẩm trên mặt bánh, "biến" chiếc bánh truyền thống thành một bức tranh thu nhỏ mang đậm dấu ấn văn hóa Việt.

Không những thế, cô gái sinh năm 1995 còn thử thách bản thân khi làm những mẫu bánh độc đáo hình gà trống, chú bé chăn trâu, cây đa, mái đình... bằng phương pháp nặn thủ công. Dù thay đổi hình thức, cô vẫn giữ phần nhân đậu xanh nhằm đảm bảo chiếc bánh vẫn có thể thưởng thức như một món ăn thực sự.

Hình ảnh tranh dân gian Đông Hồ qua tạo hình bánh Trung thu của Thuỳ Dương. Ảnh: NVCC

Năm 2024, Thùy Dương tiếp tục gây ấn tượng với tác phẩm mang tên "Hồi ức", chiếc bánh Trung thu nặng gần 30kg tái hiện không gian làng quê Bắc Bộ. Mái ngói cũ phủ rêu, sân gạch đỏ, chum nước, cây đa hay từng viên gạch nhỏ... đều được nặn hoàn toàn bằng tay.

Nếu không được giới thiệu trước, nhiều người dễ nhầm đây là một mô hình điêu khắc hoặc tiểu cảnh thu nhỏ thay vì bánh Trung thu.

Cô cho biết hình ảnh ngôi nhà được lấy cảm hứng từ chính tuổi thơ của cô ở làng quê Bắc Bộ. Chiếc bánh được 4 người thực hiện trong 4 ngày, riêng phần tạo hình phải liên tục chỉnh sửa do nhiều chi tiết bị gãy hoặc cong sau khi nướng.

Sau khi hoàn thành, tác phẩm nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích trên mạng xã hội và nhận nhiều phản hồi tích cực. Nhiều người cho biết hình dáng, cách tạo hình của chiếc bánh gợi nhớ những hình ảnh quen thuộc trong ký ức tuổi thơ. Một số bình luận còn cho rằng chiếc bánh đẹp và độc đáo đến mức “không nỡ ăn”.

Chiếc bánh Trung thu thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích trên mạng xã hội. Ảnh: NVCC

Dù mỗi năm đều thay đổi ý tưởng và cách tạo hình, Thùy Dương vẫn sử dụng những nguyên liệu quen thuộc như bột gạo, bột nếp, đậu xanh, trứng muối... Từ những nguyên liệu truyền thống, cô tạo nên những chiếc bánh mang dáng dấp bình hoa, tranh Đông Hồ hay những tiểu cảnh gợi nhớ không gian làng quê.

Với Thùy Dương, mỗi mùa Trung thu là dịp để thử sức với những ý tưởng mới, giữ hương vị quen thuộc nhưng tạo thêm nét riêng ở hình thức.